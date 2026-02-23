[서산] 위기에도 빛난 민·관·군·기업, '주민들 발 벗고 나서'

▲마을 부녀회와 주민 등은 산불이 발생한 직후부터 산림청·서산시·소방·국방부 등 지휘본부가 설치된 석유비축단지 인근 주차장에서 진화 인력에 따뜻한 물과 음료수, 김밥, 라면 등을 제공했다. ⓒ 신영근 관련사진보기