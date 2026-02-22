강원 고성서 산불 진화 중…소방 당국 대응 1단계 발령

AD

(강원 고성=연합뉴스) 박영서 기자 = 22일 오후 7시 22분께 강원 고성군 토성면 인흥리에서 산불이 나 산림 당국이 진화하고 있다.소방 당국도 담당 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령해 함께 진화 중이다.불길은 강풍을 타고 400ｍ까지 번진 것으로 전해졌다.현재 고성을 비롯한 동해안에는 건조주의보와 함께 강풍경보가 내려져 있다.