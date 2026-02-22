김병주, 경기지사 출마 의사 접어…"선거 압승 도화선 되길"

큰사진보기 ▲경기지사 선거 출마를 선언했던 더불어민주당 김병주 의원이 22일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 경기도지사 출마 공식 철회를 발표하고 있다. 2026.2.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 서혜림 오규진 기자 = 6·3 지방선거에서 경기지사 도전을 준비하던 더불어민주당 김병주(재선·남양주을) 의원이 22일 출마 의지를 접었다.김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "오늘부로 경기도지사 출마의 뜻을 내려놓는다"고 밝혔다.그는 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 재판 1심에서 무기징역을 선고 받은 점을 거론, "결국 법치의 정의는 실현되지 않았다"며 "내란을 옹호하는 세력들이 법원과 정당, 거리를 활보하는 현실을 보며 지금 제가 있어야 할 곳은 내란을 끝낼 최전선임을 다시 한번 깨달았다"고 강조했다.이어 "저는 도지사 선거를 준비하는 자리가 아니라 이 역사적 과제를 완수하는 최전선에 서겠다"며 "다시 당원과 함께하겠다"고 말했다.그러면서 "저의 결심이 당의 단결을 이끄는 불씨가 되고, 다가올 지방선거에서 민주당 압승을 견인하는 승리의 도화선이 되기를 간절히 소망한다"고 했다.김 의원은 지난달 5일 "이재명 정부의 성공을 경기도에서 완성하겠다"며 경기지사 출사표를 던진 바 있다. 이를 위해 당 최고위원에서도 물러났다.김 의원의 이날 선언으로 민주당의 경기지사 후보군은 5명으로 줄게 됐다.김동연 현 지사의 재선 도전이 확실시되는 가운데 국회 법제사법위원장인 6선의 추미애(하남갑) 의원, 3선의 권칠승(화성병) 의원, 재선의 한준호(고양을) 의원, 양기대 전 의원이 출마를 준비하고 있다.김 의원은 이들 후보 중 지지하는 사람이 있느냐는 질문에는 "(회견문에) 나온 그대로만 이해해달라"면서 말을 아꼈다.