김병주 "국민 상식과 괴리된 판단... 사법 개혁 필요"

김병주 의원은 21일 오후 대법원 앞에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 179차 전국 집중 촛불대행진' 집회에서 무대 발언을 했다.

"망상에 빠져 헌정질서를 무너뜨리려 한 자에게 사형이 선고되지 않는 현실, 그래서 국민의 분노가 광장을 메우고 있는 것 아니냐. 유독 권력 앞에서만 공손해지는 법원, 국민의 상식과 괴리된 판단, 그래서 우리는 외친다. 사법개혁을 요구한다."

179차 내란청산 촛불집회 참석한 시민들이 조희대 대법원장 탄핵을 외쳤다.

경기도지사 출마를 철회한 김병주 더불어민주당 의원이 21일 오후 열린 179차 내란청산 촉구 촛불집회 무대에서 "민주주의를 짓밟고, 국민을 향해 총칼을 겨눈 내란수괴에게 이것이 과연 충분한 형량이냐"고 반문했다.김병주 의원은 21일 오후 3시부터 서울지하철 2호선 서초역 8번 출구 대법원 앞에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 179차 전국 집중 촛불대행진' 집회에서 무대 발언을 했다.먼저 무대에 나온 김 의원은 "내란수괴 윤석열 끝장내러 나왔다. 내란동조 국민의힘 박살 내러 나왔다"며 "촛불로 민주주의를 지켜낸 위대한 대한국민 여러분, 내란진압 선봉장, 더불어민주당 국회의원 김병주 인사드린다"고 말문을 열었다.이어 "그제 법원이 12·3 불법계엄을 내란으로 규정했다. 윤석열을 내란 우두머리로 인정했다. 그러나 선고는 무기징역이었다"며 "국민 여러분에게 묻겠다. 민주주의를 짓밟고, 국민을 향해 총칼을 겨눈 내란수괴에게 이것이 과연 충분한 형량인가"라고 반문했다.그는 "국민의 명령이다, 사법부는 각성하라. 국민의 명령이다, 조희대는 사퇴하라"고 외쳤다.이어 "윤석열은 단 한마디 사죄도 하지 않았다. 반성도 없다. 오히려 내란을 '구국의 결단'이라 미화한다"며 "이것이 범죄자가 입 밖으로 꺼낼 말인가. 제2의 내란선동"이라고 말했다.김 의원은 "국민의힘은 판결 앞에서 책임을 통감하기는커녕 '아직 1심이다' '계엄이 곧 내란은 아니다' 등 법원의 판단을 부정하고 있다"며 "윤석열과 절연하라는 국민의 명령을 거부하고 극우 세력과 손잡고 '윤 어게인'을 외친다. 제2의 내란동조"라고 꼬집었다."국민의힘은 해산하라. 윤 어게인 규탄한다. 그리고 우리는 잊지 않는다. 윤석열 체포를 방해한 45명의 방탄의원들, 공권력의 집행을 가로막은 그 책임, 반드시 물어야 한다. 방탄의원 45명은 사퇴하라."김 의원은 "내란에 관용은 없다. 내란에 중립은 없다. 내란을 옹호하면 공범"이라며 "내란특검은 즉각 항소하라. 2심 재판부는 사형 선고하라"고 목소리를 높였다.이어 "우리가 손에 쥔 촛불은 비록 작지만, 모이면 들불이 되고, 산불이 된다"며 "우리가 12월 3일 밤, 내란을 막았다. 이제 우리가 정의를 바로 세울 차례"라고 강조했다.마지막으로 그는 "내란수괴와 내란 동조 세력이 역사의 심판대에서 완전히 단죄되는 그날까지, 사법개혁이 완성되는 그날까지, 끝까지 국민과 함께 하겠다"며 "국민이 이긴다. 촛불이 이긴다.민주주의가 이긴다"라고 외쳤다.이날 김지선 촛불행동 공동대표의 진행으로 김민웅 촛불행동 상임대표, 이길재 강원촛불행동 공동대표, 광주 시민 김해수씨, 최지연 충남촛불행동 공동대표, 구산하 국민주권당 공동위원장 등이 발언을 이었고, 김경호 변호사는 영상을 통해 "전두환 내란수괴 사형판결에서 전두환은 65세였다. 윤석열도 65세였다"며 "어떻게 고령으로 감경 판결을 한다는 것은 법왜곡죄"라고 강조했다.촛불행동은 호소문을 통해 "지귀연이 극악무도한 내란우두머리에게 법정 최저형을 선고했다"며 "내란수괴 윤석열과 김건희를 사형시키고 내란을 완전히 단죄해야 한다"고 강조했다.