돌봄에서 오가는 '말의 모양', 사랑을 건네기 전 생각할 것들

'우리 엄마도 나를 이렇게 낳았겠구나.'

"손도 씻지 않고 아기를 안으면 어떻게 해요?"

아이를 낳고 나면 가장 먼저 떠오르는 얼굴이 있다. 많은 경우 친정 엄마다. 나 역시 그랬다. 출산의 고통을 지나며 문득 생각했다.옛날에는 친정이든 시댁이든 어른들이 산후 조리를 맡는 일이 흔했다. 지금은 정부 지원으로 전문 관리사의 도움을 받는 경우가 많지만, 부모 세대의 손길은 여전히 출산 이후 가장 가까운 자리로 들어온다. 그리고 그 자리에서, 사랑은 종종 다른 말의 형태로 부딪힌다.지난해 12월 말, 출산 후 집으로 돌아온 산모의 집에서 있었던 일이다. 출산 직후의 집은 조용해 보여도 모두가 예민해진 상태다. 말 한마디가 평소보다 더 크게 남는다. 월요일 아침 출근해 아기의 얼굴을 보는 순간 잠시 멈칫했다.금요일까지 맑던 얼굴에 태열이 얼굴과 목 주변까지 올라와 있었다. 산모는 주말에 시부모님이 다녀가셨다고 했다. 손주를 보러 오신 시어머님은 두꺼운 옷으로 갈아입히고 포대기로 감싼 뒤 이불까지 덮어주셨다고 했다. 아기가 더워 보인다고 말했지만 "아기를 춥게 하면 안 된다"는 답이 돌아왔다고 했다.산모의 말에 따르면 그날 새벽 아기는 평소보다 더 보채고 울었다고 했다. 산모의 눈 밑이 짙게 내려앉아 있었다. 월요일 아침 내가 마주한 아이의 얼굴은 이미 붉게 달아올라 있었다. 나는 먼저 미지근한 물로 얼굴을 닦아주고, 옷을 가볍게 갈아입혔다.이런 일은 시부모님에게서만 벌어지는 일이 아니다. 친정 어머니와 딸 사이에서 더 솔직한 말이 오가다 상처로 남는 경우도 자주 본다. "내가 너를 키워봤는데"라는 말은 경험에서 나온 조언이지만, 막 출산을 겪은 딸의 마음을 더 위축시키기도 한다.몇 달 전 또 다른 산모에게 들은 이야기가 떠오른다. 주말에 손주를 보러 온 부모님이 반가운 마음에 아기를 안으려는 순간, 아기 아빠가 말했다고 했다.산모의 말에 따르면 그 말이 떨어진 뒤 집안 분위기는 급격히 가라앉았다고 했다. 부모님은 말없이 손을 씻으러 갔고, 방문은 오래 이어지지 못했다고 했다. 보고 싶었던 손주를 충분히 안아보지도 못한 채 돌아가셨다고 했다.그 말을 듣고도 나는 한쪽의 편을 들 수 없었다. 위생을 걱정하는 부모의 마음도 이해가 되었고, 서운했을 어른의 마음도 짐작이 되었다. 아기를 사랑하는 마음은 다르지 않을 것이다. 다만 그 마음을 건네는 말의 모양이 다를 뿐이다.옳은 말이 언제나 좋은 말은 아니다. 걱정에서 비롯된 말이라도, 그 말이 누군가의 마음을 먼저 건드린다면 사랑은 제대로 전해지지 못한다. 돌봄의 현장에서 나는 자주 깨닫는다. 사랑은 방향보다 태도가 먼저라는 것을.