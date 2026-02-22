서산 산불 '완전 진화', 잔불 작업 마무리... 국도 통제 해제

충남 서산 대산에서 발생한 산불의 주불이 잡히고 밤새 야간 잔불 작업이 진행되면서 완전히 진화됐다.
이완섭 시장은 22일 오후 12시 30분경 SNS를 통해 "대산 대죽리 산불 진화가 완료됐다"고 밝혔다.
앞서 지난 21일 오후 대산 대죽리에서 발생한 산불은 헬기와 소방 장비 등이 투입되면서 4시간 30여 분 만인 이날 오후 7시 주불 진화가 완료됐다. (관련기사: [사진] 충남 서산 대산 산불 주불 진화 완료... 밤새 잔불 진화 작업 https://omn.kr/2h3zy)
하지만 오후 11시쯤 강풍의 영향으로 영향 구역 내 잔불이 되살아나 당국이 추가 진화에 나섰다. 인명 피해는 없었지만, 발화 지점으로 추정되는 주택 1채가 전소됐다.
산림청, 소방, 서산시, 경찰, 군부대 등은 지난 21일 오후 10시, 잔불 정리가 마무리되면서 산불 상황 대책 회의를 하고 완진을 위한 대책을 논의했다.
22일 오전까지 산불 진화 총력
산림청은 21일 오후 10시부터 다음 날 새벽 6시까지 낮보다 바람이 더 심하게 불어 잔불이 바람에 날려 불이 더 커질 수 있다고 경고했다. 이에 공무원 등 잔불 진화 후 인근 마을회관에서 대기하면서 22일 오전 다시 살아난 잔불을 진화했다.
소방대원들도 22일 아침까지 현장에 상주하며 잔불을 진화했으며, 산림청은 석유비축단지와 암석 부근에 헬기와 차량을 투입해 산불확산지연제를 살포했다. 잔불이 진화되자 대죽자원비축국가산업단지 인근에서 설치됐던 산불지휘본부는 철수했다.
다만, 공무원과 소방대원은 현장에 남아 남은 불씨를 완전히 진압하면서 순찰을 강화하고 있다. 서산시에 따르면 22일, 12시 13분 완진됐으며 이번 불로 피해를 입은 면적은 7.2ha(잠정), 피해 상황은 임야와 수목 시설이다.
산불이 완전히 진화되자 지난 21일 오후부터 통제되었던 국도 29호선 화곡리에서 대리 구간도 이날 오전 8시 25분 통제가 해제됐다. 산불 진화에는 진화대 49명, 공무원 300명, 소방 인력 574명, 경찰 125명, 군인 50명 등 총 1168명이 동원되었으며, 진화 차량과 소방차 등 장비 총 66대가 투입됐다. 산림청·지자체·소방·국방부 소속 헬기 19대가 공중에서 진화를 지원했다.
이완섭 시장은 SNS를 통해 "강풍 속에서 산을 오르내리며 현장을 지킨 직원들과 소방대원, 관계 기관 여러분의 헌신이 있었기에 가능한 일이었다"며 고마움을 전했다.
한편, 서산시는 강한 바람이 예상되면서 안전안내문자를 통해 "산불 예방을 위해 쓰레기, 밭 등 소각 금지, 보행자 낙하물 주의 등 안전에 주의해 줄 것을 시민들에게 당부했다.