아이들이 행복한 세상, 이들이 희망을 만들어 가는 법

2026년 2월 21일, 전국의 교육 일꾼들이 온·오프라인으로 모였다. 교육희망네트워크 2026년 정기총회는 지난 1년을 돌아보고, 다시 한번 '아이들이 행복한 세상'을 향한 다짐을 굳히는 자리였다.교육희망네트워크의 가장 큰 자랑은 풀뿌리 네트워크 일꾼들이 함께 꾸려 가는 모임이라는 점이다. 거창한 단체라기보다, 저마다 자리에서 교육을 생각하고 실천하는 사람들이 서로 이어진 어깨동무에 가깝다.교사는 교실에서, 보호자는 가정에서, 청소년은 또래 자리에서, 일꾼은 마을에서 교육을 생각한다. 그리고 꼭 필요할 때 함께 힘을 모은다.회원들은 이번 정기 총회에서 다시 깨달았다. 우리가 서 있는 바로 그 자리가 곧 교육운동의 터전이며, 우리 아이들을 행복한 세상으로 이끌어 내는 첫걸음이라는 사실을. 교육희망네트워크는 어느 한 갈래 사람들만의 모임이 아니다. 생활 속에서 교육을 실천하는 사람들의 연대다. 이 풀뿌리 힘이야말로 모임의 가장 큰 밑천이다.전 회의록을 살펴보는 자리에서는 지역네트워크 지원 예산과 관련한 물음이 나왔다. 운영위원회에서 예산을 늘리기로 했으며, '후원의 밤' 이후 지원 예산을 180만 원에서 250만 원으로 올렸다는 설명이 있었다. 이에 참석자 모두 뜻을 모아 전 회의록을 승인했다.2025년도 사업과 결산도 함께 짚었다. 토론회 예산이 계획보다 적게 쓰인 까닭에 대해서는 서울시의회와 함께 진행하면서 부대 비용이 줄어들었기 때문이라는 설명이 이어졌다. 홈페이지와 누리소통망 관리 상황, 연대 활동의 보람과 성과에 대한 이야기도 오갔다. 여러 활동에서 서로 힘이 되었고, 교육대개혁국민운동본부를 세우고 꾸리는 데에도 힘을 보탰다는 평가가 나왔다. 온라인 소통 창구를 하나로 모으자는 제안도 있었다. 심의보고서 역시 보고를 들은 뒤 참석자 모두 뜻을 모아 채택했다.2026년도 사업계획과 예산안도 깊이 있게 논의했다. 초창기 많은 회원들의 참여를 위해서 회비를 3,000원으로 했는데 이제는 5,000원으로 올리자는 의견이 있었으나, 그 방식과 뜻을 더 충분히 살펴보자는 쪽으로 생각이 모였다. 회원들에게 충분히 알린 뒤, 스스로 더 낼 수 있도록 '회비 더내기 운동'과 같은 길을 찾아보기로 했다.상근활동가 인건비를 올리는 문제와 상여금 마련, 4대 보험 적용 들도 함께 이야기했다. 구체적인 방안은 운영위원회에서 더 살펴 정리하기로 했다.또한 인공지능(AI)과 관련한 교육 논의와 이어 갈 사업이 필요하다는 제안도 나왔다. 이러한 내용을 담아 2026년도 사업계획과 예산안은 모두의 동의로 통과되었다. 규약 개정안도 다루었다. 심의위원 수를 3~5인으로 늘리기로 했으며, 이 또한 참석자 모두 동의했다. 총회 정족수와 관련해서는 분할총회, 주민자치회 방식, 대의원제 같은 여러 의견이 나왔다. 이 문제는 운영위원회에서 더 다듬어 다음에 다시 내놓기로 했다.이번 정기총회에서는 7명으로 꾸린 대변인실 운영의 뜻도 다시 살폈다. 이는 교육희망네트워크가 지닌 단단한 짜임이다.대변인실은 여러 곳 목소리를 모아 세상에 알리고, 교육과 관련한 여러 문제에 재빠르고 책임 있게 맞서는 버팀목이다. 여러 고장과 여러 자리의 사람들을 아우르는 7인의 짜임은 풀뿌리 네트워크의 다채로움을 담아내면서도, 한 방향으로 힘을 모을 수 있게 한다. 이는 스스로 나서는 힘과 짜임이 함께 살아 있는 교육희망네트워크의 큰 장점이기도 하다.회원들은 지역 참여를 더 넓히기 위해 다음 정기총회를 서울이 아닌 다른 지역에서 열자는 제안도 내놓았다. 총회 자료를 미리 나누자는 의견도 있었다.이번 정기총회는 단순히 안건을 처리하는 자리가 아니었다. 풀뿌리 일꾼들이 서로 손을 맞잡고, 고장을 다시 세우며, 협동과 도와줌의 교육으로 나아가자고 굳게 다짐한 시간이었다.저마다 자리에서 아이들을 향한 마음을 놓지 않는 한, 교육의 희망은 사라지지 않는다. 2026년, 교육희망네트워크는 다시 뿌리를 내리고 있다. 서울을 넘어 고장으로, 경쟁을 넘어 협동으로, 차별을 넘어 지원으로. 서로를 살피는 아름다운 연대 속에서, 아이들이 행복한 세상을 향한 걸음은 앞으로도 이어질 것이다.