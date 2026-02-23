'재명이네 마을' 정청래·이성윤 강퇴... "분란 가중 용납 안 돼"

큰사진보기 ▲정청래 "윤석열 무기징역, 국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결"정청래 더불어민주당 대표가 19일 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 법원을 향해 "조희대 사법부는 사형이 아닌 무기징역을 선고함으로써 사법 정의를 흔들었다"며 "국민 법감정에 반하는 매우 미흡한 판결"이라고 밝힌 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표는 이 자리에서 "지귀연 재판부의 판결을 매우 유감스럽게 생각한다"며 "비상계엄에 맞선 국민을 애써 외면한 판결"이라고 지적했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 팬카페인 '재명이네 마을'에서 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 회원들의 투표를 거쳐 강제 탈퇴 조치됐다. 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령과 엇박자를 내며 당내 분란을 일으켰다는 게 이유였다. 이 카페가 이재명 대통령을 향한 강한 팬덤으로 민주당 내에도 상당한 영향력을 미쳐온 만큼 당내 파장이 예상된다.해당 카페 매니저는 22일 공지에서 정 대표와 이 최고위원에 대한 강제 탈퇴 여부를 묻는 투표 결과 전체 투표 수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)로 두 사람이 강제 탈퇴 조치된다고 밝혔다.그는 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당대표, 사퇴하라 외쳐보지만 너희들은 짖어라 하는 듯한 태도, 한술 더 떠 정치검찰 조작기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중시키는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"라고 말했다.이어 김어준씨가 운영하는 딴지일보를 언급하며 "당대표는 딴지(일보)가 민심의 척도인 듯 이야기하고 딴지인들은 민주당 의원들을 악마화하며 당대표 감싸기에만 열중하고 있다"라며 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼지만 지난 당대표 선거 당시 비판을 받자 발길을 끊었다. 필요할 때는 그렇게 마을을 이용하시더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다.그는 "한때는 '이재명이 정청래요, 정청래가 이재명'이라고 내세우던 그가 말과는 다른 행동만 반복하고 있다"라며 "이에 재명이네 마을을 운영하는 운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"라고 밝혔다. 그러면서 "그 결과는 온전히 당대표께서 받아들이시라"라고 덧붙였다.