지선 D-101, 여전히 안갯속인 민주당-혁신당 선거 연대

전국동시지방선거를 101일 앞둔 시점, 더불어민주당이 아직도 조국혁신당과의 '연대'에 대한 청사진을 제시하지 못하고 있다. 양당의 지방선거 전 합당이 무위로 돌아간 이후 지지층 사이 갈등의 여진이 계속되는 상황이다.
민주당은 선거 연대의 구체적인 수위나 방법에 대해 말을 아끼고 있다. 이번 지방선거의 압도적 승리 필요성을 언급하며 예정된 일정대로 선거 준비에 돌입하겠다고 밝혔지만, 혁신당과의 선거 연대에 대해서는 원론적인 답만 반복했다. 민주당 귀책 사유로 치러지는 국회의원 선거에도 후보 공천이 원칙임을 밝혔다. 사실상 혁신당의 '구체적 입장 표명'과 '귀책 사유 지역구 공천 금지' 요구를 거절한 셈이다.
이런 가운데 조국 조국혁신당 대표는 재차 "연대와 단결"을 강조하면서, 지지층 달래기에 나섰다. 선거 연대를 향한 민주당과 혁신당의 엇박자가 반복되는 가운데, 선거 전까지 범여권 내 교통 정리가 될 수 있을지 물음표가 나온다(관련 기사: 민주-혁신당 '온도차'... 선거연대, 초반 엇박자 https://omn.kr/2h2pm
"지방선거는 내란 단죄 선거"라는 민주당, 선거 연대는?
조승래 민주당 사무총장은 22일 오전 기자간담회를 열고 "내일(23일)이면 지방선거 D-100일이다"라며 "내란 종식과 철저한 단죄는 우리에게 여전히 남아 있는 과제이고, 지방선거는 그걸 완성하는 정치적 의미가 있다"라고 목소리를 높였다. "이번 지방선거는 내란을 끝까지 단죄하는 선거이자 무능한 지방 권력을 심판하는, 윤석열과 등장한 윤석열 키즈(Kids)를 퇴출하는 선거가 돼야 한다"라는 선언이다.
국민의힘 지방 권력을 압도적으로 심판하자는 취지였지만, 공천 관련 작업을 기존 일정대로 해나갈 것이라 설명하면서 막상 혁신당과의 선거 연대 관련 질문에는 명확한 답을 내놓지 않았다. 조 사무총장은 "연대 범위에 대해서는 당내 논의를 해 봐야 하고, 혁신당하고 논의해 봐야 되기에 지금 단계에서 그 폭과 수준을 예단하기 어렵다"라며 "당내 논의 및 혁신당과의 논의를 통해 연대 수준과 내용이 정리돼야 할 것이다"라는 원론적인 답을 내놨다.
조 사무총장은 "아직은 어떤 연대인지 정하고 이야기할 수준은 아닌 것 같다"라며, 민주당의 귀책 사유로 국회의원 보궐선거가 치러지는 전라북도 군산·김제·부안 갑과 경기도 평택시 을 지역구에 대해서도 공천을 진행할 뜻을 밝혔다.
조 사무총장은 "(혁신당에서) 그렇게('귀책 사유 지역구 공천 금지' 요구) 주장할 수는 있겠으나, 그 주장에 대해 심각히 고려하거나 그런 상태는 아니다"라며 "재보궐선거 모든 지역에 후보 내는 것으로 고민하고 있다"라고 답했다. 앞서 경기 평택을은 이병진 전 민주당 의원이 공직선거법 위반으로 당선무효형을, 전북 군산은 신영대 전 의원의 선거사무장이 공직선거법 위반으로 당선무효형을 받았다.
선거 연대의 의미가 정확히 어떤 수준을 뜻하는 것인지 입장을 밝혀달라는 혁신당의 요구에 대해서도, 이날 조 사무총장의 답은 "말 그대로 포괄적인 의미"라는 말이었다. 그는 "연대는 느슨하고, 연대보다 수위가 높은 게 통합 아니겠느냐?"라며 "연대도 연대의 범위와 수준이란 게 낮은 단계와 높은 단계가 있고, 부분적인 것에서 전면적인 게 있다"라고 답했다.
그는 "어떤 수위 정도로 연대하고 통합할 것인가는 우리 당내에서 논의할 것"이라며 "어떤 것들이 어떤 수위와 어느 단계로, 어느 정도로 진행될지는 지금 예단하기 어렵다. 지금 정한다고 그래서 그게 그대로 가지도 않는다"라고 설명했다.
정치권에서는 보수 야권 우세 지역은 연대하고, 호남 등 범여권 우세 지역에서는 경쟁을 치르는 방안을 자주 말한다. 기자들이 이를 언급하며 연대의 방식이 다양하게 열려 있는지 물었으나, 조 사무총장은 "열려있다고 말한 게 아니다. 아직 그런 이야기를 할 수 있는 상황도 아니란 것"이라고 거리를 뒀다. "지역에 따라 어디 나가고 이런 것을 판단할 여건과 조건도 현재로선 안 된다. 선거의 시옷 자도 꺼내기 어려운 상황"이라는 것이다.
조국 "연대와 단결이 성공한 대통령, 성공한 정부를 만든다"
한편, 조국 조국혁신당 대표는 이날 페이스북에 "내부 갈라치기가 아니라 연대와 단결이 성공한 대통령을 만든다"라는 제목의 게시물을 올렸다. 이재명 대통령 지지층 일각에서 조국 대표를 위시한 일부 세력을 집중적으로 비판하는 데 대한 반박 차원의 글이었다.
그는 "합당 제안 국면이 시작된 이후 느닷없이 유시민 등 소중한 민주진보진영 인사를 '올드 이재명', 심지어 '반명'으로 내치는 프레임을 전파하는 사람들이 등장했다"라며 "'윤어게인'을 연상하는 '문어게인'이라는 용어를 만들어 나와 정청래 대표에게 붙이고 비방한다"라고 지적했다.
조 대표는 "이재명 정부 기간 동안 자신의 자리와 이익을 확보하기 위해 민주진보진영 내부를 쪼개는 사람들이 있다"라며 "이들의 행위는 이재명 정부의 지지 기반을 축소, 약화시킨다"라고 우려했다. "특히 민주진보진영의 반대편에 있다가 근래 반성 없이 슬쩍 넘어온 정치인(지망생)들이 이런 행태를 보인다"라고도 날을 세웠다.
특히 "이재명 대통령은 2024년 2월 민주당 당 대표 시절, 이렇게 말했다"라며 "친명-비명 나누는 것은 죄악이다", "친명이냐 친문이냐 하며 우리를 구분짓는 행위 자체가 저들의 전략이다" 등의 발언을 상기시켰다. 과거 언론 보도를 공유하며 "유독 대통령을 파는 자들, 조심해야 한다"라고도 지적했다.
결과적으로 "주권자는 민주진보진영의 역대 대통령들이 각각의 성과와 한계를 가지면서, '이어달리기'를 해오고 있음을 잘 알고 있다"라며 "'찐'이나 '뉴'는 배제의 언어다. 내부 갈라치기가 아니라 연대와 단결이 성공한 대통령, 성공한 정부를 만든다"라고 주장했다.