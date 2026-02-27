초보농부 자신감 올려줄 감자 농사, 이렇게 하면 망합니다

▲완두콩은 남쪽 지방에서는 2월 말이나 3월 초순, 추운 지방에서는 3월 말이나 4월 초에 심습니다. 완두콩을 심을 때 오이망을 설치해놓고 후작으로 여름 오이를 심으면 좋습니다. 내년에는 다른 두둑으로 돌려짓기를 합니다. ⓒ 조계환 관련사진보기