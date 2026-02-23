딸의 결혼을 일주일 앞두고 아내와 함께 찾은 곳

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"뭐라도 해야 하지 않을까?"

"좋지. 일요일에는 뭐든 하자."

큰사진보기 ▲가려진 두물머리삼정헌에서 바라본 두물머리, 흩뿌리는 빗줄기 너머로 아스라이 몸을 감춘 두물머리. 풍경이 보이지 않으니 비로소 마음의 맨 밑이 보일 것만 같았다 ⓒ 오성훈 관련사진보기

"수종사에서 차를 마시는 것은 남한강과 북한강을 다 마시는 것이다."

큰사진보기 ▲삼정헌의 비움삼정헌 창가에 앉아 차향에 몸을 맡긴 채 무심(無心)을 배우는 시간. 빗무리에 가려진 두물머리는 오히려 마음속 가장 깊은 곳을 비추는 거울이 된다 ⓒ 오성훈 관련사진보기

"이 맛이야, 이 맛."

큰사진보기 ▲수종사 은행나무500년 세월을 견뎌온 수종사 은행나무. 제 몸을 비워 땅을 적시는 고목의 자태는 그 자체로 엄중한 가르침이다 ⓒ 오성훈 관련사진보기

딸아이의 결혼식을 일주일 앞둔 저녁, 아내가 툭 던진 한마디였다. 그 짧은 문장 속에는 서운함과 설렘, 막연한 부채감이 섞여 있었다. 지난 토요일 낮, 나는 후배 교사의 결혼식에 다녀왔다. 이제 막 삶의 새로운 항해를 시작하는 젊은 부부를 축복하며 기쁘게 박수를 보냈다. 남의 딸이 아버지의 손을 잡고 걸어가는 뒷모습을 보면서, 일주일 뒤 내 딸아이의 모습이 겹쳐 눈시울이 뜨거워졌다.하지만 감상에 젖을 틈도 없이 예식이 끝나자마자 발길을 돌려야 했던 곳은 학교였다. 개학을 코앞에 두고 진행 중인 공사와 대청소 현장을 점검해야 했기 때문이다. 먼지 섞인 소음과 긴장감이 교차하는 교정에서 한참을 보낸 뒤에야 늦은 퇴근을 한 터였다. 몸은 고단했지만, 아내의 그 '툭 던진 말'의 무게를 알기에 나는 기꺼이 답했다.주변에서는 "딸 결혼시키느라 바쁘시겠어요"라며 인사를 건네오지만, 실상은 전혀 다르다. 요즘 결혼은 당사자들이 주인공이자 기획자이고 감독이다. 부모의 역할은 그저 '조연'에 불과하다. 아이들이 내리는 의사 결정에 신속하게 답해주고, 요청하는 대로 따르는 '행정 지원팀'이랄까. 자식의 독립이란 부모가 제 권한을 스스로 삭감해 나가는 과정에서 시작된다는 것을 실감하는 요즘이다.우리 부부는 종교가 없지만, 삶의 큰 매듭을 짓거나 치르고 난 뒤에는 늘 경기도 남양주에 있는 수종사 삼정헌(三鼎軒)을 찾곤 했다. '세 발 달린 솥'이라는 이름처럼 차와 사색과 풍경이 하나로 어우러지는 이곳은, 방문객 누구에게나 따뜻한 차 한 잔을 내어주는 무인 찻집이자 마음의 쉼터다. 우리에게 이곳은 삶의 마디마다 흐트러진 호흡을 정돈하던 고요한 정거장이었다.일요일 오전, 차가 막히기 전 집을 나섰다. 일주문을 지나 가파른 길을 오르면 '해탈문(解脫門)'이 우리를 맞이한다. 