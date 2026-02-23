'설마' 악용한 중고거래 사기, 남의 일 아니었네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"조심해. 우리 남편 사기 당했어."

큰사진보기 ▲더 이상 남의 일이 아님을 실감한 순간. ⓒ bermixstudio on Unsplash 관련사진보기

오랜만에 친구와 통화를 하다 뜻밖의 이야기를 들었다. 이 친구는 몇 년 전 나에게 중고거래 플랫폼 당근 앱을 처음 알려준 사람이다. 시세보다 훨씬 싼 가격에 컨테이너가 올라왔고, 판매자는 "지금 문의가 많다. 계약금을 먼저 보내면 물건을 빼놓겠다"며 재촉했다고 한다. 급한 마음에 120만 원을 바로 송금했다. 그러나 약속 장소에 가보니 컨테이너는 없었다. 판매자와는 연락이 끊겼고 계정은 사라졌으며 전화도 더 이상 연결되지 않았다. 그제야 모든 것이 사기였음을 알았다는 것.나는 소셜미디어를 하지 않는다. 그러나 당근 만큼은 예외였다. 동네 기반 거래라는 점이 안심이 됐다. 몇 번의 소소한 거래를 통해 괜찮은 플랫폼이라고 생각했다. 일자리도 이 앱을 통해 구하고 동네 모임에도 몇 번 나갔다. 부동산에서 잘 나가지 않던 지인의 매물을 대신 올려 빠르게 거래된 경험을 하고는 더욱 유용한 플랫폼이 됐다.그렇기에 당근은 어느새 가장 자주 여는 앱이자 믿는 플랫폼이 되어 있었다. 그래서였을까. 앱 속 '동네 생활'에 올라오는 피해 사례를 볼 때도 그저 남의 일로만 생각했다. 약속 장소에 나오지 않거나, 덤으로 주려던 물건만 챙겨가는 정도의 불쾌한 경험은 있었지만 금전적인 피해는 없었기 때문이다. 하지만 친구 이야기를 듣는 순간, 더 이상 남의 일이 아님을 실감했다.최근 커뮤니티에는 '금' 거래를 둘러싼 사기 의심 사례가 잇따라 올라오고 있다. 실물을 보여주지 않은 채 선입금을 요구하거나, 비대면 거래만 고집하며 계약을 재촉하는 수법이다. 그럼에도 사람들은 '설마' 하는 마음과 이웃 사람이라는 친근함, 몇 번의 무사한 거래 경험을 근거로 스스로를 안심시킨다.그러나 이번 일을 계기로 사기는 특정한 누군가에게만 일어나는 예외적인 사건이 아니라, 누구에게나 생길 수 있는 현실적인 위험임을 다시 확인하게 되었다. 결국 중요한 것은 "나는 아니겠지"하는 방심이 아니라, 사소한 낌새라도 놓치지 않는 경계심일 것이다. 작은 의심이 때로는 가장 확실한 안전장치가 되니까 말이다.물론, 나는 여전히 얼굴을 보며 "감사합니다"라고 인사를 나누며 거래했던 순간들을 기억한다. 한 번은 바로 옆 동에 사는 주민이라는 사실을 알고 물건을 직접 가져다주었더니, 감사의 뜻으로 과일 한 봉지를 건네받기도 했다. 그만큼 동네 거래는 사람 냄새나는 경험으로 남아 있다.문제는 플랫폼 자체라기보다 그 안에서 활동하는 일부 악의적인 사람들일 것이다. 그리고 '동네'라는 단어가 주는 심리적 안정감이 경계를 낮추는 역할을 하는 것도 사실이다. 가까이 산다는 이유만으로, 같은 지역에 있다는 것만으로도 상대를 쉽게 신뢰한다. 어쩌면 사기는 그 친숙함을 가장 잘 이용하는 방식인지도 모른다.친구는 경찰에 신고했지만 수사는 좀처럼 진전이 없다고 했다. 계좌번호가 있으니 곧 추적 되지 않겠느냐는 기대와 달리 현실은 답답했다. 피해가 발생한 뒤에는 되돌리기 어렵다는 사실만 더 선명해졌다. 친구에게 실물 확인도 안 하고 왜 돈을 먼저 보냈냐고 묻자 "누가 그럴 줄 알았나. 이 근처라니 가서 보면 된다고 생각했지"라고 말했다.사기를 당한 사람 잘못은 아니다. 속이려는 사람이 문제다. 다만 편리함과 위험은 늘 함께 온다. 그렇기에 자신을 지키기 위해서는 조금 더 꼼꼼해질 수밖에 없다. 지나치게 싼 가격에는 이유가 없는지, 선입금을 요구하지는 않는지, 가능하다면 직접 만나 물건과 신분을 확인할 수 있는지. 번거롭더라도 한 번 더 확인하고 의심이 들면 과감히 거래를 멈추는 용기가 필요하다. '좋은 기회'를 놓치는 아쉬움보다 '큰 피해'를 막는 일이 훨씬 더 중요하다는 사실을 잊지 말아야 한다.하루에도 몇 번씩 정보를 얻기 위해 드나드는 앱은 여전히 나에게 편리하고 유용한 플랫폼이다. 그러나 이제는 '동네'라는 이름만을 믿기보다 스스로를 지키는 태도부터 먼저 갖춰야 한다는 사실을 알게 되었다. 나를 지켜줄 사람은 결국 나 자신이기 때문이다.