진석범 화성특례시장 예비후보, <백성이 주인이다> 출판기념회

큰사진보기 ▲진석범 화성특례시장 예비후보(왼쪽에서 세번째)가 22일 오후 5시 장안대학교 본관 4층 드림홀에서 자신의 저서 <백성이 주인이다> 출간을 기념하는 출판기념회를 열었다. 사진은 북콘서트 모습. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진석범 화성특례시장 예비후보가 22일 오후 5시 장안대학교 본관 4층 드림홀에서 자신의 저서 <백성이 주인이다> 출간을 기념하는 출판기념회를 열었다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

진석범 화성특례시장 예비후보가 22일 자신의 저서 <백성이 주인이다> 출간을 기념하는 출판기념회를 열었다.출판기념회는 이날 오후 5시 장안대학교 본관 4층 드림홀에서 열렸으며, 유은혜·성기선 경기도교육감 예비후보, 양기대 경기도지사 예비후보, 부승찬·김기표·양문석 국회의원 등 정치·교육·시민사회 인사와 시민 등 3천여 명이 참석했다.행사는 식전공연을 시작으로 내빈 소개, 축사 영상 시청, 북콘서트 순으로 진행됐다.진 예비후보의 이번 저서는 조선 후기 실학자 다산 정약용의 개혁·청렴·공정·애민 정신을 오늘의 언어로 풀어낸 것이 특징이다. 책에서는 '국가는 누구를 위해 존재해야 하는가', '공공의 권력은 어떤 철학 위에서 작동해야 하는가'라는 질문을 중심으로, 다산 사상의 현대적 의미를 짚었다.진 예비후보는 인사말에서 "공직과 시민사회 현장에서 활동하며 현장에 답이 있다는 점과 실사구시 정신의 중요성을 절감해 왔다"며 "그 과정에서 고민해 온 내용들을 책에 담았다"고 밝혔다.이날 출판기념회에는 당 지도부와 지역 인사들이 참석해 축사를 전했다.우원식 국회의장은 영상 축사를 통해 진 전 선임행정관이 성남시와 경기도, 청와대 등에서 행정 경험을 쌓아오며 공직의 책임과 역할을 현장에서 실천해 온 점을 언급했다.추미애 국회 법제사법위원장과 한정애 더불어민주당 정책위원회 의장도 영상 축사를 통해 진 예비후보가 성남시와 경기도, 중앙 정부를 거치며 공공 영역에서 활동해 온 이력에 대해 언급하며, 현장 경험을 바탕으로 한 문제의식이 이번 저서에 담겨 있다고 평가했다.이종걸 전 국회의원은 현장 축사를 통해 책이 '국민주권'과 '백성이 주인인 사회'라는 가치를 화두로 던지고 있다며, 이러한 문제의식을 지역 사회에서도 함께 고민해보자는 취지로 출판기념회가 마련됐다고 말했다.유은혜 전 교육부장관 역시 축사를 통해 진 예비후보가 그동안 공공 영역에서 보여준 성실함과 책임감을 언급하며, 책이 시민과 공공의 역할, 그리고 공동체가 나아가야 할 방향에 대한 질문을 던지고 있다고 덧붙였다.