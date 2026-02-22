아버지 돌아가시고 무기력증 빠졌던 엄마를 일으킨 한마디

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자식은 부모의 흔적 ⓒ 임혜영 관련사진보기

샤워를 하다 거울에 비친 내 모습을 본다. 몸 여기저기에 상처가 보인다. 일시적인 거겠지 라고 여기며 샤워를 마친다.상처가 없어지기는커녕 점점 더 많이 생기고 있다. 바디로션을 바르면 괜찮아질까 싶어 신경 써서 바른다. 이러기를 몇 개월이다. 이 상처들이 피부에 착색되는 게 아닌가 싶어 덜컥 겁이 났다.아버지가 돌아가신 뒤 혼자 계신 어머니를 위로해 드리고자 어머니 집에서 출퇴근을 한 지 어언 8개월이 되었다. 더운 여름에는 시원한 거실에서 지내다 날씨가 추워지면서 작은 방에서 자기 시작했다. 일시적인 동거니 불편해도 좀 참아보자며 침대 없는 바닥 생활을 그럭저럭 잘 해왔는데 언제부터인가 몸이 가렵기 시작했다. 피부가 건조해서 그러든가 아니면 이불의 문제이든가 또는 구석구석에 보이지 않는 먼지가 많아서 그런가 보다 하며 청소기를 열심히 돌렸다. 내 노력에도 아랑곳없이 몸은 점점 더 가려워지기 시작했고 긁는 횟수도 늘어났으며 상처는 깊어갔다.희한하게도 주말에 우리집 침대에서 잘 때에는 몸이 가렵지 않았다. 이런 사정을 어머니에게 말하였다. "그러면 이제 혼자 지내볼 테니 그만 오라"고 하실 줄 알았는데 어머니 생각은 나와 달랐던가 보다. 저녁에 퇴근 후 집으로 가보니 어머니가 작은 방 청소를 말끔히 해 놓고 두툼하고 깨끗한 새이불을 가져다 놓으셨다. 아버지 돌아가신 뒤 무기력증으로 집안일에서 손을 놓고 계셨던 분이 망치질을 하여 커튼까지 달아 놓은 걸 보고는 깜짝 놀랐다. 방이 춥다는 내 말을 듣고 다신 것이다.어머니 집에서 지내며 생활 패턴이 깨져 야식을 자주 먹었더니 건강이 나빠져 병원에서 경고를 받기에 이르렀다. 이제 건강관리 좀 해야겠다 싶어 어머니에게 말하며 마음속으로는 이제 그만 오라고 하시지 않으려나 기대했는데 이번에도 어머니 생각은 나와 달랐다. 다음 날 저녁에 몸에 좋다는 채소와 과일을 잔뜩 사다놓으신 것이다. 과자며 초콜릿을 먹지 말고 앞으로는 이런 걸 먹으라고 하셨다.살아 생전 아버지께서 이것저것 먹고 싶다는 말씀을 하실 때마다 카드를 드리며 언제든 어머니랑 가서 사 드시라고 하였다. 하지만 두 분은 잘 다니시지 않았다. 돈을 아끼느라 안 가신 걸로만 알았는데 그것보다는 나이 드신 두 양반이 식당에 들어가는 게 쉽지 않았던 것은 아닐까 라는 생각이 지금에서야 든다. 자식과 같이 가면 스스럼없이 들어갈 수 있지만 노인 두 분이 화려하고 사람 많은 비싼 식당에 들어가려면 어쩌면 용기가 필요했을 것도 같다. 잘 걷지도 못하는 노인 두 사람이 주춤주춤하며 식당 앞에서 주저하는 모습이 눈에 보이는 듯하다. 나이가 많아서 반기지 않을까 봐, 나이든 게 겸연쩍어서 그러셨던 거였구나 라고 짐작해본다. 카드만 드릴 게 아니라 같이 시간을 보냈어야 했다.친구들에게 이런 소회를 말하면 다 그러고 사는 거라며 가볍게 넘기는 친구들이 있는가 하면 이해하며 공감하는 친구들도 있다. 후자의 친구들은 진정한 효자 효녀이다. 대부분이 어머니나 아버지 혼자 계신 경우인데 치매인 어머니를 위해 집 구석구석에 시시티비를 설치한 친구, 한 주도 거르지 않고 주말마다 어머니에게 들러 드라이브하고 식사를 같이 하는 친구, 본가에 갈 때마다 어머니 친구분들과 나누어 드시라며 과일을 몇 박스씩 사가는 친구를 보며 나는 그들에 비하면 아무것도 아니라고 생각한다. 이런 이야기를 들은 동생은 언니가 효자 효녀만 만나서 그런 거지 세상에는 그렇지 않은 자식들도 많다며 위로 아닌 위로를 한다.생각해 보면 부모는 자식이 세상을 떠날 때까지 지켜주신다. 살아 계실 때는 당신들이 존재함으로, 돌아가신 후에는 당신들에 대한 기억으로 자식을 보호한다. 자식이 중년이 된 지금까지 울타리가 되어 주었음에도 불구하고 그 사실을 깨닫지 못했다. 부모는 평생 발 디딜 수 있는 토대였다. 부모에게 진 이런저런 빚을 주위에 갚으며 살아가고 있다. 아버지는 내 기억을 가진 채 가셨고, 나는 당신의 기억을 가진 채 살아있다. 나의 말투, 성격, 습관 등 여러 면에서 당신의 흔적을 느낀다. 당신이 남긴 흔적 중 하나인 나는 아버지의 흔적이 사라지지 않고 유지되기를 바라는 마음으로 오늘도 한 발 내딛는다.거울 앞에서 몸을 살펴본다. 상처가 조금 사라진 것도 같다. 어머니 집에만 가면 몸이 가려운 건 정신적인 이유 때문일까 아니면 어머니집에 나를 가렵게 하는 벌레라도 있는 것일까. 골똘히 생각하며 샤워를 하고 오늘도 상처 마다마다에 로션을 듬뿍 바른다. 따스한 봄볕을 쬐면 좀 나아지려나.