"충남 예산 대술 산불... 진화율 90%, 잔불 정리 중"

큰사진보기 ▲지난 21일 충남 예산군 대술면에 산불이 발생했다. 산불이 민가 바로 뒤까지 번진 모습. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

주말 사이 충남 예산군 대술면에 산불이 발생해 이틀에 걸쳐 진화 작업이 이루어 지고 있다. 22일 오전 10시 현재 잔불 진화 작업이 이루어지고 있는 것으로 파악됐다.앞서 지난 21일 오후 2시 22분께 충남소방본부에는 예산군 대술면 산지에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다. 화재 지역에 간간이 바람이 불고 있어서 진화 작업에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 진화 헬기는 인근 송석저수지에서 물을 받아 진화 작업을 벌였다.충남 소방본부 관계자는 22일 <오마이뉴스>에 "다행히 인명피해는 발생하지 않았다"며 "지난 밤(21일) 오후 8시 30분 경 재발화 신고가 접수됐다. 야간에는 헬기가 뜰 수 없어서 오늘 아침부터 진화헬기가 새롭게 투입됐다. 진화율은 (9시 현재) 90% 정도이다. 잔불을 정리 중이다"라고 말했다.주민들은 밤새 공포에 떨었다. 화재 현장에 살고 있는 주민 A씨는 "아랫동네에서부터 불이 났다. 누전이란 이야기도 있고 누군가 쓰레기를 태우다가 난 불이란 소문도 있다. 어제 바람이 많이 불어서 불이 날아와 우리집 근처 봉우리에 옮겨 붙었다"라며 "어제 낮에 불이 진화가 됐다. 하지만 저녁에 다시 불이 붙었다. 불이 다시 붙자 겉 잡을 수 없이 번졌다"라고 말했다.그러면서 "불이 민가 가까이 오자, 소방차들이 집 근처에 대기했다. 그래서 그나마 안심이 됐다"라며 "직접 겪어 보지 못하면 그 공포를 알 수가 없다"라고 한숨을 쉬었다.또다른 주민도 "대술에 살고 있지는 않지만 친구가 그 동네에 살고 있어서 밤새 걱정이 돼서 잠도 제대로 못잤다"라고 토로했다.한편, 주말 사이 충남 예산, 서산, 아산 지역 곳곳에서는 산불이 잇따랐다. 강한 돌풍이 불면서 불길을 키웠다. 충남도 산불방지대책본부에 따르면 지난 21일 서산시 대산읍, 예산군 대술면, 아산시 영인면, 논산시 가야곡면 등 도내 4개 시군에서 잇따라 산불이 발생했다. 강풍과 돌풍으로 진화작업에 어려움을 겪었다.서산시 대산읍 대죽리 일대 산불은 오후 1시 35분쯤 발생해 오후 6시 30분쯤 진화됐다. 아산시 영인면 산불은 오후 2시 45분쯤 발생해 20분 만에 진화됐다.