"대전충남 통합 반대, 우린 이장우·김태흠과 결이 다르다"

큰사진보기 ▲민주노총세종충남지역본부와 충남시민사회단체연대회의가 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

대전충남 행정통합에 대한 찬반여론이 뜨거운 가운데 충남 노동계와 시민사회에서는 행정통합이 노동자와 시민의 삶을 파괴하거나 후퇴시킬 수 있다는 지적이 나왔다. 이들은 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 최근 대전충남행정통합 특별법안에 대해 반대하고 있는 것에 대해서도 "우리의 주장과 결이 다르다"며 선을 그었다.민주노총세종충남본부와 충남시민사회단체연대회의는 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "충남대전통합특별법의 독소조항이 향후 노동자시민의 삶을 파괴할 것"이라며 "대전충남행정통합을 즉각 중단하라"고 촉구했다.앞서 지난 12일 충남대전통합특별시 설치를 위한 특별법안(이하 통합특별법)이 국회 행정안전위원회를 통과했다. 하지만 노동계와 시민사회에서는 '국제물류특구 지정'관련 내용이 담긴 통합특별법 145조를 문제 삼았다. 국제물류특구로 지정된 지역의 경우 '1일 8시간, 주 40시간'으로 규정된 노동시간의 제약을 풀 수 있고, 결국 노동자들이 과도한 노동에 시달릴 수 있다는 우려다.이들 단체는 "국제물류특구지정에 따라 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법 적용을 받는 것은 큰 문제"라며 "이로 인해 파견법 적용 예외 범위 확대, 유급휴일의 무급화, 고령자와 장애인 고용 의무 미적용 등의 문제를 가져올 수 있다"고 비판했다.그러면서 "경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법에 따른 경제자유구역은 현재 노동자의 과로를 막기 위한 1일 8시간, 1주 40시간의 한도를 풀 수 있도록 열어두고 있다"고 지적했다.유희종 민주노총세종충남지역본부장 "대전충남행정통합은 매우 졸속으로 추진되고 있다"라며 "행정통합 법안은 주민과 노동자의 의견 수렴없이 반 민주적으로 추진되고 있다"고 비판했다.최근 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 '통합시 권한 대폭 이양', '예산 투입 문제' 등을 이유로 통합특별법을 반대하고 있는 것에 대해서도 이들 단체는 "결이 다르다"며 선을 그었다.하동현 민주노총 세종충남지역본부 사무처장 직무대행은 "우리가 대전충남행정통합을 반대하는 이유는 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 지사와는 다른 주장이다"라며 "그들은 기업의 특혜를 풀어 달라고 요구하고 있다. 하지만 우리는 오히려 (통합시의) 특혜를 줄여야 한다는 것"이라고 강조했다.그러면서 "지난해 말 이재명 대통령이 천안에서 타운홀미팅을 하기 전까지도 지역 민주당 정치인들은 대전충남행정통합에 반대했다"라며 "대통령의 한 마디 말로 인해 민주당 정치인들이 통합에 찬성하고 있는 행태도 이해할 수가 없다"고 비판했다.박진용 충남시민사회단체연대회의 상임대표도 "통합 논의에서 민주당과 국민의힘의 정치공학적인 입장과 계산만 있을 뿐"이라며 "350만 대전충남 시민의 의견은 배제되고 있다는 것이 문제의 본질이다. 대전충남행정통합이 이루어진다면 엄청난 문제가 발생할 것으로 예측된다. 끝까지 책임을 물을 것"이라고 경고했다.