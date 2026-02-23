가습기살균제 피해자 단체 "간담회 100번보다 1%라도 요구 반영돼야"

AD

가습기살균제 참사 간질성폐질환 피해 유족 및 피해자 단체가 이재명 대통령을 비롯한 정부와 국회 고위 인사들에게 공식 항의 서한을 발송하며, 국회에서 추진 중인 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 전부개정법률안'의 본회의 표결을 앞두고 법률의 보완을 강력히 촉구했다.지난 17일 발송된 서한에서 피해자 단체 일동은 "국회가 2월 11일 법제사법위원회에서 수정가결한 전부개정법률안은 피해자들의 수년간 요구를 대부분 반영하지 않았거나 시행령 검토로 미뤘다"며 이를 '허울뿐인 국가배상'이라고 비판했다.단체는 "국가는 국민의 생명과 안전을 지킬 책임을 저버렸고, 헌법상 기본권, 생존권, 재산권, 평등권을 침해하는 악행을 저질렀다"며 본회의 표결 직전 6대 핵심 입법 보완 사항을 법률 본문에 즉각 명문화할 것을 요구했다.피해자 측 6대 핵심 요구 사항은 다음과 같다. 첫째, 지연이자 소급 적용 명문화다. 배상 지연 이자를 법 개정 이후가 아니라, 실제 노출 또는 발병 시점부터 소급 적용하여 수십 년간의 고통에 대한 재산 손실을 온전히 보전해야 한다.둘째, 영리적 불법행위 위자료 기준 명문화다. 가해 기업의 이윤 추구로 인한 반인륜적 행위의 특수성을 반영해 위자료 산정 기준을 법률 본문에 명시하고, 단순 과실이 아닌 엄중한 배상을 실현해야 한다.셋째, 긴급참사위로금 법률 직접 규정이다. 세월호법 등 다른 참사와의 형평성을 고려해 위로금 지급을 선택 사항이 아닌, 법률 본문에 강제적 의무로 직접 규정해야 한다. 이는 위자료와 별도로 국가가 피해자의 존엄과 애도를 보장할 의무다.넷째, 중장기 생계 배상연금 즉각 수용이다. 피해가 평생 지속되는 참사 특성을 고려해 월정액 장기 생계 지원(배상연금)을 도입해야 한다.다섯째, 평생 국가보장제 명문화다. 진폐증 사례처럼 생존보장제, 연금, 주거, 의료 지원을 국가가 평생 책임지도록 법률에 명문화해야 한다. 이는 헌법상 생존권 보장의 당연한 의무다.여섯째, 후발손해 추가 청구권 보장(제19조 제2항 명문화)이다. 배상금 지급 결정 당시 예측할 수 없었던 후유증, 악화 질환, 정신적 피해 등 후발손해에 대해 재판상 화해 효력이 미치지 않도록 예외 조항을 법률 본문에 명시해야 한다.단체는 "정부와 국회가 주장하는 '수십 차례 간담회'는 명백한 사실 왜곡이며, 만남 횟수만 앞세워 대화의 본질을 흐리는 전형적인 합리화"라고 지적했다. 중요한 것은 횟수가 아니라 단 한 번이라도 현장의 목소리가 제대로 반영되었는지 여부라는 점이다.특히 SK 등 기업 부담을 이유로 주요 요구를 삭제하거나 대통령령으로 이관한 점을 두고, 단체는 이를 "가해자인 국가와 대기업만 이득을 보는 강제종결 프로젝트"라고 비난했다. 참사 해결의 지연은 가해자의 승리가 아니라 무한 책임의 시작이어야 하며 "끌면 끌수록 더한 책임을 져야 한다는 본보기를 보여줘야 한다"고 강조했다.국가의 관리·감독 소홀과 기업의 불법행위가 결합한 경우, 그 책임은 분리될 수 없으며 "기업의 영리적 불법행위가 관리 부실에 의한 '특수재난사고'로 둔갑하면 책임 소재가 모호해지고, 피해자의 권리가 축소되는 구조적 문제가 발생한다"고 울분을 토했다. 결국 참사의 본질이 은폐되고, '일부 실행·전부 책임' 원칙에 따른 엄정한 책임 추궁이 어렵다는 것이다.단체는 개선 방안으로 사고 원인을 경제적 논리가 아닌 법적·윤리적 책임의 관점에서 재정의하고, 국가 관리·감독 책임을 강화하는 제도적 장치가 필수적이라고 강조했다. 국가와 기업의 공동정범 행태가 지속되는 한, 이는 "2차 가해이자 국가폭력"이라고 규정했다.현재 해당 법안은 국회 법제사법위원회 수정가결(2026.2.11.)을 거쳐 본회의 표결을 앞두고 있으며, 피해자 단체는 "껍데기뿐인 법안 통과 시 피해자들을 다시 절망에 빠뜨릴 것"이라며 끝까지 지켜보겠다는 입장을 밝혔다.단체는 "국가는 참사를 인정하면서도 피해자의 기본권, 평등권, 생존권·재산권·생계를 훼손하는 반인륜적 행태를 즉각 중단해야 한다"고 촉구하며, 이재명 대통령, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 홍익표 정무수석, 추미애 법제사법위원장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 안호영 기후에너지환경노동위원회 위원장 등에게 서한을 발송했다.가습기살균제 참사는 16년 이상 지속된 고통 속에서 약 2만 명의 희생자와 95만 명의 피해자를 낳았다. 피해자와 유가족들은 여전히 "온전한 배상"과 "존엄성 및 실질적 권리 회복"을 요구하며, 무한 책임 이행을 촉구했다. 노출 시점부터 지연이자를 지급하고, 영리적 불법행위에 대해 엄중히 처벌하는 것이 이 고통을 끝내는 유일한 길이라고 강조했다.단체는 "가해자인 국가와 기업은 피해자와 희생자인 척하는 태도를 중단하고, 피해자의 정당한 요구를 즉각 수용하라"고 명령했다. "간담회 횟수라는 숫자 뒤에 숨은 '수용률 0%'의 진실을 밝혀야 한다"고 덧붙이며, 실제로 피해자의 요구가 반영되는 단 1%의 진정성이 필요하다고 강조했다.