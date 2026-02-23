김성근 충북교육감 후보, 교육공무직 현장 방문

큰사진보기 ▲충청북도 민주교육감 김성근 후보가 22일 민주노총 전국교육공무직본부 충북지부 김미경 지부장의 단식농성장을 찾아 현장의 목소리를 직접 청취했다. ⓒ 김종학 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충청북도 민주교육감 김성근 후보가 22일 민주노총 전국교육공무직본부 충북지부 김미경 지부장의 단식농성장을 찾아 현장의 목소리를 직접 청취했다. ⓒ 김종학 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김성근 충청북도 민주교육감 후보의 현장 방문을 취재한 내용입니다. 작성자는 특정 선거 캠프 소속이 아니며, 현장에서 확인한 사실과 발언을 중심으로 보도했습니다.

충청북도 민주교육감 김성근 후보가 22일 민주노총 전국교육공무직본부 충북지부 김미경 지부장의 단식농성장을 찾아 현장의 목소리를 직접 청취했다.김성근 후보는 최근 충북교육청 인근에 마련된 농성장을 방문해 방학 중 비근무자 생계대책 마련과 상시근무자 방학 중 직무역량 강화 및 힐링연수 확대 요구사항에 대해 깊이 공감하며 관계자들과 대화를 나눴다.이번 방문은 교육현장의 숨은 노동을 담당하고 있는 교육공무직 노동자들의 현실을 직접 확인하고, 보다 실질적인 정책 방향을 모색하기 위한 현장 행보의 일환으로 진행됐다.김 후보는 현장에서 "학교 현장은 교사뿐 아니라 다양한 교육공무직 노동자들의 헌신으로 운영되고 있다"며"특히 방학 중 비근무자들의 생계 불안 문제와 상시근무자의 업무 스트레스 해소, 역량 강화를 위한 연수 확대는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다.이어"충북 교육의 지속가능성과 학생 중심 교육을 위해서는 교육공무직 노동자들의 처우 개선과 안정적인 근무환경 조성이 반드시 필요하다"며 "현장의 의견을 정책에 적극 반영해 실질적인 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.김 후보는 이날 현장에서 제기된 의견을 바탕으로▲방학 중 비근무자 생계 안정 대책 검토▲상시근무자 직무역량 강화 연수 확대▲힐링 및 재충전 프로그램 지원▲현장 소통 정례화등을 주요 정책 방향으로 삼아 충북 교육공동체의 상생을 위한 구체적 방안을 마련하겠다고 약속했다.민주노총 교육공무직본부 충북지부 관계자는 "교육현장의 어려움을 직접 찾아와 경청해 준 것에 감사드린다"며 "실질적인 정책 변화로 이어지기를 기대한다"고 말했다.