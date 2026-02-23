'태진아 거짓 섭외 논란' 전한길 "김어준 콘서트였으면 출연" 황당 반응

큰사진보기 ▲21일 전한길씨는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티 게시판에 오는 3월 2일, 일산 킨텍스에서 '3.1절 기념 자유음악회'를 개최한다며 해당 음악회의 포스터와 예매 링크를 공개했다. 포스터에는 이재용 전 MBC 아나운서가 사회를 맡고 가수 태진아씨 등이 출연한다며 이들의 사진이 첨부돼 있었다. ⓒ Youtube '전한길뉴스' 갈무리 관련사진보기

극우 유튜버 전한길씨가 주최하는 '자유음악회'가 가수 태진아씨 등 유명 연예인이 출연한다고 홍보했으나 실제로는 정치적 목적의 행사임을 알리지 않고 섭외를 진행한 것이 밝혀졌다.21일 전한길씨는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티 게시판에 오는 3월 2일, 일산 킨텍스에서 '3.1절 기념 자유음악회'를 개최한다며 해당 음악회의 포스터와 예매 링크를 공개했다. 포스터에는 이재용 전 MBC 아나운서가 사회를 맡고 가수 태진아씨 등이 출연한다며 이들의 사진이 첨부돼 있었다.전씨 또한 22일 올린 영상에서 해당 포스터를 공개하며 출연진에 대해 "보수 우파 연예인들 아닌가. 이분들에게도 공연 기회를 드리는 것도 좋을 것"이라며 "우파인 우리끼리 그날 (음악회에) 가서 '윤어게인' 외쳐야 되지 않겠나. 모여서 집회하듯이 할 것"이라고 했다.그는 "너무나 훌륭한 연예인들 모시고 마음껏 박수도 치고 공연장에서 윤어게인을 외쳐보자"며 "지금 (윤석열이) 무기징역 선고 받았는데 콘서트가 무슨 소리냐하는 비판은 의미를 오해하고 계신 것이다. 우파들끼리 뭉쳐서 윤어게인 외치자고 모인 것"이라고 줄곧 '윤어게인' 구호를 강조하며 해당 공연이 정치적 행사임을 분명히 했다.이처럼 정치색을 확연히 드러낸 행사임에도 정작 출연 당사자들은 이에 대한 고지를 전혀 받지 못한 사실이 드러났다.22일 태진아씨의 소속사인 진아엔터테인먼트는 공식 입장문을 내고 태씨가 해당 음악회에 출연하지 않으며 태씨가 출연한다고 거짓홍보한 전씨를 향해 법적 대응을 준비하고 있다고 밝혔다.진아엔터테인먼트는 "유튜브 채널 '전한길뉴스' 측 주최로 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 것으로 알려진 3.1절 기념 자유음악회에 가수 태진아는 출연하지 않는다"면서 "행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정"이라고 했다.이어 행사 출연 제안이 들어와 정치 관련 행사인지 확인했으나 "킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사"라는 행사 관계자의 답변을 들은 상황에서 '전한길뉴스' 등을 통해 태씨가 해당 음악회에 출연하는 것처럼 퍼져 나갔다며 "너무나도 어이가 없고 개탄스럽다"고 심정을 밝혔다.또한 "태진아가 해당 행사에 출연하기로 했다는 말은 전혀 사실이 아니며, 정치적 행사를 일반 행사라고 거짓말로 속여 일정을 문의한 관계자를 현재 명예훼손으로 고소.고발할 예정"이라면서 "아울러 정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 '전한길뉴스'에 대해서도 법적 대응을 준비 중에 있다"며 법적 조치를 예고했다.사회를 맡는다고 홍보된 이재용 전 MBC 아나운서 또한 출연을 하지 않는다는 입장을 내놓았다.이 전 아나운서는 22일 <문화일보>와의 인터뷰에서 해당 음악회의 사회를 맡지 않으며 전씨 측에 엄중 경고하고 사진 삭제를 요청했다고 밝혔다. 이 전 아나운서 또한 행사 제안을 받고 정치적 행사 여부를 물었으나 그렇지 않다는 답변을 받았다고 설명했다.이 전 아나운서는 <문화일보>에 "정치적 행사에 참여할 생각은 전혀 없다. 포스터가 공개된 후 이곳저곳에서 연락이 오고 우려하고 있다"면서 "내일(23일) 오전에 제 이름과 사진이 빠진 포스터로 정정하고 공유하겠다는 약속을 받았다"고 했다.이외에도 포스터에 출연진으로 소개된 소프라노 정찬희씨 또한 22일 자신의 페이스북에 "이 공연에 출연을 안 하기로 해서 따로 아무 말씀 안 드리고 있었는데 연락 주시는 분들이 많아서 올린다"며 해당 음악회에 출연하지 않음을 밝혔다.전씨 측이 공개한 포스터 사진을 게시한 정씨는 "저는 이 공연에 출연하지 않는다. 구두로 3.1절 음악회 출연 부탁을 받아서 출연을 하기로 했는데 지금 올린 이 포스터를 이틀 전 지인분이 보내주셔서 알게 되었고 연락드려서 출연하지 않는 것으로 했다"며 "이미 출연을 안하기로 한 공연이라 따로 설명을 하지 않아도 될 거라고 생각하고 있었는데 아껴주시는 많은 분들이 연락 주시는 것을 보고 설명드리는 것이 맞다고 생각되어 글 올린다"고 설명했다.이처럼 정치 행사임을 몰랐던 출연진들이 출연을 거부한 가운데 전씨는 사과 대신 "좌파 김어준 콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 것"이라는 입장을 내놨다.22일 전씨는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티 게시판에 "저는 행사업체로부터 행사 안내 포스터 받아서 출연진 소개를 방송에서 했다. 지금 갑자기 저를 고발한다니 좀 당황스럽다"며 "아마도 태진아 소속사 측에서 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최로 알고는 정치적 외압이나 부담을 갖고 이렇게 대응한 듯하다"고 했다.이어 "좌파 김어준 콘서트였다면 서로 참석하겠다고 했을 듯한데.. 씁쓸하다"라며 "뜻맞는 분들 모두 모여 '자유대한민국 만세'를 외쳐보고자 한다. 멋진 행사로 최선 다해보겠다"면서 끝내 거짓 홍보에 대한 사과는 없었다.전씨는 23일에도 게시글을 올려 이재용 전 아나운서가 출연을 거부한 것에 대해서 "이렇게 공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 친중 좌빨 범죄자 이재명 정권 치하의 이 현실이 서글플 뿐"이라며 본인의 잘못을 반성하기는커녕 이를 정권의 탄압이라고 비난하기까지 했다.한편 전씨 측은 관련 공식 입장문에서 "가수 섭외 및 홍보물(포스터) 제작을 포함한 실행 업무 일체는 도급인인 저희 측의 권한 밖 영역이며, 계약에 따라 수급인 대행회사 측에서 전담하여 진행하였다"연서 "따라서 섭외 과정에서의 소통 오류나 포스터 제작 경위에 대해 전한길뉴스가 직접 관여한 바 없음을 명확히 밝힌다"며 모든 책임을 대행사에 떠넘겼다.