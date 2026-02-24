조선시대의 '괘서'

AD

조선왕조 시대에도 백성들의 민의를 듣고자 여러 가지 제도적 장치가 마련되었다. 태종 때부터 실시된 신문고는 쇠가죽으로 만든 북을 대궐 문 밖에 달아놓고 백성들이 억울한 일이나 관리의 비정(秕政)을 고발할 때는 직접 이 북을 치도록 하였다.신문고 제도는 이미 기자조선 선혜왕 원년에 대궐 문 밖에 직언경(直言磬)이라는 경쇄를 달아놓고 누구든지 찾아와서 이 경쇄를 치면 왕이 친히 나와 그 사람의 말을 듣고, 또 왕의 허물도 기탄없이 받아들여 시정한 데서 기원한다. 성균관 유생(儒生)들에게는 임금이나 고위관리들의 전횡을 비판하는 여러 가지 방법이 확보되었다. 유생들은 '권당(捲堂)'이라 불리는 동맹휴학을 감행할 수 있었고, 사림(士林)들은 '유통(儒通)'이라는 성명서를 발표하여 왕권을 비판했다. 조정에서 중요한 관리의 인사가 있을 때는 그 사람이 자질이나 도덕성에서 중망에 미흡하거나 공정하지 못하면 '청의(淸議)'를 일으켰다. 일종의 여론화 공론이다.이밖에도 유생들은 왕이나 국정에 큰 잘못이 발생하면 '유소(儒疏)'라는 1차적인 항의를 하고, 이것이 거부되면 기숙사 입실을 거부하는 '공제(空濟)'를 하고, 그 다음 단계로 보따리를 싸서 귀가하는 '공관(空館)'을 한다. 성균관 유생들이 공관을 하게 되면 시정의 상인들까지 동맹하여 철시를 하여 임금도 유생의 요구를 받아들이지 않을 수 없었다.지방에는 '유향소(儒鄕所)'의 제도가 마련되었다. 지방관리의 횡포와 전단을 견제하고 지역사회의 여론을 민정에 반영시키기 위한 제도였다. 지방자치 기구인 '향약(鄕約)'을 기반으로 하여 지역사회의 큰 영향을 미치는 동시에 지방관 권한 밖의 치외법권적 존재로서 관리들의 불법을 견제토록 하였다. 유향소에서 선출한 풍헌(風憲), 이정(里正), 동약(洞約) 등은 오늘의 면장, 이장, 통장에 해당하는 직급이었다.조선시대 언로기능의 제도적 장치 가운데 기본적인 것은 상소제도를 들 수 있다. 상소는 백성의 뜻을 정치과정에 투입시키는 일종의 소통방식이다. 상소에는 승정원에 직접 제출하는 '직정제(直呈制)'와 지방관을 통하는 '종현도상소(從縣道上疏)'의 두가지 전달방법이 있고, 통신의 방법으로는 '계언(啓言)', '의(議)', '서계(書啓)', '장계(狀啓)' 등 문서로 하는 것과, '계언(啓言)', '진언(秦言)' 등 구두에 의한 방법, '복합(伏閤)', '권당(捲堂)' 등 직소에 의한 방법이 있었다.이 밖에 임금의 밀명을 띤 암행어사가 전국을 순회하면서 백성들의 억울함이나 관리들의 부정부패를 척결하는 제도가 마련되어 있어서 민정을 살피고 탐관오리들을 숙정하였다. 그러나 이상의 제도는 대부분이 유생이나 양반 등 상류층의 이익을 대변하는 장치에 불과하고 막상 일반 백성들에게는 아무리 억울한 일을 당하고, 조정에 하고 싶은 말이 있어도 달리 합법적인 길이 없었다.이런 상황에서 나타난 것이 이른바 '괘서(掛書)'이다. 괘서란 "국가에 반역을 도모하거나 타인을 모함할 때에 궁문, 성문, 관청의 문 같은 곳에 이름을 숨기고 제시하는 글"을 말한다. 한자의 풀이로는 '걸다'라는 뜻의 동사인 '괘(掛)'와 '글'이라는 뜻의 명사인 '서(書)'가 합성되어 '글을 걸다'는 뜻으로 풀이 된다.신라시대 이래 역대 왕조에서 익명의 이점을 노린 괘서가 끊이지 않았다. 정치혼란기나 왕조교체기, 폭압통치시기에 정치변혁을 기도하는 참서(讖書)의 일환으로 많이 발생했으며 정쟁이 심할 때는 상대의 제거 수단으로 이용되기도 했다. 조선왕조 시대에 괘서사건이 특히 많이 발생했던 것은 그 만큼 정쟁이 심하고 백성들의 핍박이 심했기 때문이다. 조선시대의 몇가지 괘서사건을 살펴보자.숙종 41년 (1715) 10월 30일 밤 궐문인 서울 돈화문에 괘서가 걸렸다. 이 사건은 다음날 즉각 조정에 보고되었는데, 정부외직의 고위 관리들이 역모를 꾸미고 있다는 무시무시한 내용이었다.당시의 법제 에는 모든 괘서는 처음 발견하는 사람이 즉각 불태워 없애도록 규정하고 있었다. 만약 이를 어기거나 괘서의 내용을 옮길 때는 엄벌하도록 했다. <동국경전(東國經典)>에는 "익명서(괘서)가 모름지기 국사(國事)에 관계된 것이면 부자지간에도 말을 전하여 들을 수 없으며, 만일 이를 전하는 자가 있거나 오랫 동안 불사르지 않는 자가 있으면 모두 율(律)에 의거하여 논한다"라고 하였다.어떤 사람이 궐문에 괘서하여 윤지인, 최석환, 윤덕준, 오명준, 송정명, 이천근, 이기좌 등을 흉역모반으로 무고했는데, 수문 군졸이 서로 전하여 그것을 궐내로 들여오라는 명이 내려졌다. 당시에 윤지인이 바야흐로 병조판서를 맡고 있었으므로 도성 밖에 나가 진소(陳疏)하여 대죄하고, 최석항 등 여러 사람들도 모두 진소하였다. 이에 임금이 위유하고 포도청에 각별히 명하여 괘서죄인을 체포하라고 하였다. 이 뒤에 장령 최명식이 논계하여 수문장의 파직을 청하고 좌우포장은 임금이 명령을 내렸는데도 아직 체포한 흔적이 없어 추고(推考)하기를 청하니 그대로 따랐다.괘서의 범인을 체포하지 못한 좌우포도대장을 파면하여 죄를 묻고 수문장을 파직시킬 만큼 조정에서는 괘서를 엄중히 단속하였다.영조 31년(1775) 2월 4일 전라도 나주에서 괘서사건이 발생했다. 조운달 전라감사가 조정에 보고하면서 세상에 알려졌다.나주 괘서사건으로 죽은 자가 무려 41명, 유배를 당한 자가 20명, 관직을 추탈당한 자가 2명, 해당 부서에서 형을 받은 자가 2명으로 모두 65명이 형을 받을 만큼 큰 사화로 번졌다. 조선시대 하나의 괘서사건으로는 가장 많은 사람이 살상된 사건이었다. 괘서 한 장이 엄청난 정쟁을 불러일으키고 그로 인해 많은 사람이 참살되는 경우가 흔하게 벌어졌다.