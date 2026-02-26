삼전 매도보다 비장했던 순간, 마우스를 멈출 수 없었다

전직 광고 홍보인. 지금은 도서관 노동자가 되었습니다. 감동적인 글로 많은 사람들과 소통하고 싶습니다. 2025 경기히든작가 당선, 책과 사람 사이의 이야기 '삶은 도서관' 출간

이 기자의 최신기사 이끼가 빙글빙글 감싼 도서관, 공기부터 다르네요