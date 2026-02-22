김 총리, 경남 함양 산불에 "전 행정력 동원 대피·진화에 총력"

큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 설승은 기자 = 김민석 국무총리는 22일 경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 이틀째 이어지는 것과 관련해 신속한 주민 대피와 진화에 총력을 다하라고 지시했다.김 총리는 이날 함양군 산불 상황에 대해 보고받은 뒤 지방정부와 산림청 등에 이런 내용의 긴급 지시를 내렸다고 총리실이 보도자료를 통해 밝혔다.김 총리는 먼저 지방정부에 "대피 명령이 내려진 지역의 경우 주민들이 신속히 안전한 장소로 이동할 수 있도록 전 행정력을 동원해 지원하라"고 주문했다.이어 "교통 약자와 안전 취약계층에 대한 최우선 지원 대책을 강구하고 주민들에게 정확한 재난 정보와 대피 장소를 안내하라"며 "대피소 확보 및 응급 구호 물품 준비에 만전을 기하라"고 당부했다.산림청에는 "지방정부, 소방청, 국방부 등과 협조해 활용 가능한 모든 장비와 인력을 동원해 진화에 총력 대응하라"며 "인접 지역 확산 차단을 위한 방화선 구축 및 위험 지역 사전 정비도 병행하라"고 지시했다.김 총리는 아울러 "산림청과 지방정부 등 다수 기관의 헬기가 (진화에) 동원됐고 산불이 지속되고 있는 만큼, 진화 대원의 피로도를 고려해 안전사고가 발생하지 않도록 하라"고 강조했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>