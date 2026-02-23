국힘 당명 교체 연기하나... '미래' 간판에 뿔난 지지층 때문?

큰사진보기 ▲간판 지운 국민의힘 중앙당사국민의힘이 오는 3·1절 새 당명 발표를 앞두고 당명 개정 작업을 마무리 중인 가운데 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 간판에 기존 당명을 지운 조형물이 설치돼 있다. 당명 개정이 완료되면 2020년 9월 출범 이후 제1 보수 정당으로 사용돼 온 '국민의힘'은 두 차례 총선 패배와 20대 대선 승리, 탄핵과 21대 대선 패배를 기록으로 남긴 채 역사 속으로 사라지게 된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 국민의힘 당 브랜드전략 태스크포스(TF)가 최고위에 보고하기 위해 압축한 새 당명과 누리꾼들이 제안한 약칭들 ⓒ 임병도

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘이 당명 개정을 6·3 지방선거 이후로 미룰 것으로 보입니다. 겉으로는 선거 일정이 촉박하다는 이유를 댔습니다. 하지만 보수 지지자들의 거센 반발과 새 당명 후보들의 총체적 난국이 겹쳤기 때문이라는 해석도 나옵니다.국민의힘 지도부는 22일 비공개 최고위원회의를 열고 당명 개정을 지방선거 이후로 미루기로 결정했습니다. 선거를 불과 100일가량 앞둔 상황에서 섣부른 당명 개정이 출마자는 물론 유권자들에게 혼란만 줄 수 있다는 것입니다.최보윤 수석대변인은 "두 개의 당명안이 보고됐지만 당명 개정은 강령과 기본정책과 함께 이뤄지는 것이어서 지방선거까지 더 충분히 심도 있게 논의하는 게 필요하다는 의견이 모였다"며 "당명 개정은 선거 이후 마무리하기로 최고위에서 의견이 모였다"고 전했습니다.이어 "색상, 당명과 관련된 의견이 나뉘었고 그에 대한 논의는 지방선거를 앞두고 촉박한 부분이 있어서, 여러 고려 끝에 선거 이후 논의를 이어가기로 한 것"이라고 부연했습니다. 이에 따라 국민의힘은 23일 의원총회를 거쳐 지방선거 이후 당명 개정 논의를 재개하는 방안을 최종 확정할 계획입니다.하지만 이는 궁색한 변명이라는 지적도 나옵니다. 불과 며칠 전까지만 해도 지도부는 이달 내로 절차를 마치고 다가오는 3·1절부터 새 당명이 적힌 현수막을 전국에 걸겠다며 호언장담했습니다. 갑작스럽게 입장을 바꾼 진짜 배경에는 온라인 커뮤니티를 중심으로 들끓어 오른 보수 지지층의 싸늘한 여론과 폭발적인 분노가 자리 잡고 있다는 분석이 지배적입니다.당명 개정 무산의 결정적 타격은 좁혀진 후보군에 쏟아진 혹평이었습니다. 당 브랜드전략 태스크포스(TF)가 지난 21일 최고위에 보고하기 위해 압축한 새 당명 후보는 '미래연대'와 '미래를여는공화당'이었습니다. 지난 2020년 9월 미래통합당에서 국민의힘으로 당명을 바꾼 지 약 5년 6개월 만의 야심 찬 간판 교체 작업치고는 빈약한 결과물이었습니다.이 소식이 언론을 통해 전해지자마자 온라인 보수 커뮤니티와 당원 게시판은 그야말로 폭발했습니다. 당의 쇄신을 기대했던 지지자들은 후보군의 촌스러움과 모호함에 직격탄을 날렸습니다.국민의힘 지지자들이 모인 대형 커뮤니티에는 당명 후보를 향한 원색적인 비난이 줄을 이었습니다. 한 누리꾼은 "당명 두 개 진짜 욕 나올 정도"라며 격한 반응을 보였습니다. 다른 누리꾼들도 "미래를 여는 공화당 이런 당명은 대체 누가 지은 것인가", "당명 진짜 감 없다", "당명 변경 무조건 미국처럼 가야 한다. 지금 후보는 너무 심각하다"며 지도부의 빈약한 기획력을 질타했습니다.특히 지지자들은 '미래'라는 단어가 들어간 것에 강한 거부감을 드러냈습니다. 