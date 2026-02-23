전한길, '거짓 섭외' 논란… 태진아 법적 대응에 "외압 탓" 적반하장

큰사진보기 ▲전한길씨 측이 공개한 콘서트 관련 포스터, 기존 포스터(좌)와 태진아씨 측의 법적 대응 예고 후 변경된 포스터 (우) ⓒ 유튜브 게시글 화면 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

보수 성향 유튜버 전한길씨가 자신이 주도하는 정치색 짙은 콘서트에 가수 태진아씨가 출연한다고 무단으로 홍보했다가 법적 대응을 당할 처지에 놓였습니다.전씨는 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회'를 홍보하며 태진아씨를 비롯한 유명 가수들의 얼굴이 인쇄된 포스터를 공개하고 5~7만 원 상당의 티켓 판매에 나섰습니다. 전 씨는 자신의 유튜브 방송을 통해 "애국 연예인들이 온다. 태진아 선생님도 오신다"라고 주장했습니다.하지만 이는 사실이 아니었습니다. 태진아씨의 소속사 진아엔터테인먼트는 22일 입장문을 내고 강경 대응을 예고했습니다.소속사 측은 일정 문의를 위해 찾아온 행사 관계자에게 "혹시 정치 관련 행사는 아닌가"라고 물었지만, 관계자가 "킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사다"라며 거짓말로 속였다고 밝혔습니다.소속사 측은 "정치적 행사를 일반 행사라고 속여 일정을 문의한 행사 관계자를 명예훼손으로 고소, 고발할 것이다"라며 "정확한 사실 확인 없이 유튜브 방송으로 사진을 무단 사용한 '전한길뉴스'에 대해서도 법적 대응을 준비 중이다"라고 강조했습니다. 또한 "그동안 숱한 정치권의 러브콜에도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적 행사에 출연할 의사가 전혀 없다"라고 선을 그었습니다.문제는 허위 섭외와 무단 도용이 들통난 이후 전 씨가 보인 태도입니다. 전 씨의 해명은 황당함을 넘어 적반하장이라는 평가를 받습니다.전 씨는 유튜브 채널 게시글 등을 통해 "행사업체로부터 포스터를 받아 방송에서 소개했을 뿐이다"라고 해명했습니다. 그러면서 "아마도 태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최로 알고는 정치적 외압이나 부담을 갖고 대응한 듯하다"라며 엉뚱하게 '정치적 외압' 탓을 했습니다.전씨는 "고소하든 말든 그건 태진아 씨 자유다"라며 "아무도 안 오면 혼자서라도 '윤어게인', '윤석열 만세'를 목놓아 외치겠다"라고 덧붙였습니다. 일방적인 허위 홍보로 피해를 입은 연예인에 대한 진정성 있는 사과보다는 자신의 정치적 지지층을 향한 결집 메시지를 내는 데 급급한 모습입니다.전 씨는 23일에도 추가로 글을 올리고 "태진아에 이어 이재용 아나운서도 자유콘서트 출연 불가 통보를 했다. 다들 부담이 너무나 클 것이다"라며 "연예인들이 무슨 잘못이 있겠나"라고 주장했습니다.여기에 더해 극단적인 진영 논리까지 끌어들였습니다. 전씨는 "좌파 김어준 콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 듯한데 씁쓸하다"라며 불만을 토로했습니다. 또한 "지난 8.15 윤 대통령 구속 상황에서도 그랬고, 이번에도 무기징역 선고받고 자유 우파 기죽지 말고 더욱 하나 되어 뭉치고 싸우자는 취지다"라며 "뜻맞는 분들 모두 모여 '자유 대한민국 만세'를 외쳐보고자 한다. 멋진 행사로 최선을 다해보겠다"라고 덧붙였습니다.사태의 본질인 무단 도용과 거짓 섭외 논란은 뒤로한 채, 연이은 출연 불발을 마치 부당한 외압 탓으로 돌리며 '우파 탄압' 프레임으로 지지층 선동에만 몰두하는 행태입니다.논란이 커지자 결국 전씨 측은 변호사를 통해 "대행사와 출연진 측 사이에 충분한 교감이 이뤄지지 않은 부분에 대해 유감을 표한다"라며 한발 물러섰고, 포스터에서 태진아씨의 얼굴을 삭제했습니다.