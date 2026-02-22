사회 26.02.22 20:39ㅣ최종 업데이트 26.02.22 20:39 강원 고성서 산불 진화 중…소방 당국 대응 1단계 발령 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 (강원 고성=연합뉴스) 박영서 기자 = 22일 오후 7시 22분께 강원 고성군 토성면 인흥리에서 산불이 나 산림 당국이 진화하고 있다. 소방 당국도 담당 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령해 함께 진화 중이다. 불길은 강풍을 타고 400ｍ까지 번진 것으로 전해졌다. AD 현재 고성을 비롯한 동해안에는 건조주의보와 함께 강풍경보가 내려져 있다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> #연합 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사김 총리, 경남 함양 산불에 "전 행정력 동원 대피·진화에 총력" 갤러리 오마이포토 전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구' 1/9 이전 다음 이전 다음 한국은행, 설 자금 방출 기자증 걸고 경찰 소환 조사 출석한 전한길 의총 참석한 배현진-장동혁 육군 코브라헬기 사고 순직자 합동영결식 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.