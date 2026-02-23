권칠승 의원, <대변인의 난중일기> 출판기념회 열어

더불어민주당 권칠승 의원(경기 화성병)이 22일 수원 경기아트센터에서 <대변인의 난중일기> 출판기념회를 열었다.
이번 저서는 권 의원이 이재명 당대표 체제에서 수석대변인을 맡았던 시기의 정치 현장을 기록한 책으로, 윤석열 정부 국정 운영에 대한 비판과 당시 야당의 대응 과정을 중심으로 구성됐다.
권 의원은 "정치는 기억 위에 군림하려 하지만 기록 앞에서는 겸손해진다"며 "당시의 상황을 기록으로 남기고자 했다"고 집필 취지를 밝혔다.
책은 총 14개 목차로 구성돼 있으며, ▲국정 운영에 대한 평가 ▲정치적 갈등 상황 ▲채상병 순직 사건 ▲재난·안전 대응 문제 등 당시 주요 현안과 논쟁을 다루고 있다. 수석대변인으로서 진행했던 브리핑과 현장 상황을 중심으로 서술한 것이 특징이다.
권 의원은 민주당 소속으로 여러 정부에서 활동했으며, 중소벤처기업부 장관을 지낸 이력이 있다. 책에는 이러한 국정 경험을 바탕으로 한 경제·민생 관련 문제 인식도 담겼다.
출판기념회에는 당 지도부와 지역 인사들이 참석해 축사를 전했다.
정청례 민주당 대표는 "권칠승 의원이 당 대변인으로 활동하던 시기에 함께 호흡을 맞췄다"며 "업무 과정에서 침착한 대응과 정제된 메시지가 인상적이었다"고 말했다.
조정식 의원은 "권 의원이 당 대변인으로서 주요 정치 국면에서 역할을 수행해 왔다"며 "그 과정이 이번 저서에 담긴 것으로 보인다"고 언급했다.
이재준 수원특례시장은 "권 의원과 함께 활동하며 신중한 성향을 느꼈다"며 "경기도의원과 장관 등 공적 역할을 수행하는 과정이 기억에 남는다"고 밝혔다.
권 의원은 최근 경기도지사 출마를 선언한 바 있다.
권 의원은 "이 책은 특정 시기의 정치 기록이자, 당시 상황을 돌아보기 위한 자료"라며 "출판기념회가 그때의 상황을 공유하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.
