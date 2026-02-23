시집에 갈무리한 '출사표'… 김영수, 사실상 정치 재개 선언

큰사진보기 ▲김영수 전 충남도의원(더불어민주당) ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲조한기 더불어민주당 서산태안 지역위원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲박범계 전 법무부장관 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲나소열 전 충남 부지사 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲양승조 전 충남도지사 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

김영수 전 충남도의원이 지난 21일 서산문화원에서 열린 시집 출판기념회를 통해 사실상의 정치 행보 재개를 알렸다. 표면적으로는 삶을 반추하는 문학 행사였으나, 현장에서 오간 발언의 수위와 참석 면면은 다가올 지방선거를 향한 '세 과시'에 가까웠다는 평가다.이번에 발간된 시집에는 김 전 의원의 굴곡진 정치 인생이 투영됐다. 젊은 날의 고뇌부터 거듭된 낙선의 상흔, 그럼에도 다시 일어서겠다는 의지가 독백 형태로 서술됐다. 그는 직접적인 출마 선언을 하는 대신, 시를 통해 도의원 재도전의 뜻을 에둘러 표현했다. 그에게 도의원직은 단순한 공직을 넘어, 오랜 세월 붙잡고 싶었던 '정치적 귀환'의 숙원으로 읽히는 대목이다.이날 행사에는 더불어민주당 박범계 전 법무부 장관, 조한기 서산·태안 지역위원장, 나소열 전 충남도 문화체육부지사, 양승조 전 충남도지사 등 여권 핵심 인사들이 결집해 힘을 보탰다.조한기 위원장은 청중을 향해 "환갑의 나이에도 꿈과 이상을 포기하지 않는 정치인, 김영수가 '똑바른 정치'를 할 수 있게 응원하러 오신 것 아니냐"며 호응을 유도했다.박범계 전 장관은 "지방선거 승리를 통해 지역 정치 지형을 바꿔야 한다"는 취지의 발언으로 힘을 실었다. 축사와 격려가 이어지는 동안 행사장은 선거를 의식한 메시지들이 층층이 쌓이며 사실상의 출정식을 방불케 했다.김영수 전 충남도의원이 지난 21일 서산문화원에서 열린 시집 출판기념회를 통해 사실상의 정치 행보 재개를 알렸다.김 전 의원의 정치적 궤적에 대한 복기도 이뤄졌다. 조 위원장은 과거 가로림만 조력발전소 건설 반대 투쟁 당시 무소속으로 활동했던 김 전 의원의 '뚝심'을 소환했다. 시민운동가에서 정당인으로 변모하며 2018년 도의원 배지를 달았던 그의 이력은, 역설적으로 그가 풀어야 할 숙제이기도 하다.나소열 전 충남도 부지사는 "이번 시집은 고백이자 새로운 길을 준비하는 기록"이라며 그의 행보에 의미를 부여했다.