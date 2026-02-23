메뉴 건너뛰기

정치

26.02.23 09:41최종 업데이트 26.02.23 09:41

이 대통령 "나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영합니다"

엑스에 포르투갈어·한국어로 환영 메시지... "룰라 대통령의 길, 나의 인생 역정과 너무도 닮아"

이재명 대통령이 23일 엑스(X·옛 트위터)에 21년 만에 한국을 국빈 방문한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 환영하는 메시지를 냈다. 2026.2.23
이재명 대통령이 23일 엑스(X·옛 트위터)에 21년 만에 한국을 국빈 방문한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 환영하는 메시지를 냈다. 2026.2.23 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리

"Anseio por encontrá-lo em breve. Seja bem-vindo, meu eterno companheiro, Presidente Lula! 빨리 만나고 싶습니다. 나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영합니다."

이재명 대통령이 23일 엑스(X·옛 트위터)에 21년 만에 한국을 국빈 방문한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 환영하는 메시지를 냈다. 룰라 대통령이 전날(21일) 밤 엑스에 자신을 맞이하는 한국 정부 인사와 전통 의장대 등을 촬영한 영상을 올리면서 본인의 한국 도착을 알린 것을 리트윗 하면서 올린 글이다.

이 대통령은 포르투갈어와 한국어를 함께 사용해 "존경하는 룰라 대통령님의 대한민국 국빈 방문을 온 국민과 함께 열렬히 환영한다"고 전했다. 특히 소년공 출신의 정치인으로서, 서로의 정치역정에 공통점이 많은 점도 다시 강조했다(관련 기사 : 이 대통령, '닮은 꼴' 룰라 브라질 대통령과 23일 정상회담 https://omn.kr/2h16s ).

이에 대해 이 대통령은 "(룰라 대통령은) 소년노동자 출신으로, 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온 몸으로 증명했다"며 "민주주의 파괴와 함께 형극(荊棘)의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민들과 함께 강건하게 부활하여 이제는 브라질을 부활시키고 있다"고 적었다.

그러면서 "삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다"라며 "룰라 대통령님의 그 올바름과 치열함, 불굴의 도전과 용기로 브라질이 크게 융성할 것을 믿어 의심치 않는다"고 밝혔다. 또한 "세계 민주주의 역사에서 길이 남을 룰라 대통령님의 삶과 투쟁, 성취를 응원한다"고도 덧붙였다.

룰라 대통령은 이 대통령의 청와대 복귀 이후 처음 맞이하는 국빈이다. 이 대통령은 이날 오전 룰라 대통령을 청와대 대정원에서 공식 환영식을 통해 직접 맞이하고 정상회담을 할 예정이다. 또한 양해각서 체결 및 공동언론발표도 진행한다. 이후에는 양 정상 내외가 함께 참석하는 국빈 만찬과 친교 일정을 청와대 내에서 진행할 예정이다.

앞서 청와대는 "이번 정상회담을 통해 양 정상은 양국 관계가 한 단계 격상될 수 있도록 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방산, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서 실질 협력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝힌 바 있다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 22일 저녁 서울공항을 통해 방한해 전용기에서 내리며 조현 외교부 장관의 안내를 받고 있다. 2026.2.22
루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 22일 저녁 서울공항을 통해 방한해 전용기에서 내리며 조현 외교부 장관의 안내를 받고 있다. 2026.2.22 ⓒ 연합뉴스

