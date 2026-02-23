[서산] 위기에도 빛난 민·관·군·기업, '주민들 발 벗고 나서'

지난 21일 오후, 서산 대산읍 대죽리 야산에서 발생한 산불로, 인근에 있는 한국석유공사의 석유비축단지는 일촉즉발의 상황이었다.
산불이 발생한 야산 앞 4차선 도로를 건너면 국가 중요에너지 시설인 석유비축단지가 있었기 때문이다.(관련기사: '국내 최대 규모' 서산 석유비축기지 인근에 산불... 주민 대피령
https://omn.kr/2h3yr)
마침 강한 바람도 석유비축 단지 쪽으로 불어오면서 한때 대응 2단계가 발령됐다. 불길을 잡지 못하면 그야말로 상상할 수도 없는 상황이 벌어져 소방 당국은 초긴장 상황이었다.
인근 대산석유화학단지 역시 자칫 큰 피해가 우려되면서, HD현대오일뱅크는 직원들과 자체 소방 인력을 투입해 확산을 막는 등 시설물 방어에 나서기도 했다.
소방당국은 석유화학단지와 석유비축시설에 소방차를 배치하고 선제 대응에 나서는 한편, 헬기를 이용해 산불 발생 4시간 30분 만에 주불 진화에 성공하면서 가슴을 쓸어내렸다.
이런 가운데, 진화에 나서는 소방 인력에 주민들이 발 벗고 나섰다.
화곡3리 삼길포 부녀회는 산불이 발생한 직후부터 산림청·서산시·소방·국방부 등 지휘본부가 설치된 석유비축단지 인근 주차장에서 진화 인력에 따뜻한 물과 음료수, 김밥, 라면 등을 제공했다.
대죽1리, 화곡리 주민들도 소방대 등에 생수 등을 지원하는 한편, 마을회관에서 대피한 주민 등에게 음식을 제공했다.
기업의 지원도 이어졌다. 대산석유화학단지 내 HD현대오일뱅크는 소방 인력이 편안하게 식사할 수 있도록 텐트와 탁자를 설치하고, 각종 음료수와 커피, 컵라면 등의 물품을 지원했다.
또한, 장갑·핫팩을 비롯해 텐트에 전기를 공급하는 비상용 발전기 2대를 지원하는 등 22일 아침까지 직원 10여 명이 상주하며 대응했다.
뿐만 아니라, 대형 버스 2대를 제공해 소방 인력과 의용소방대, 공무원, 자원봉사자 등이 따뜻하게 쉴 수 있도록 도왔다.
이외에도 HD현대오일뱅크는 사택 복지관 식당에서 밤새 잔불 정리에 나선 공무원들과 소방인력에게 아침 식사를 제공했다.
이같은 민·관·군·기업 등의 협조에 이완섭 시장은 22일 자신의 SNS를 통해 "한 끼의 식사가 단순한 식사가 아니라, 현장을 지키는 사람들의 체력을 붙드는 힘이었다"면서 "어제(21일)부터 오늘(22일)까지 따뜻한 음식을 제공해 준 HD현대오일뱅크에 깊이 감사드린다"고 했다.
그러면서 "강풍 속에서도 밤새 산을 오르며 헌신해 준 산림청, 소방, 경찰, 군부대, 공무원, 의용소방대원 여러분 등 수고해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다"며 고마움을 전했다.