속세의 번뇌를 벗어던지고 깨달음의 세계로 들어선다는 상징적 문이다. 전날 낮에 보았던 후배의 예식장 풍경도, 학교 현장의 소란스러움도 이 문 뒤에 잠시 부려 놓고 싶었다.삼정헌에 앉으면 사람들은 말이 없어진다. 우리 부부도 마찬가지였다. 그저 눈을 감고 내면의 소란을 비워낼 뿐이다. 그 무렵, 산사에는 비가 흩뿌렸다. 빗줄기 때문인지 안개 때문인지, 삼정헌의 너른 창 너머로 펼쳐져야 할 두물머리는 형태조차 가늠하기 어려울 정도로 아득했다. 강물도, 산세도 모두 희뿌연 장막 뒤로 숨어버렸다.하지만 풍경이 보이지 않기에 오히려 내면의 소란은 더 또렷해졌고, 적막을 깨는 처마 끝 풍경 소리는 더 맑게 울렸다. 간간이 불어오는 바람을 막아서며 나직하게 친구 하자고 속삭이는 그 소리가 귓가를 스칠 때마다 마음속 찌꺼기들이 하나둘 씻겨 내려가는 기분이 들었다.삼정헌 벽면에 붙어있는 족자의 글귀처럼, 찻잔 속에 담긴 녹차의 빛깔은 강물의 깊이를 닮았다. 한 모금 머금으면 쌉싸름한 맛이 입안을 감싸고, 그 씁쓸한 첫맛 뒤에 찾아오는 깊은 여운이 꼭 우리네 삶과 같다. 찻잔을 내려놓으며 아내가 나지막이 말했다.무슨 맛인지 묻지 않아도 알 것 같았다. 채우는 맛이 아니라 비워내는 맛. 내 마음을 들여다보는 일은 처음엔 힘들지만, 다 내려놓고 나면 비로소 바닥이 보일 것만 같았다. 하지만 삼정헌을 나와 대웅전 앞마당에서 양초를 켜는 순간, 나는 깨달았다. 해탈문을 지나 들어온 이곳에서도 나는 여전히 '욕망'하는 인간일 뿐이라는 사실을.딸아이가 무탈하게 학업을 마친 것, 제 손으로 번 노동 소득으로 세금을 내며 시민의 의무를 다하고 있는 것, 그리고 제 짝을 만나 가정을 이루게 된 것. 나는 이 대견한 일상에 감사하면서도, 염치 없이 아이의 '더 큰 안녕'을 빌고 있었다. 조금 더 편안하기를, 조금 더 행복하기를 바라는 아비의 집착이 다시금 고개를 들었다. 해탈의 언저리에 왔다고 믿었건만, 자식 앞에서는 번뇌의 문턱을 한 발짝도 넘지 못한 셈이다.그때 내 시선이 멈춘 곳은 사찰 끝자락에 선 500년 된 은행나무였다. 겨울을 앞두고 짙은 노랑을 다 쏟아내느라 몸소 헐벗은 고목의 자태는 늠름하고도 처연했다. 제 몸의 가장 귀한 것들을 미련 없이 땅으로 돌려보내야 다시 봄을 맞이할 수 있다는 자연의 엄중한 경제학. 그 고요한 외침이 아비의 욕심을 호되게 꾸짖는 듯했다.아비의 마음이란 것도 결국 저 은행나무를 닮아야 하는 것 아닐까. 자식을 품 안의 소유물이 아니라 독립된 생명으로 온전히 인정하는 것, 그리고 내가 가진 집착을 미련 없이 떨구어 아이의 거름이 되어주는 것.수종사를 내려오는 길, 다시 해탈문 앞에 섰다. 들어올 때와는 마음가짐이 다르다. 번뇌를 다 씻어내서가 아니다. 자식을 향한 나의 이 뜨거운 욕망조차 인간이라는 생명이 짊어진 '지독한 사랑'임을 기꺼이 받아들였기 때문이다. 비워야 채워지고, 꾸지람을 들어야 비로소 보인다. 수종사의 풍경 소리와 은행나무가 나에게 건넨 가장 깊은 선물은 '정직한 성찰'이었다.