권칠승 의원, <대변인의 난중일기> 출판기념회 열어

큰사진보기 ▲더불어민주당 권칠승 의원(경기 화성병)이 22일 수원 경기아트센터에서 <대변인의 난중일기> 출판기념회를 열었다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

더불어민주당 권칠승 의원(경기 화성병)이 22일 수원 경기아트센터에서 <대변인의 난중일기> 출판기념회를 열었다.이번 저서는 권 의원이 이재명 당대표 체제에서 수석대변인을 맡았던 시기의 정치 현장을 기록한 책으로, 윤석열 정부 국정 운영에 대한 비판과 당시 야당의 대응 과정을 중심으로 구성됐다.권 의원은 "정치는 기억 위에 군림하려 하지만 기록 앞에서는 겸손해진다"며 "당시의 상황을 기록으로 남기고자 했다"고 집필 취지를 밝혔다.책은 총 14개 목차로 구성돼 있으며, ▲국정 운영에 대한 평가 ▲정치적 갈등 상황 ▲채상병 순직 사건 ▲재난·안전 대응 문제 등 당시 주요 현안과 논쟁을 다루고 있다. 수석대변인으로서 진행했던 브리핑과 현장 상황을 중심으로 서술한 것이 특징이다.권 의원은 민주당 소속으로 여러 정부에서 활동했으며, 중소벤처기업부 장관을 지낸 이력이 있다. 책에는 이러한 국정 경험을 바탕으로 한 경제·민생 관련 문제 인식도 담겼다.출판기념회에는 당 지도부와 지역 인사들이 참석해 축사를 전했다.정청례 민주당 대표는 "권칠승 의원이 당 대변인으로 활동하던 시기에 함께 호흡을 맞췄다"며 "업무 과정에서 침착한 대응과 정제된 메시지가 인상적이었다"고 말했다.조정식 의원은 "권 의원이 당 대변인으로서 주요 정치 국면에서 역할을 수행해 왔다"며 "그 과정이 이번 저서에 담긴 것으로 보인다"고 언급했다.이재준 수원특례시장은 "권 의원과 함께 활동하며 신중한 성향을 느꼈다"며 "경기도의원과 장관 등 공적 역할을 수행하는 과정이 기억에 남는다"고 밝혔다.권 의원은 최근 경기도지사 출마를 선언한 바 있다.권 의원은 "이 책은 특정 시기의 정치 기록이자, 당시 상황을 돌아보기 위한 자료"라며 "출판기념회가 그때의 상황을 공유하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.