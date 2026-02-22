성일종 "이재명 정부는 미국의 '동맹의 현대화' 제대로 파악해야"

큰사진보기 ▲성일종 국회 국방위원장 ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

성일종(국민의힘) 국회 국방위원장이 22일 SNS에 최근 서해상에서의 미·중 전투기 대치에 대해 "동맹의 현대화 핵심인 주한미군의 전략적 유연성을 본격화하는 신호일 수 있다. 미국의 의도조차 파악 못 했다면 무능을 넘어 안보를 내팽개친 일 아니냐"고 비판했다."이번 일은 절대 예사롭게 넘길 일이 아니다"고 언급한 성 위원장은 "지난해 8월 한미정상회담 직후 위성락 국가안보실장이 동맹의 현대화에 대해 '큰 방향에서 의견 일치가 이뤄졌다'고 강조했지만 불과 6개월 만에 불협화음이 노출됐다"며 우려를 나타냈다.언론 보도 등에 따르면 지난 18일 서해 국제 공역에서 오산 기지에서 출격한 주한미군 소속 F-16 전투기 10여 대와 중국 인민해방군 대응 출격 전투기가 대치하는 사건이 발생했다.군사 전문가들은 이번 사건을 주한미군이 북한 억제를 넘어 중국 견제라는 '전략적 유연성'을 본격화한 행보라는 해석을 내놓고 있다.이와 관련해 한국 정부는 주한미군 측에 공식 항의를 한 것으로 알려졌다.성 위원장은 "대중국 견제를 동북아 안보의 최우선에 둔 트럼프 정부가 자국의 이익을 극대화하기 위해 주한미군 역할 조정에 나서는 것은 지극히 당연한 선택"이라며 "하지만 이재명 정부 외교안보 라인은 그간 '주한미군의 주둔 목적은 북한의 위협에 대응하기 위한 것'이라고 반복하면서 국민들의 시선을 전시작전통제권 전환에만 묶어 두려했다"고 강조했다.이어 "동맹의 현대화를 요구하는 미국 정부의 기조에 기민하게 대응 못하면 대한민국은 치명적 안보 위협에 직면하게 된다"며 "이런 이재명 정부를 믿고 국민들이 어떻게 편하게 잠들 수 있겠느냐"고 지적했다.