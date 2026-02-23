현직 중학교 교사가 쓴 '만화로 만나는 지식'

연재 '책이 나왔습니다'는 저자가 된 시민기자들의 이야기입니다. 저자 혹은 편집자도 시민기자로 가입만 하면 누구나 출간 후기를 쓸 수 있습니다.

▲<현직 중학교 선생님이 직접 고른 청소년 교양만화 30> 표지

교육 현장에서 매일 학부모님들과 대화하다 보면 공통적으로 마주하는 고민이 있습니다. 바로 영상과 숏폼 콘텐츠에 익숙해진 아이들의 문해력 문제입니다. 빽빽한 줄글로 가득한 교양서를 아이에게 무작정 안겨주는 것이 오히려 독서와 영영 담을 쌓게 만드는 일은 아닐지 걱정하는 부모님들이 많습니다. 하지만 2028학년도부터 적용되는 통합수능 체제는 그 어느 때보다 높은 사고력과 통합적인 독해력을 요구하고 있습니다.이번 대입 개편의 핵심은 과목 간의 경계를 허무는 데 있습니다. 통합사회와 통합과학을 중심으로 인문, 사회, 과학의 맥락을 한꺼번에 꿰뚫어야 높은 성취를 얻을 수 있는 구조입니다. 단편적인 암기 지식은 이제 유효기간이 지났다고 봐도 무방합니다. 글 읽기를 힘들어하는 아이의 성향과 갈수록 높아지는 입시의 문턱 사이에서 고민하는 학부모님들에게, 저는 현직 교사로서 만화를 활용한 독서법을 하나의 대안으로 제안하고자 합니다.아이가 만화책만 본다는 사실에 불안해하는 마음을 충분히 이해합니다. 하지만 인지과학의 관점에서 보면 이야기는 조금 달라집니다. 인간의 뇌는 텍스트와 이미지가 결합될 때 정보를 훨씬 더 입체적으로 저장하는데, 이를 이중 부호화 이론이라고 합니다.복잡한 과학 원리나 철학적 담론을 만화라는 시각적 맥락으로 먼저 접한 아이들은 나중에 교과서의 어려운 지문을 만났을 때 배경지식을 꺼내 쓰는 속도가 훨씬 유연합니다. 교실에서 만화를 통해 개념의 뼈대를 먼저 잡은 아이들이 고난도 추론 문제에서 당황하지 않는 모습을 자주 확인해 왔습니다.이러한 현장의 경험과 교육적 확신을 담아 펴낸 책이 <현직 중학교 선생님이 직접 고른 청소년 교양만화 30>입니다. 시중에 나온 수많은 만화 중 부모님이 안심하고 권할 수 있는, 동시에 입시와 교과 학습에 실질적인 연결 고리가 되는 작품들을 엄선했습니다. 퓰리처상 수상작부터 세계적인 그래픽 노블까지, 인문·예술·사회·과학이라는 네 가지 핵심 영역을 관통하는 서른 권의 작품을 교사의 시선으로 정리했습니다.이제 막 세상에 나온 이 책이 자녀의 독서 교육 로드맵을 고민하는 학부모님들에게 작은 이정표가 되기를 바랍니다. 무리하게 글줄 책을 강요하기보다, 아이가 스스로 책장을 넘기게 만드는 적절한 도구를 선택하는 것이 문해력을 기르는 첫걸음이 될 수 있습니다. 파편화된 지식들을 하나의 맥락으로 묶어주는 가이드를 통해 아이들에게는 공부의 새로운 재미를, 부모님들에게는 막막했던 독서 지도의 기준을 전하고자 했습니다.<현직 중학교 선생님이 직접 고른 청소년 교양만화 30>은 각 만화가 실제 교과 과정의 어느 대목과 연결되는지, 이 작품을 통해 어떤 질문을 던져야 사고가 확장되는지를 꼼꼼하게 짚어줍니다. 아이는 만화라는 친숙한 통로를 통해 교양의 세계로 발을 들이고, 그 과정에서 통합적 사고력을 자연스럽게 체화하게 됩니다.교양은 우리 아이들에게 무거운 짐이 아니라 세상을 보는 즐거운 눈이 되어야 합니다. 만화로 만나는 지식은 가볍게 시작되지만 그 안에 담긴 통찰의 깊이는 결코 얕지 않습니다. <현직 중학교 선생님이 직접 고른 청소년 교양만화 30>이 독서의 벽 앞에서 고민하는 부모님들에게는 든든한 조력자가, 아이들에게는 사고의 폭을 넓혀주는 소중한 열쇠가 되기를 기대합니다.