초보농부 자신감 올려줄 감자 농사, 이렇게 하면 망합니다

'풍토가 다르면 농법도 다르다'(농사직설, 1429년). 한국 날씨와 토질에 맞춰 유기농 텃밭 농사법을 안내합니다.
봄을 마음에 품고 농사 준비를 합니다. 3월이 되면 농부들은 조금만 날씨가 풀려도 밭으로 뛰어나가 농사일을 합니다. 신나는 계절입니다. 긴 겨울이 끝나고 찬란한 봄이 기다리고 있습니다.
이제 본격적으로 농사 준비를 해야 하는 시기입니다. 농사 계획을 세우고 밭 지도를 그리며, 퇴비 풀고 땅을 뒤집습니다. 봄 작물 모종을 키우고 감자 심을 준비도 해야 합니다.
봄을 기다리며 그리는 밭 지도
농사 계획을 세우며 밭 지도를 그려봅니다. 유기농 농사 계획을 세울 때 원칙은 돌려짓기와 섞어짓기입니다. 같은 땅에 매 해 똑같은 작물을 심으면 영양도 부족해지고 병충해도 더 많아집니다. 그래서 밭을 두둑(작물을 심기 위해 흙을 볼록하게 높인 곳)으로 나누거나 구역별로 나눠서 돌려짓기를 해야 합니다. 다양한 작물을 돌려짓기 하다보면 자연스럽게 섞어짓기가 됩니다.
농사 계획을 세웠으면 퇴비와 패화석(석회질 비료)을 넣고 땅을 갑니다. 퇴비는 가축분 퇴비 8, 유박퇴비 2의 비율로 넣으면 됩니다. 여기에 패화석을 100평에 3포 기준으로 넣습니다. 모두 농자재상에 가면 유기농 인증 받은 것으로 구할 수 있습니다. 유기농 목록 공시번호를 확인하면 됩니다. 패화석은 조개나 굴껍데기를 분쇄한 것이기 때문에 유기농사에 사용할 수 있습니다.
퇴비는 작물 심기 최소 1주일 전에 넣는 것이 좋습니다. 패화석은 산성화되어 가는 땅에 3년에 한번 정도 넣으면 산도를 조절해주는 역할을 합니다.
퇴비를 뿌리고 두둑을 만든 뒤 작은 텃밭의 경우 풀이나 낙엽, 왕겨 같은 등 유기물로 덮어주면 좋습니다. 100평 이상 되는 규모라면 현실적으로 비닐 멀칭을 하는 것을 추천합니다. 하지만 비닐 사용 후 소각하거나 땅 속에 남아있게 하면 안 되고, 반드시 깔끔하게 수거해 폐비닐 재활용 공장으로 보내야 합니다. 지자체 별로 폐비닐 수거 방식이 조금씩 다릅니다.
무언가로 덮어주는 것은 잡초 관리와 수분 관리 때문인데, 우리 선조들은 대체로 유기물 멀칭을 이용했습니다. 볏짚을 이어서 만들어 깔거나 왕겨, 낙엽 등을 사용했습니다. 멀칭과 풀 관리 방법은 이 기사를 참고해주세요(관련 기사 : 유기 농사꾼이 제초제 없이 풀 매는 법
).
초보 농부에게 자신감을 주는 작물
감자 농사는 쉽습니다. 어지간한 환경에도 잘 자랍니다. 처음부터 원리를 이해하고 준비하면 수확량도 늘릴 수 있습니다. 농촌이라면 씨감자는 행정기관에 미리 신청하고 저렴하게 구입합니다. 농자재상에 가서 구입해도 됩니다. 씨감자는 심고 거두어서 2년 정도는 다시 씨감자로 사용해도 됩니다. 3년째부터는 감자 크기가 작아집니다.
5일장 같은 곳에 가면 겉은 자주색이고 속은 노란 토종감자를 구입할 수 있습니다. 토종감자는 심고 거두어서 계속 씨감자로 사용할 수 있습니다. 크기가 작지만 훨씬 맛있습니다. 씨감자 자르는 방법은 '산광최아'와 일반적인 방식이 있습니다.
산광최아란 보통 비닐하우스에 50% 정도 햇볕이 들어오는 차광막을 씌워 싹을 틔운 후 씨감자를 자르는 방식입니다. 큰 싹이 보이기 때문에 자르기 쉽고 수확량도 20% 정도 증가한다고 합니다. 하지만 온도를 15도에서 20도 사이로 맞춰야 하기 때문에 관리가 좀 어렵습니다.
일반적인 방식은 먼저 씨눈을 보면서 감자를 3~4등분으로 자릅니다. 15도에서 20도 사이의 불 안 때는 방 같은 곳에서 1주일 정도 단면을 말리고 씨눈이 조금 나온 상태에서 심습니다. 최소 3일 전에는 잘라서 말리고 심어야 합니다.
