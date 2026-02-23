김정은, 노동당 9차 대회에서 당 총비서 재선

큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 23일 "조선노동당 제9차대회 4일회의가 2월 22일에 진행" 됐다고 보도했다.대회에서는 김정은 북한 국무위원장이 당 총비서로 재선되었다고 통신은 전했다. 2026.2.23) 북한 조선중앙통신은 23일 "조선노동당 제9차대회 4일회의가 2월 22일에 진행" 됐다고 보도했다.대회에서는 김정은 북한 국무위원장이 당 총비서로 재선되었다고 통신은 전했다. 2026.2.23 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

김정은 국무위원장이 노동당 최고 직책인 당 총비서에 재차 추대됐다고 북한 매체가 보도했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 23일, 전날 진행된 노동당 9차 대회 4일차 회의에서 이런 내용의 결정서가 채택됐다고 전했다.통신은 "조선노동당의 수반을 선거하는 중대한 결정"이 내려졌다며 "김정은 동지를 조선노동당의 최고 직책에 또다시 선거할 데 대한 정중한 제의를 전폭적으로 지지찬동하였다"고 밝혔다.북한 노동당 규약은 5년마다 열리는 당대회에서 '당을 대표하며 전당을 조직 영도'하는 총비서를 선출하도록 하고 있다. 노동당 최고 직책 명칭은 김 위원장 집권 초기에 제1비서에서 지난 2016년 7차 당대회에서 위원장으로 바뀌었다가 2021년 8차 당대회에서 다시 총비서로 변경됐다.채택된 결정에서 김 위원장은 "어떤 침략위협에도 주동적으로 대처할 수 있고 어떤 형태의 전쟁에도 만반으로 준비된 혁명적 무장력을 건설"했다며 "역사의 준엄한 도전 속에서도 핵무력을 중추로 하는 나라의 전쟁억제력이 비약적으로 제고됐다"고 평가했다.리일환 당 비서는 총비서 선거와 관련한 제의에서 "드디어 국방이 선차냐, 경제가 선차냐 하는 문제 자체를 논할 필요가 없는 시대가 도래했다"면서 "말살이나 예속이라는 적대세력들의 착오적인 시도 자체에 완전히 종지부를 찍었다"고 주장했다.국제사회의 대북제재 속에서도 핵무력을 유지하면서 경제 성장을 추구할 수 있는 조건이 마련됐다는 판단으로 풀이된다.그는 또 "온갖 위협도 제재도 이제는 우리에게 절대로 통하지 않으며 함부로 건드려서는 안 되는 위험한 상대로 변했음을 적수들도 알고 세계가 인정하고 있다"며 북한에 대한 세계의 시선이 달라졌고 이는 '자존, 자강의 절정'이며 '제8기 당중앙위원회 사업의 위대한 총화'라고 강조했다.당대회 4일차 회의에서는 지난 21일까지 진행된 김 위원장의 '사업총화보고' 및 최선희 외무상, 장경국 신포시위원회 책임비서의 토론에 이어 김정관 내각부총리, 윤정호 대외경제상, 김정식 당 군수공업부 제1부부장의 토론이 계속됐다.북한은 이날 당 규약 개정에 대한 결정서도 채택했지만 한국에 대한 '적대적 두 국가 노선' 명문화 여부 등 구체적 내용은 보도하지 않았다.