면접까지 보고 '시골 유학' 오는 아이들... 예상 뒤엎은 인기의 비결

"초등학교 시절만이라도 자연 속에서 여유를 누렸으면 좋겠어요."

"일단, 현장체험학습이 많아서 정말 좋고요. 봉사활동 같은 것도 학교 운동장 말고 하조대까지 가서 쓰레기 줍는 게 좋아요."

교직생활 17년 만에 특이한 학급의 담임이 되었다. 학교 주변의 원주민 학생 없이 유학생으로만 이루어진 반. 그것도 남학생만 있다. 내가 근무하는 학교는 국제학교가 아니다. 그저 양양 하조대 해수욕장 옆에 있는 공립 시골학교다. 학생수가 줄어 통폐합을 걱정하던 우리 학교는 2025년부터 '강원농어촌유학' 학교를 신청했다. 그 결정이 학교라는 호수에 어떤 파문을 일으킬지는 아무도 알지 못했다. '설마 토박이 학생보다 유학생이 많아지기야 하겠어?' 설마는 현실이 되었다.지난해에 이어 올해도 5학년 담임을 맡게 되었다. 학생은 남자 여섯. 이 중 세 명은 유학생 면접까지 보고 선발한 인원이다. 공립학교 교사가 학급의 학생을 선발하는 경험은 살면서 몇 번이나 할 수 있을까. 아마 대부분의 선생님은 단 한 번도 경험하지 못할 것이다.학교에서 강원농어촌유학 프로그램을 시작하겠다고 했을 때 반신반의했다. 한 번 신청하면 최소 한 학기는 양양에서 지내야 하는데 서울에서 여기까지 누가 올까. 더구나 아이 혼자 올 수는 없으니 최소 부모님 중 한 분은 같이 와서 생활해야 한다. 그걸 감당할 분들이 얼마나 될까. 그런데 막상 뚜껑을 열어보니 예상외로 지원자가 많았다. 한 학기만 신청한 집은 거의 없었다. 한 학기를 신청한 가족도 모두 1년을 채웠다. 굉장히 특이한 현상이었다.우리 학교만 그런 것은 아니다. 2023년 2학기에 33명으로 시작한 '강원농어촌유학'은 2026학년도 1학기 기준으로 참가자가 548명에 달한다. 이 중 282명은 지난해에 이어 올해도 유학 생활을 이어가기로 신청한 아이들이다. 무언가 강원도에 심상찮은 바람이 불고 있는 것이다.현재는 강원도뿐만 아니라 제주, 전라도 등지에서도 유사한 농어촌 유학 제도를 운영하고 있다. 선택지가 넓어지면 유학 수요가 분산된다. 그럼에도 강원도의 2026학년도 유학생 수는 줄지 않았다. 그만큼 전국적으로 농어촌유학 수요가 강하다고 볼 수 있다. 도대체 무엇이 도시의 아이들을 시골로 이끌었을까. 나는 유학생 선발 과정에서 학생과 학부모가 작성한 지원서와 면담 내용에서 힌트를 얻을 수 있었다.유학 면접을 보러 온 학부모의 한결같은 대답은 자연과 여유였다. 도시에서는 교육 스트레스가 심하니, 아이에게 쉼을 주고 싶다는 바람. 전형적이라 봐도 좋을 만큼 반복되는 말이었다. 면접장에 있던 나는 과연 수도권의 대도시는 어떤 공간인가 하고 골똘히 고민하게 되었다. 학업 스트레스가 얼마나 크길래 태백산맥을 넘는 걸까.나는 2009년 발령 이후 줄곧 강원 영동 지방에서만 근무했다. 벽지나 농어촌 학교에 주로 머물렀다. 시내 학교에 근무한 적도 있는데 학군지가 아닌 학교였다. 내가 둔한 탓일 수도 있으나 우리 반에서 극심한 공부 스트레스에 시달리는 아이는 별로 없었다. 오히려 공부를 너무 안 해서 문제였지.반면 유학을 오는 가정은 거의 대부분 수도권이다. 양양군에서 근무하는 나는 뉴스에서 영어유치원과 초등의대반 소식을 들으면 기분이 묘했다. 같은 한국이긴 하지만 어딘가 외국에서 벌어지는 일처럼 느껴졌다. 그런데 유학생 면접장에서 너도나도 '과도한 사교육'의 무게감이 묻어나는 말을 하니 뉴스가 현실로 다가왔다.우리 학교 주변에는 학원이 아예 없다. 