씨감자 자를 때는 눈이 모여 있는 부분을 열십자로 자르는 방식과 씨눈을 보며 3~4등분으로 자르는 방식이 있습니다. 모두 자른 씨감자에 씨눈 두 개 이상은 있어야 합니다. 초보 농부라면 열십자로 자르는 방식이 쉽고, 자른 씨감자 하나당 씨눈 2~3개씩을 포함해서 자를 수 있다면 이 방법도 좋습니다.
씨감자를 자를 때는 칼을 끓는 물에 소독하는 게 좋고, 구할 수 있다면 나뭇재를 절단 단면에 발라주면 좋습니다. 단면이 상하면 감자 싹이 안 나옵니다. 재를 구할 수 없다면 깨끗하고 건조한 환경을 만들어서 싹을 틔워도 됩니다.
시설이 있고 온도 관리할 자신이 있다면 산광최아를, 작은 텃밭이라면 일반적인 방식으로 씨감자를 준비하면 됩니다. 산광최아가 수확량이 많다고는 하지만 온도를 조절하며 준비하는 것이 어렵습니다. 산광최아를 하다가 밤에 열선 작동이 안 되어 감자를 다 버린 이웃도 본 적이 있습니다. 작은 규모의 텃밭이라면 일반적인 방식으로 자르고 추비 관리와 물주기 등을 잘 하면서 키우는 것도 괜찮습니다.
씨감자 파종은 싹이 나오는 날짜를 기준으로 정합니다. 감자는 파종 후 20일부터 40일 사이에 싹이 올라옵니다. 싹이 올라왔을 때 영하로 온도가 내려가면 냉해를 입어 싹이 죽고 다시 올라오는 과정을 거치면서 수확량이 30~40% 줄어듭니다. 4월 5일 이후 영하로 안 내려가는 지역이라면 3월 15일, 4월 10일 이후 영하로 안 내려가는 지역은 3월20일, 이런 식으로 날짜를 조절하면 됩니다.
땅심이 나쁘고 경사가 심한 지역이라면 두둑을 40cm 전후로 만들어서 한줄 재배하는 것이 좋고, 평평하고 농사가 잘 되는 곳이라면 50~60cm로 두둑을 만들고 두줄 재배해도 됩니다. 감자 심는 간격은 30cm가 좋습니다. 굼벵이나 땅강아지 등이 감자를 수확할 무렵에 구멍을 내는 일이 흔하기 때문에 두둑을 만들 때 유기농 토양 살충제를 뿌려주고 심으면 좋습니다. 감자 심을 때 구멍에 같이 뿌려주어도 됩니다.
감자 심을 때는 얕게 심고 싹이 올라오면 북주기(흙으로 작물의 뿌리나 밑줄기를 두둑하게 덮어 주는 일)를 두세번 하는 방법과 아예 15cm 이하로 깊게 심는 방법이 있습니다. 최근 기후변화로 4월에도 갑자기 추워지는 경우가 있으므로 15cm 이하로 깊게 심는 것이 좋습니다.
3월 중순부터 파종할 수 있는 작물들
혼자 심을 때는 호미로 구멍을 내고 심고, 둘 이상이 심을 때는 감자 파종기를 이용하는 게 좋습니다. 감자 파종기를 이용하면 15cm, 일정한 깊이로 심어집니다. 깊게 심으면 나중에 북주기를 안 해도 됩니다.
감자 파종기로 감자를 심은 이후 북삽을 이용하여 흙을 덮어주면 편리합니다. 북삽을 위에서 아래로 움직이며 흙을 퍼서 감자 심은 구멍을 충분히 덮어주면 됩니다. 호미로 심는 것보다 속도가 빨라집니다. 북주기를 할 때나 작물을 심을 때 이용하면 좋습니다.
이밖에 3월 중순부터 열무, 상추, 시금치, 완두콩, 비타민채 등을 파종할 수 있습니다. 일찍 심고 관리를 잘하면 금방 자라 첫 수확물을 안겨 줍니다. 열무는 벌레가 많아서 유기농 토양 살충제를 뿌리고 심으면 잘 자랍니다. 심을 때부터 아예 한랭사를 씌워서 벌레를 원천 차단하는 것도 좋습니다.
마지막으로, 3월 농사 준비할 때부터 영농일지 쓰는 것을 추천합니다. 농사는 경험을 통해 배우는 것이기 때문에 세밀하게 정리할수록 다음 해에 농사가 더 잘 됩니다. 저도 지난 22여년간 정리해 놓은 영농 일지를 수시로 확인합니다.
날씨와 파종, 두둑 만들기, 아주심기, 추비 넣기 등 구체적인 내용을 상세하게 적으면 좋습니다. 농사 지으며 느낀 점, 마음의 변화, 함께 일한 사람들과의 분위기 등을 함께 적어 놓으면 농사 수행 일지가 되기도 합니다.