커뮤니티에는 "당명 미래 어쩌구는 입에도 안 붙고 최악이다", "당명은 'Simple is best(단순한 것이 최고)'다. 보수당 혹은 공화당 둘 중 하나로 깔끔하게 가야 한다"는 지적이 쏟아졌습니다.부르기 쉬운 약칭을 정하기 애매하다는 현실적인 맹점도 뼈아팠습니다. 통상적으로 정당은 대중에게 각인되기 쉬운 3글자 내외의 약칭이 필수적입니다. 하지만 '미래연대'의 경우 '미연당', '미래연대당', '미래당' 등으로 줄여야 하는데 어색하다는 의견입니다.'미래를여는공화당'은 상황이 더 참담합니다. 흔히 쓰는 '공화당'으로 부르자니 과거의 특정 정치 세력이나 낡은 권위주의 이미지가 떠올라 보수 외연 확장에 치명적인 독이 됩니다. 그렇다고 '미여당'이나 '미여공당'으로 줄여 부르자니 유권자들에게는 뜻을 알 수 없는 기괴한 줄임말로 들릴 뿐입니다. 이런 난맥상 속에서 TF가 당색을 기존의 빨간색에서 '스카이 블루'로 변경하려던 안 역시 보류됐습니다.정치적인 해석을 곁들인 비판도 매서웠습니다. 일각에서는 "지금 '미래를 여는 어쩌구' 하는 것은 오세훈이나 한XX(한동훈을 비하하는 은어)를 띄우려는 얄팍한 수작 아니냐"는 의혹까지 제기하며 당내 특정 계파를 향한 뿌리 깊은 불신을 드러냈습니다. 또한 소통 부재를 꼬집으며 "당명 후보를 임의로 압축할 게 아니라 당원 투표로 결정하면 안 되나", "당명을 대체 왜 바꾸는 거냐"라며 절차적 정당성을 문제 삼는 목소리도 높았습니다.당내 반발도 지지자들의 분노와 궤를 같이했습니다. 22일 비공개 최고위 회의에 참석한 당직자들은 "미래연대는 진보 단체인 참여연대를 연상시켜 보수 정당의 정체성과 맞지 않는다", "차라리 여론조사에서 지지가 높았던 자유공화당이나 민주공화당이 훨씬 낫다"는 의견을 쏟아냈습니다.장동혁 대표조차 압축된 두 가지 후보군을 보고 "둘 다 전혀 새롭지 않고 느낌이 확 오지도 않는다"며 고개를 저은 것으로 알려졌습니다. 장 대표는 "기존의 부정적인 이미지를 씻어내 긍정적인 이미지로 확고히 자리 잡도록 하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있다"며 우려를 표한 것으로 전해졌습니다.보수층의 빗발치는 불만과는 별개로, 이 사태를 바라보는 일반 국민들의 시선은 더욱 싸늘합니다. 현재 국민의힘이 처한 궤멸적 위기의 본질이 고작 당명이라는 '껍데기'에 있는 것이 아니기 때문입니다. 최근 장동혁 대표는 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 무기징역 선고라는 헌정사상 초유의 사태에도 불구하고, 당 안팎에서 거세게 일고 있는 '절윤(윤석열과의 단절)' 선언 요구를 단칼에 거부했습니다. 계엄=내란이라는 사법부의 판단조차 거부하고 여전히 과거 정권의 그림자 속에서 눈치만 보고 있는 셈입니다.이런 참담한 정국 상황에서 간판만 슬쩍 바꿔 단다고 한 번 등 돌린 민심이 다시 돌아올 리 만무합니다. 관련 기사 댓글에는 "그냥 윤어게인당으로 해라", "내란당이 지금 국민의힘에 가장 잘 어울리는 이름이다"라며 뼈아픈 조롱과 매서운 비판만 쏟아지고 있습니다. 본질적인 성찰 없는 '눈 가리고 아웅' 식의 대처가 국민들의 냉소만 키운 꼴입니다.선거를 코앞에 두고 당명조차 제대로 정하지 못해 우왕좌왕하는 국민의힘의 현주소는 위기에 대처하는 보수 진영의 무능을 적나라하게 보여줍니다. 지지자들 사이에서는 "지선 결과에 당의 운명이 진짜 다 걸려있다"며 짙은 위기감이 팽배합니다. 위기를 돌파하겠다며 다급하게 꺼내 든 당명 개정 카드는 결국 집토끼인 지지층의 분노만 자극하고, 산토끼인 일반 국민들에게는 비웃음만 사고 있습니다.근본적인 혁신 없이 껍데기만 바꾸려 했던 국민의힘이 다가오는 6·3 지방선거에서 과연 어떤 명분으로 유권자들에게 표를 달라고 호소할 수 있을지 당내는 물론이고 지지자들 사이에서도 설왕설래가 이어지고 있습니다.