그 흔한 공부방도 없다. 대신 방과후 프로그램이 매일 돌아간다. 수업 종료 후 스쿨버스를 타는 4시 20분까지 꽉꽉 차 있다. 배드민턴과 골프, 락밴드와 화상영어까지 다양한 프로그램이 전액 무료로 운영된다. 당연히 특정 방과후 수업에 등록하기 위한 레벨 테스트는 없다. 그저 성실히 참가해서 묵묵히 하면 실력이 향상된다. 간단한 교육의 이치다. 아마도 이런 환경이 아이와 학부모를 한결 느긋하게 만들어 주는 것 같았다.그럼 실제 1년간 유학에 참가했던 아이의 반응은 어떨까. 지난해 우리 학교 유학생 중 과반이 추가 연장 신청서를 냈다. 나도 지난해에 유학생 한 명을 담당했다. 그 친구는 졸업식까지 양양에 있겠다는 의지가 뚜렷했다. 나름 만족하며 지내는 듯했다. 그럼에도 나는 궁금증이 가시지 않았다. 다들 서울로 가려는 시대에, 양양이 왜 마음에 드는 걸까.우리 학교는 현장체험학습을 정말 많이 간다. 반면 전국적으로 현장체험학습이 대폭 줄어드는 추세다. 가까운 속초나 강릉만 하더라도 아예 수학여행조차 가지 않는 학교가 흔하다. 그렇지만 우리 학교는 2025년에 숙박형 체험만 세 번 있었다. 5, 6학년이 함께 하는 2박 3일 경주 수학여행. 1박 2일 해양스포츠 체험, 2박 3일 통일벨트캠프. 이 밖에도 승마, 파크골프, 산림엑스포 등 당일형 현장체험학습이 수시로 있었다.도심의 큰 학교라면 고개를 절레절레 흔들 일정이다. 그러나 농어촌유학 프로그램은 지역의 인문 자연환경을 적극 활용하는 방식으로 운영된다. 전교생이 50명 미만이니 버스를 빌리거나 강사를 섭외하는 데 제약이 상대적으로 적다. 유학학교 예산도 넉넉한 편이다. 학교 선생님들도 현장체험학습이 많다는 사실을 받아들이고 근무하기에 무리 없이 진행될 수 있었다.유학 학교 2년 차, 소멸을 걱정하던 학교는 전교생 47명까지 수가 늘었다. 유학생 수를 더 늘릴 수 있었으나 학교에서 의도적으로 제한했다. 소규모 밀착 교육을 극대화하려면 학년 당 여덟 명을 넘기지 않아야 한다는 공감대가 있었기 때문이다.유학생으로 선발되면 학교 교육 이외도 다른 지원이 있다. 양양에서 온 가족이 지낼 수 있도록 학생 1인당 월 60만 원의 거주비가 지원된다. 60만 원은 적어 보이지만 군 단위의 지방은 수도권에 비해 방값이 싸다. 더구나 읍내지역까지 스쿨버스가 운행되므로 외곽에 거주할 필요도 없다. 안경점이나 마트 등 생활편의시설이 갖춰진 곳에서 지낼 수 있는 것이다.다만 농어촌유학이라고 해서 무조건적인 환상은 위험하다. 각지에서 다양한 배경을 지닌 사람이 모인다. 가족의 구성 형태도, 형제자매도, 자라온 환경도 천차만별이다. 인근의 여러 유학학교 선생님들과 이야기 나누어 보면 다양한 고충이 존재한다. 심리적으로 힘든 아이도 학교에 있기 마련이다. 도시 학교에서 적응이 어렵거나, 마음이 아파서 오는 친구들이 있다. 마냥 파라다이스는 아니라는 말이다. 이는 유학을 신청하고자 하는 분들이 유념하셔야 할 부분이다.그럼에도 한 가지는 분명하다. 양양의 시골학교에는 비교가 아닌 경험으로 하루를 채우는 순간들이 있다는 것. 전나무가 우거진 천연잔디 운동장에는 바닷바람이 지나간다. 이름 모를 새들이 하루도 쉬지 않고 운다. '농어촌유학'이라는 말이 거창하게 들릴 때도 있지만, 아이들은 그저 '지낼 만한 학교'를 찾고 있었던 것이 아닐까. 죽을힘을 다해 경쟁하지 않아도 그럭저럭 괜찮은 하루를 보낼 수 있는 학교. 강원도 유학학교의 흥행은 아주 단순한 쪽으로 돌아가고픈 아이들의 몸짓인지도 모른다.