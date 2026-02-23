연탄 한 장의 무게 3.65kg, 체온 36.5도의 온기로 전해지다

큰사진보기 ▲사랑봉사회 회원들이 겨울의 끝자락, 봄의 길목에서 연탄지게에 연탄을 싣고 배달하고 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲아빠의 등을 보며 연탄을 옮기던 아이의 모습은 이 날의 연탄이 단순한 연료가 아닌 세대 간 이어지는 나눔의 온기였음을 보여준다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲사랑봉사회 회원들이 2월 21일 인천 남동구에서 총회에 앞서 연탄배달 봉사활동을 먼저 진행했다. 겨울의 끝자락, 가장 관심이 줄어드는 시기에 전해진 이들의 손길은 계절의 사각지대에 놓인 이웃들에게 따뜻한 온기를 전했다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

봄의 초입에 선 2월 21일, 거리의 찬 기운은 한결 누그러졌지만 골목 곳곳에는 여전히 냉기가 남아 있었습니다. 입춘이 한 달 정도 지났지만, 사랑봉사회 회원들은 연탄을 나르기 위해 인천 구월동의 좁은 골목에 모였습니다.사랑봉사회는 올해로 4년째, 겨울이 끝나가는 시기에 연탄 배달 봉사활동을 이어오고 있습니다. 대부분의 연탄 봉사가 겨울의 시작에 집중되는 것과 달리, 이들은 일부러 '봄의 초입'을 택합니다.연탄을 난방 연료로 사용하는 가구는 해마다 줄어들고 있습니다. 그만큼 연탄 지원에 대한 관심도 예전 같지 않습니다. 특히 겨울 초입에는 여러 단체의 지원이 집중되지만, 시간이 흐를수록 관심은 줄고 비축된 연탄은 빠르게 소진됩니다.사랑봉사회가 연탄 배달 시기를 2월로 정한 이유도 여기에 있습니다. 연탄이 가장 많이 필요한 시기는 혹한기지만, 가장 부족해지는 시점은 오히려 봄의 초입이라는 판단에서입니다.현재 연탄의 소비자가격은 장당 약 1,030원 선입니다. 하루 3~4장을 사용해야 하는 취약계층에게는 이마저도 큰 부담입니다. 사랑봉사회 이인숙 회장은 "겨울이 끝나간다는 이유로 연탄 지원이 멈추는 경우가 많다"며, "하지만 봄이 온다고 모든 집이 바로 따뜻해지는 건 아니다"라고 말했습니다.이날 연탄 배달은 사랑봉사회 정기총회가 열리는 날 오전에 진행됐습니다. 통상 총회는 회원들이 모여 인사를 나누는 자리지만, 사랑봉사회는 연탄을 나르는 일정부터 먼저 소화했습니다. 보여주기식 행사보다 '왜 모였는지'를 먼저 몸으로 확인하자는 취지입니다.이날 행사에는 사랑봉사회 회원 50여 명이 참여해, 총 1,300장의 연탄을 구월동 인근 네 가구에게 전달했습니다. 특히, 경인 지역 내 연탄 공장 부재로 인해 이번 연탄은 멀리 경상북도 경주에서부터 공수되어야 했습니다. 원거리 수급의 어려움 속에서도 회원들이 십시일반 모은 회비와 후원금이 이 소중한 온기를 가져왔습니다.연탄 가루로 까맣게 변한 장갑을 벗으며 한 회원은 "총회가 형식적인 자리가 되지 않으려면 우리가 무엇을 위해 모였는지를 먼저 행동으로 실천해야 한다고 생각했다"고 말했습니다. 연탄을 전달받은 주민은 "이 시기에 연탄이 떨어져 걱정이 많았는데 다시 채워줘서 마음까지 따뜻해진다"며 고마움을 전했습니다.연탄 봉사는 예전만큼 주목받지 못하는 활동이 됐습니다. 도시가스와 보일러 보급이 확대되면서, 연탄은 과거의 난방 방식처럼 여겨지기도 합니다. 그러나 노후된 주거환경은 외풍이 심해 난방비가 비싸서 다른 연료의 보일러로 전환하기 어렵습니다.오늘 연탄을 전달받은 가구도 1년 전 기름보일러로 교체했으나, 감당하기 어려운 난방비 탓에 다시 연탄 보일러를 선택하게 되었습니다. 탄소중립과 에너지 전환이라는 거대한 흐름 속에서도, 누군가에게는 연탄 한 장이 여전히 생존을 위한 최후의 보루인 셈입니다.4년째 연탄 배달 봉사에 참여하고 있는 노점희 회원은 "연탄을 쓰는 집이 줄었다고 해서 도움이 덜 필요한 건 아니다"며, "선택지가 없는 분들일수록 마지막까지 연탄에 의존하게 된다"고 말했습니다.이날 전달된 연탄 한 장의 무게는 3.65kg. 사람의 평균 체온은 36.5도입니다. 우연처럼 닮은 숫자지만, 손으로 전해진 연탄은 그날만큼 단순한 연료가 아니라 체온에 가까운 온기로 느껴졌습니다.연탄을 모두 내려놓은 뒤 회원들은 조용히 자리를 정리했습니다. 총회에 앞서 봉사활동을 진행한 이들의 행보는 사랑봉사회가 어떤 공동체인지 분명히 보여주었습니다.2019년 30명으로 시작해 210명의 회원이 함께하는 지금까지, 이들은 어르신 점심 나눔 봉사, 요양병원 미용 봉사, 헌혈을 부탁해 캠페인 활동 등 늘 가장 낮은 곳의 온도를 먼저 살펴왔습니다.겨울의 한복판이 아닌 봄의 초입에서 가장 부족해지는 시기를 택해 이어온 연탄 배달. 사랑봉사회의 선택은 봉사의 크기보다 '언제 하느냐'가 얼마나 중요한지를 다시 생각하게 합니다. 봄을 앞둔 2월의 연탄은 단순한 연료가 아니라, 계절의 사각지대에 놓인 이웃에게 봄보다 먼저 다가선 마음이 담긴 온기였습니다.