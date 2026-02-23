초광역 통합 앞두고 '교육자치 거버넌스 재편' 필요하다

AD

설명절을 앞두고 초광역 통합 법률안이 국회 행정안전위 소위원회를 거쳐 본위원회를 통과했다. 입법공청회, 세미나, 포럼이 계속해서 대전충남, 광주전남, 부산경남 지역과 국회에서 연달아 열렸다.여러 반대와 비판이 있지만, 지금의 속도라면 이 달 안에 본회의 통과가 정말 가능해질 듯 하다. 계엄 이후 들어선 정부가 요청하는 지방선거 전 의제 주도권에 대해 시민사회가 수긍하는 분위기이기도 하고, 매일같이 학교가 문을 닫는 지방소멸이라는 현실 아래 법률 통과는 가시권에 들어서는 것 같다.이 법안이 통과된다면 초광역 행정지역에 통합 교육감이 탄생하게 된다. 현재도 교육감 제도는 상대적으로 시도지사에 비해 지역민의 요구에 민감하지 않다는 평을 듣고 있다. 초광역 통합시의 교육감은 지금보다도 훨씬 비대해진 교육자치를 운영할 다른 방안을 마련해야 한다. 지금도 특히 난제로 꼽히는 시도교육청과 시도지자체간의 협력교육과, 주민참여형 거버넌스에 대해서 고민해야 할 필요가 있다.지금 우리나라 지방교육자치법 제41조는 지방교육행정협의회의 설치를 규정하고 있다. 조문은 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 지방교육행정협회를 둔다는 내용이다.지방교육행정협의회의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 교육감과 시·도지사가 협의하여 조례로 정한다. 이에 따라 17개 시도교육청이 지역교육행정협의회라는 이름의 시도교육청과 시도지사의 거버넌스를 두고 대개 일년에 1회, 2회 정도 정기적으로 협의회를 현재 운영하고 있다.그런데 교육행정협의회는 실제 운영 면에서는 여러 구조적, 관행적 한계로 인해 '형식적인 운영'에 그친다는 비판을 자주 받았다. 협의회에서 합의된 내용이라도 각 기관의 내부 사정이나 예산 문제로 이행되지 않을 경우 이를 강제할 수단이 마땅치 않다. 법령상 설치는 의무이지만, 개최 횟수나 논의 안건의 깊이는 자치단체장의 의지에 따라 천차만별이다.그동안 열린 지방교육행정협의회는 재정 부담 중심으로 안건이 편중되어 주로 학교 급식비, 무상 교육 예산 분담 등 예산 전출금과 관련된 갈등이 분출되고 답을 찾기가 어려웠다. 또한 일년에 한두 번 열리는 회의에서는 복잡한 미래 교육 의제 형성이 어려워, 지역 소멸 대응, 늘봄학교 협력, 평생 교육 체계 구축 등 교육 생태계 조성에 관한 심도 있는 논의는 유명무실했다.상설 실무협의체가 없고, 협의회 구성이 주로 공무원이다 보니 지역사회 참여 부재의 목소리도 높다. 김경수 전 경남도지사 재직 시절 구성된 경남도교육청과의 작은학교 TF, 무상급식 초기에 구성된 몇 시도와 교육청의 예산협상과 인적교류 이후 오랜 기간 명확한 이슈가 형성되지 않는다.교육자치 거버넌스의 이러한 문제는 지리적 권역이 넓어지는 초광역 행정통합 이후 더욱 어려워질 것이 불을 보듯 뻔하다. 이는 지역 기초단위 교육 거버넌스의 활성화를 통해 대안을 모색해야 한다. 기초단위 교육 거버넌스는 기존의 지방교육행정협의회의 단위를 시도-시도교육청에서 시군-교육지원청으로 내리고, 지역사회가 참여할 수 있는 방안을 법제화하는 방식으로 활성화가 가능하다.많은 나라에서 교육 사무는 기초 단위 지자체에서 보육과 초중등교육까지를 관할한다. 스위스의 일부 칸톤은 초등학교 하교 시간을 주민투표로 정하기도 하고, 프랑스와 영국 등은 교육복지의 단위를 기초 지자체 수준으로 정한 시범 사업을 운영했는데, 이것이 우리나라 학교 교육복지우선사업의 모델이기도 했다.미국이 운영하는 교육구의 개념은 학생수 3천여명에 달하는 지역들이 많아, 매우 작은 편이다. 우리도 교육 사무를 생활권으로 구체화할 필요가 있다. 추상적인 시도교육청의 교육감 선거의 어려운 점을 극복하고, 주민이 가까이에서 관여하고 논의할 수 있는 기초 단위로 재편할 수 있다.사실 우리나라는 전국의 거의 모든 지자체가 교육지원청과 함께 지역 중심의 교육협력사업을 이미 많이 해오고 있다. 기초지자체 227개 중 40개 이상의 지역에서는 기초 지자체 단위의 마을교육공동체 조례가 있고, 돌봄 또는 교육복지, 청소년 등의 의제에 따라 함께 조례를 만드는 지역이 대다수이다.교육거버넌스의 재구성에 대해 새로운 초광역 행정통합시의 교육감이 의지를 가지고 추진한다면, 기초 단위의 교육거버넌스 법제화도 가능할 것이다. 초광역 행정체제가 도래하면서, 기초 지역 교육자치 거버넌스로 통합시의 교육거버넌스 체제가 재편되길 기대해본다.