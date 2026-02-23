오준환 "혁신 아닌 혁명으로 고양시 판 뒤집겠다"

"누구의 잘잘못을 떠나, 억울한 고양시민들의 현실이 안타깝습니다. 저는 단순한 혁신이 아닌, 고양시의 판을 뒤집는 '혁명'을 해보고 싶습니다."

큰사진보기 ▲<고양시민께 전해드리는 오준환의 정책이야기: JUMP 고양> 출판기념회 무대에 오른 오준환 경기도의원. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 최재형 전 감사원장(전 국회의원). ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 조용술 국민의힘 고양을 당협위원장. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲축사를 하고 있는 정문식 국민의힘 고양정 당협위원장. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲북토크 무대에 오른 고성국 시사평론가. ⓒ 박상준 관련사진보기

2026년 2월 22일 오후 3시, 고양특례시 일산 킨텍스 제2전시장(301, 302호)에서 열린 오준환 경기도의원의 저서 <고양시민께 전해드리는 오준환의 정책이야기: JUMP 고양> 출판기념회. 행사장을 가득 메운 지지자들과 시민들 앞에서 오 도의원은 지난 20년간 정체된 고양시의 현실을 타개할 해법으로 '혁명'을 화두로 던졌다.이날 출판기념회는 다가오는 지방선거를 앞두고 고양시의 새로운 비전을 제시하는 동시에, 보수 진영 내 그의 정치적 입지를 다지는 대규모 세 과시의 장으로 치러졌다.행사에는 최재형 전 감사원장(전 국회의원)을 비롯해 보수 외곽 조직인 '새미준'의 이영수 회장, 오신환 전 국회의원, 조용술 고양을 당협위원장, 정문식 고양정 당협위원장이 참석해 자리를 빛냈다. 또한 이택수, 김완규, 심홍순, 이상원, 윤충식 등 경기도의원들과 고부미, 원종범 등 10여 명의 고양시의원들이 대거 참석해 힘을 실었다. 오 도의원 부친인 오유근 전 의원도 자리해 눈길을 끌었다.현장에 참석하지 못한 오세훈 서울시장, 김선교 국회의원, 안철수 국회의원은 영상 축사를 보냈다.현장 축사에 나선 주요 인사들은 한목소리로 고양시의 변화와 오 도의원의 추진력을 강조했다.최재형 전 감사원장은 "1기 신도시로서 함께 출발했지만, 분당에 비해 뒤처진 일산의 현실이 아쉽다"며 "정치가 잘되면 나라가 잘되고, 안되면 어렵다. 고양시가 이제는 크게 점프해야 할 때"라고 목소리를 높였다.국민의힘 대변인을 맡고 있는 조용술 고양을 당협위원장은 "미래 먹거리와 비전이 곧 그 도시의 가치"라며 "도시개발, 일자리, 교통 및 교육이라는 고양시 3대 현안을 해결할 적임자가 필요하다"고 강조했다. 정문식 고양정 당협위원장 역시 "준비된 정치인에게는 명확한 목표와 추진력이 있어야 한다"며 "오준환이야말로 고양특례시의 얽힌 실타래를 풀 해결사"라고 치켜세웠다.이어진 본 행사에서는 고성국 시사평론가와 오 도의원이 함께하는 1대1 북토크가 진행됐다.고 평론가는 "최근 전국적으로 인구가 줄고 있는 추세지만, 고양시는 인구가 108만 명을 넘어설 정도로 늘었음에도 불구하고 도시 발전은 오히려 정체되었다"고 지적하며 "지난 20년간 고양시의 성장을 가로막은 정체 현상에 대해 누군가는 반드시 책임을 물어야 한다"고 말했다.이어 고 평론가가 "그렇다면 고양시를 구체적으로 어떻게 점프시킬 것인가"라고 묻자, 오 도의원은 "기존의 틀을 유지하는 혁신 정도로는 부족하다. 아예 판을 뒤집는 혁명을 하겠다. 그렇게 해서 고양을 확실하게 점핑시키겠다"고 답했다.