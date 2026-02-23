최연소 오산시장 출신 이기하, 책으로 돌아본 '오산에서의 시간'

큰사진보기 ▲21일 오산문화예술회관 대공연장에서 민선 4기 전국 최연소 오산시장을 지낸 이기하 전 오산시장이 자신의 정치·인생 여정을 담은 책 <다시, 오산을 위해> 출판기념회를 열었다. ⓒ 이기하SNS 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲21일 오산문화예술회관 대공연장에서 민선 4기 전국 최연소 오산시장을 지낸 이기하 전 오산시장이 자신의 정치·인생 여정을 담은 책 <다시, 오산을 위해> 출판기념회를 열었다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

민선 4기 전국 최연소 오산시장을 지낸 이기하 전 시장이 자신의 정치·인생 여정을 담은 책 <다시, 오산을 위해> 출판기념회를 열었다.출판기념회는 지난 21일 오산문화예술회관 대공연장에서 열렸으며, 시민과 지역 인사 등 1천여 명이 참석했다.이 전 시장은 이날 행사에서 "이 책은 성공의 기록이라기보다 오산에서 살아온 시간과 그 안에서 겪은 선택과 책임, 그리고 다시 오산을 생각하게 된 이유를 정리한 기록"이라며 "개인의 굴곡을 넘어 도시의 미래를 어떻게 준비할 것인지에 대한 고민을 시민들과 나누고 싶었다"고 말했다.책에는 오산에서 성장한 청년 시절을 비롯해 청년운동과 시민사회 활동, 정계 입문 과정, 민선 4기 오산시장 재임 시기의 정책과 행정 경험, 이후의 시련과 성찰의 시간이 담겼다. 책 전반에서는 정치적 재도전보다는 책임과 성찰, 지방자치의 지속 가능성에 대한 문제의식을 강조했다.이날 행사에는 전·현직 정치인과 지역 인사들이 참석해 출간을 축하했다. 일부 참석자들은 축사를 통해 이 전 시장의 행정 경험과 정치 여정에 대해 언급했다.양향자 국민의힘 최고위원은 "이기하 전 시장은 IT 산업과 지역사회 활동을 통해 지방자치와 지역의 역할을 꾸준히 고민해 온 인물"이라며 "앞으로 3~5년의 큰 변화 속에서 지역이 어떤 방향을 준비해야 할지 성찰이 필요한 시점"이라고 말했다. 이어 "이번 출판기념회가 오산의 현재와 미래를 함께 돌아보는 계기가 되기를 바란다"고 덧붙였다.나경원 국회의원과 김선교 국민의힘 경기도당위원장은 "이기하 전 시장은 젊은 시절부터 정치와 시민사회 현장에서 다양한 역할을 맡아온 인물"이라며 "이번 책은 이기하 전 시장이 현장에서 듣고 보고 느낀 시민의 목소리와 지방자치의 경험을 돌아본 기록"이라며 영상을 통해 출간을 축하했다.엄태영 국회의원은 "청년운동과 시민사회 활동을 바탕으로 지방자치 현장을 경험한 인물"이라며 "이번 출판기념회는 지역의 미래를 다시 생각해보는 자리로 의미가 있다"고 밝혔다.이기하 전 시장은 행사를 마무리하며 "오산은 한 번의 선택으로 완성되는 도시가 아니라 세대와 시간이 쌓여 만들어지는 도시"라면서 "이 책이 과거를 정리하는 데서 그치지 않고, 앞으로의 오산을 고민하는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.