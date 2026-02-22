'야상' 입은 국힘 공관위원장, '계엄 연상' 지적에 "유별난 시어머니들"

전국동시지방선거를 101일 남겨두고, 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 공천 원칙을 재차 천명했다. 이정현 공관위원장은 22일 자신의 SNS를 통해 "이번 지방선거는 당을 다시 살릴 마지막 수술대"라며 "그 누구도 자기 사람을 꽂을 생각해서는 안 된다"라고 날을 세웠다. 벌써 "한두 군데 제보가 있었다"라고 폭로하며 경고에 나서기도 했다.
장동혁 국민의힘 당 대표의 "계엄은 내란이 아니다" 기자회견 이후, 당의 분위기가 급속도로 악화하는 상황이다(관련 기사: "장동혁 당 떠나라" 불 붙는 사퇴 요구... '탄핵 반대' 윤상현도 반성문 https://omn.kr/2h41l
). 공관위원장은 "이번 공천에서 욕 먹을 각오, 불출마 권고할 용기, 내부 반발을 감수하는 결단, 이 세 가지가 없다면 국민의힘은 또다시 같은 길을 걷게 될 것"이라며 칼을 갈고 나섰다. 동시에, 지난 첫 공관위 회의 당시 본인의 복장으로 인해 발생한 논란을 직접 진화하며 '계엄'과의 거리두기도 시도했다.
"공천권 누구에게도 없다... 그 누구도 자기 사람 꽂을 생각해서는 안 된다"
이정현 공관위원장은 이날 페이스북에 '마지막 치료-D-100일'이라는 제목의 게시글을 올렸다. 그는 "국민의힘은 IMF 때와, 두 번의 탄핵을 거치며 세 번 크게 무너졌다"라며 "선거는 연패했고, 당대표·비대위원장·혁신위원장을 수없이 바꿨다. 그러나 결과는 같았다"라고 진단했다.
또한 "공천과 연관해 보면 이기는 공천이 아니라 자기 편 살아남는 공천이었다"라며 "패배는 반복되지만, 선거 패배하면 지도부를 교체하고, 몇 달 뒤면 똑같은 내부 투쟁으로 가는 자기들끼리 싸우는 조직"이라고도 꼬집었다. "국민 앞에서 한 번이라도 진심으로 고개 숙인 것을 본 적이 없다"라는 지적이었다.
이 위원장은 "현직이라고 자동 통과 안 된다. 지지율, 직무 평가, 주민 신뢰가 기준 미달이면 용기 있게 교체해야 한다"라며 "고생시킨 측근이니까 정실공천 주려는 사당화 조짐도 보인다. 자제해야 한다"라고 직격했다. '현역 프리미엄' 없이 공천 경쟁을 하고, 당권파의 '측근 공천'도 막겠다는 취지로 보인다.
이어 "청년·전문가를 브로치처럼 사진용 장식품으로 세우면 끝"이라며 "공개 오디션식 경선이나 PT, 정책 발표, 시민·전문가 배심원 평가 같은 방식도 검토하고 있다"라며 경쟁의 다변화를 예고했다.
그는 "공천권은 누구에게도 없다"라며 "당 대표도, 시도당 위원장도, 국회의원도, 당협위원장도, 공관위원장 그 누구도 자기 사람을 꽂을 생각해서는 안 된다"라고 못을 박았다. "한두 군데 제보가 있었다"라고도 덧붙였다. 구체적으로 밝히지는 않았지만, 벌써 공천 관련 청탁이 있었음을 알리며 경고에 나선 셈이다.
"줄 세우기 없는 공천, 억울한 탈락 없는 룰, 능력 있는 신인에게 열린 문, 현역도 경쟁하는 구조, 공정함 등이 최상"이라며 "정당이 죽는 이유는 외부의 공격이 아니라 내부의 안주"라고도 목소리를 높였다.
'야상' 논란도 직접 반박... "재래시장서 산 옷... '뻥'도 그 정도면 병"
한편, 이정현 공관위원장이 지난 20일, 국민의힘 공천관리위원회의 첫 전체회의 당시 착용한 복장이 도마에 올랐다. 이 위원장은 이날 야전상의를 입고 카메라 앞에 서며 당의 급박한 위기 상황을 강조했다. 하지만 12.3 비상계엄을 연상하게 한다는 지적이 여권을 중심으로 나왔다. 이 위원장의 과거 발언까지 회자하며 '계엄 옹호' 메시지를 전달한 것 아니냐는 비판도 제기됐다.
그러자 이 위원장은 21일 자신의 페이스북에 "제가 입은 야상이 매를 맞는다"라며 "별거 아니다. 위기 현장에 뛰어드는 사람이 입는 작업복"이라고 확대 해석을 경계했다. "지금 당도 어렵고, 국민도 어렵다"라며 "이럴 때는 양복보다 현장 작업복장이 더 어울린다고 생각했다"라는 항변이었다.
그는 "저는 일하러 온 사람이다. 말보다 일할 때"라며 "며느리가 미우면 '발뒤꿈치가 계란 같다'고 흉 본다더니, 유별난 시어머니들 참 많다"라고도 꼬집었다. "5만 원짜리 재래시장에서 산 옷을 가지고 계엄이라니, '뻥'도 그 정도면 병"이라고도 직격했다.
이 위원장은 "돈 없던 촌놈이 대학 시절 검정물 들여 1년 내내 입고 다니던 그 카키색 작업복이 이렇게 눈에 가시가 될 줄이야"라며 "아무리 질투가 나도 앞으로 석달 열흘은 더 입어야겠다"라며 지방선거까지 해당 복장을 유지할 뜻을 밝히기도 했다.