말레이시아 인기 영화 보며 생각한 두 나라 이야기

한국도 설 명절로 긴 연휴를 보냈지만, 내가 살고 있는 말레이시아도 설 명절을 지내는 터라 긴 연휴를 맞아 아들과 함께 현재 말레이시아에서 박스오피스 1위를 차지하고 있는 <Ah Beng vs. Liang Po Po>라는 영화를 봤다. 영화 제목을 굳이 한국말로 풀어 쓰자면 <아벙 아저씨와 량씨 할머니의 대결> 정도가 될 것이다.
말레이시아와 싱가포르를 대표하는 두 배우가 아벙 아저씨와 량씨 할머니 역할로 출연하는 이 영화는, 싱가포르인 량씨 할머니가 말레이시아에 일하러 간 후 아벙 아저씨를 만나며 겪는 사건을 그리고 있다.
싱가포르인 량씨 할머니가 일자리를 찾아서 말레이시아에 간다는 영화 속 설정은 현실과 많이 다르다. 싱가포르가 말레이시아에서 독립 (당)한 이후, 싱가포르는 이를 전화위복 삼아 눈부신 경제 발전을 이루어 냈다. 현재는 많은 말레이시아인들이 더 나은 벌이를 찾아 싱가포르에 일하러 가고 있는 현실이다.
싱가포르와 말레이시아 조호르주를 연결하는 다리는 평일 출퇴근 시간에 싱가포르로 돈 벌러 가는 말레이시아 젊은이들이 운전하는 오토바이로 가득 찬다. 이뿐 아니다. 말레이시아 조호르주와 싱가포르를 오가는 버스와 기차 또한 적지 않은데, 이들 모두 평일 아침과 저녁에는 싱가포르로 출퇴근하는 말레이시아인들로 꽉 찬다.
두 나라 간의 경제력 차이가 만들어낸 광경은 주말에는 다른 양상으로 바뀐다. 평일에 오토바이 행렬이 빼곡했던 국경 도로가 주말에는 싱가포르 번호판을 단 차들로 가득하다. 물가가 비교적 저렴한 곳에서 여유로운 휴일을 보내기 위해 말레이시아로 향하는 행렬이다.
1700링깃, 한화로 63만 원 정도의 돈이 말레이시아 정부가 정한 최저 월급이다. 싱가포르는 정부에서 정한 최저 월급이 따로 없지만, 정부가 권고하는 금액은 대략 1800 싱가포르 달러로, 한화로 환산하면 대략 200만 원 정도 된다. 두 나라 간 임금 격차가 약 세 배 정도인데, 물가도 딱 이 정도 차이가 난다.
그래서 나는 내가 사는 조호바루의 옆, 싱가포르에 나들이를 갈 때는 마실 물부터 시작해서 이것저것 가져갈 수 있는 것들은 바리바리 짊어지고 간다. 가는 데 고작 한 시간 남짓 걸리는 이웃 동네에 가서, 평소 먹는 비슷한 음식을 먹는 데 식사 비용으로 세배 정도 되는 돈을 주고 나면, 왠지 눈 뜨고 코 베인 느낌이 들어서 그렇다. 사정이 이러니 평일과 주말에 따라 바뀌는 국경 도로의 사뭇 다른 풍경이 이해가 가지 않는 것도 아니다.
위에서도 잠깐 언급했지만, 싱가포르는 1965년에 독립을 당했다. 독립을 쟁취한 다른 나라들과 달리 싱가포르의 경우는 독립을 '했다'보다 '당했다'라고 쓰는 게 더 정확한 표현이다. 독립을 당할 당시 아무것도 없던 싱가포르는 독립 국가로 살아갈 앞날이 막막할 수밖에 없었고, 싱가포르 초대 총리를 지낸 리콴유는 당시 기자회견에서 눈물을 보이며 싱가포르 국민에게 "우리는 살아남을 것"이라고 약속하기도 했다.
리콴유 총리는 싱가포르 국민에게 약속을 과분하게 지켰다. 그냥 살아남은 게 아니라 아주 잘 살아남아서 싱가포르는 세계에서 손꼽히는 작지만 강한 나라가 되었다. 이번 설 연휴에 본 영화 <Ah Beng vs Liang Po Po>가 두 나라에서 박스오피스 1위를 기록하며 흥행하고 있다고 한다. 영화 제목만 보면 두 나라를 대표하는 주인공들이 서로 대결하는 내용의 영화 같지만, 서로 협력하여 위험을 헤쳐나가는 게 영화의 내용이다. 아무쪼록 두 형제가 싸우지 않고 영화 내용처럼 사이좋게 지내면 좋겠다.
