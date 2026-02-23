메뉴 건너뛰기

사회

대구경북

연재제보  |  25화
26.02.23 12:02최종 업데이트 26.02.23 12:02

의성 산불 진화 실패, 왜? 안동서 공개 검증 발표회 개최

공개검증 발표회 포스터
공개검증 발표회 포스터 ⓒ 안동환경운동연합

지난 2025년 3월, 경북 의성 일대에서 발생한 산불은 27명의 목숨을 앗아가고, 4천여 채 주택을 전소시켰으며, 11만 6천 헥타르의 산림을 태우는 등 대한민국 역사상 최악의 산불 재난으로 기록됐다.

AD
불교환경연대, 안동환경운동연합, 서울환경연합, 생명다양성재단과 부산대 홍석환 교수, 산불정책연구소 황정석 소장이 함께 의성 산불과 관련해 지난 11개월간 산림청 진화 상황, 1050개 조사구 현장 조사, 기상자료와 현장 기록을 면밀히 분석했다.

이에 따른 공개 검증의 장이 오는 2월 25일 오전 10시 30분, 안동시의회 2층 간담회실에서 약 1시간 동안 진행된다. 김수동 안동환경운동연합 대표의 인사말로 시작해 황정석 소장과 홍석환 교수가 차례로 분석 결과를 발표한다. 이어 질의응답과 성명서 낭독이 이어진다.

관심 있는 시민들은 유튜브 채널(https://www.youtube.com/@seoulkfem)을 통해 생중계로도 시청할 수 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 안동뉴스에도 실립니다.


이 기사는 독자제보로 취재한 기사입니다

#대형산불#의성산불

권기상 (ksg3006) 내방

작은변화의 물꼬!

