추미애 의원, <희망 자리> 출판기념회 열어

큰사진보기 ▲더불어민주당 추미애 의원 출판기념회더불어민주당 추미애 의원(경기 하남갑)이 22일 오후 수원 경기아트센터 소극장에서 신간 <희망 자리> 출판기념회를 열었다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

더불어민주당 추미애 의원(경기 하남갑)이 22일 오후 수원 경기아트센터 소극장에서 신간 <희망 자리> 출판기념회를 열었다.이날 행사는 출판기자회견 형식으로 진행됐으며, 당 지도부와 전·현직 정치인, 시민들이 참석해 출간을 축하했다.추 의원은 인사말에서 "정치는 기록으로 남아야 한다"며 "이 책은 정치 현장에서 겪은 경험과 고민을 정리한 기록"이라고 소개했다. 이어 "권한은 자리가 아니라 책임으로 남는다"고 말했다.<희망 자리>에는 국회 활동과 공직 수행 과정에서의 경험, 정치의 책임과 공공성에 대한 저자의 인식이 담겼다. 추 의원은 "정치의 과정과 선택이 어떤 의미를 갖는지 돌아보고 싶었다"고 밝혔다.이날 출판기념회에는 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표, 유은혜 전 교육부 장관, 안민석 전 국회의원 등이 참석해 축하의 뜻을 전했다.정청래 대표는 축사에서 "법제사법위원장과 당 대표를 지낸 선배로서 인간적 도리를 다하고자 이 자리에 왔다"며 "법사위원장으로서 여러 개혁 과제를 책임감 있게 수행해 준 점에 대해 고맙게 생각한다"고 말했다.이어 "어려운 상황 속에서도 원칙을 지키며 역할을 다해준 점을 높이 평가한다"며 출간을 축하했다.한병도 원내대표도 "민주당이 기쁜 날도, 힘든 날도 많았는데 그 과정에서 추 의원은 늘 당의 전면에 있었다"며 "그동안의 정치 여정에 공감과 감사의 뜻을 전하고 싶다"고 밝혔다.