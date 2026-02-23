맹정호 예비후보, 서산 중앙도서관 건립 재추진 공약

큰사진보기 ▲민선 7기 서산시장을 지낸 더불어민주당 맹정호 예비후보는 23일, 자신의 SNS를 통해 '중앙도서관 건립' 재추진에 대해 구체적인 창사진을 밝혔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

민선 7기 서산시장을 지낸 더불어민주당 맹정호 예비후보는 23일, 자신의 SNS를 통해 '중앙도서관 건립' 재추진을 공약으로 발표했다.앞서, 민선 7기 당시 맹 예비후보는 호수공원 옆 임시주차장 부지에 중앙도서관 건축을 추진하고 정부예산을 확보했다.하지만, 민선 8기 이완섭 시장이 취임하면서 중앙도서관 계획은 보류됐고 확보된 정부예산은 반납했다.맹 예비후보는 현재의 서산초에 중앙도서관과 시민센터(문화시설, 돌봄시설), 근린공원, 지하 주차장을 조성하겠다고 밝혔다. 이를 통해 서산초를 '그린스마트 미래학교'로 만들겠다는 계획이다.서산초는 넓은 부지에 현재 학생 수가 300여 명으로 학교 시설은 노후되어 다시 지어야 한다는 것. 현재 교육부와 교육청에서도 서산초를 학교복합시설을 통한 미래 학교로 적극 검토하고 있다고 주장했다.맹 예비후보는 "아이들이 원하는 맞춤형·미래형 방과 후 프로그램을 확충해야 한다"면서 "세대 간 교류 촉진을 통해 원도심에 살기 좋은 정주 여건을 마련해야 한다"고 강조했다.그러면서 "학교 시설은 교육부와 교육청이 예산을 부담하고 도서관과 시민센터, 근린공원, 주차장은 문화체육관광부와 서산시, 충남도가 분담한다면 재원 마련에 큰 어려움이 없다"며 "(서산초에는) 여유 부지가 많아 용지 확보 예산이 크게 들지 않는다"고 했다.맹 예비후보는 학교복합시설에 대해 경기도의 '동탄중앙이음터'를 예로 들었다. 맹 예비후보에 따르면 동탄이음터는 학교 용지에 복합 문화시설, 체육관, 근린공원, 공동육아 시설, 도서관, 동아리방을 한곳에 갖춰 시민들의 커뮤니티 공간으로 활용되고 있다.이같은 서산초의 교육 문화 복합화 사업은 부족했던 서산의 교육·문화 시설을 확충하고, 원도심을 활성화하는 획기적인 사업이 될 것이라는 게 맹 예비후보의 설명이다.맹 예비후보는 "교육부와 담판이 필요하다면 오랜 인연이 있는 최교진 장관을 만나 결판을 짓겠다"면서 충남도의회 교육위원회 활동 경험을 살려 충남교육청을 설득하겠다. 필요하다면 충남도지사(통합 특별시장), 교육감 후보에게 공동 공약으로 제안하겠다"고 덧붙였다한편, 민주당 박상무 예비후보는 지난 1일 출마 선언 당시 이 시장의 중앙도서관 보류 문제에 대해 행정 신뢰가 무너진 사건으로 규정하고 도서관이 주차장으로 바뀌는 과정을 철저히 살펴보겠다는 입장을 밝혔다.한기남 예비후보는 '다 똑같다', '도서관 싸움에 지쳤다' 등의 시민 반응을 전하면서 "전현직 시장이 도서관을 정치의 도구로 활용하고 있다. 이번 지방선거가 서산의 미래를 묻는 선거가 아니라 '도서관 선거'가 되어야 하느냐"고 했다.한편, 이완섭 시장은 지난달 8일, 자신의 SNS를 통해 "민선 7기 사업으로 추진되다가 보류되된 도서관 건립 사업을, 2026년을 기점으로 새로운 방향에서 본격 추진할 계획"이라고 말했다.