"정치인은 왜 연설문에 '표식'을 하지 않는가"

양희문 작가가 쓴 <대통령의 스피치>(메디치) 책의 첫 페이지를 열자, 2026년 이재명 대통령의 신년사가 나온다. 그런데 그 위에 손글씨로 쓴 표식(表式)이 눈길을 끈다. 연설문 끝 부분에는 '표식은 스피치의 시작이다'라는 글과 함께 장음, 단음, 강세, 포즈(pause) 등의 기호에 대해 설명을 해 놨다.

"베테랑 성우도 대본에 표식을 한다. 어디서 힘을 주고, 어디서 숨을 쉬고, 어디서 침묵할 지. 그런데 정치인들은 왜 연설문에 표식을 하지 않는가."

MBC 성우 양희문이 쓴 책 <대통령의 스피치>(메디치, 2026년 2월).

김대중 전 대통령, 노무현 전 대통령, 이재명 대통령(왼쪽부터).

책의 첫 페이지를 열자, 2026년 이재명 대통령의 신년사가 나온다. 그런데 그 위에 손글씨로 쓴 표식(表式)이 눈길을 끈다. 연설문 끝 부분에는 '표식은 스피치의 시작이다'라는 글과 함께 장음, 단음, 강세, 포즈(pause) 등의 기호에 대해 설명을 해 놨다.33년 동안 마이크 앞에 서온 MBC 성우 양희문의 말이다. 수많은 내레이션 녹음과 라디오 드라마를 연기하면서 그가 체득한 건 '말은 문자가 아니라 소리이고, 소리는 기술이 아니라 감정'이라는 것이다. 그 감정이 듣는 이에게 와닿을 때, 비로소 '스피치'가 된다는 것이다. 그는 "스피치는 감정의 발산"이라고 확신한다.올해 2월에 출간된 양희문의 <대통령의 스피치>(메디치)는 감정의 발산이 확산되는 궤적을 국내·외 역대 대통령들의 스피치 사례로 보여준다. 전두환에서 이재명까지, 링컨에서 트럼프까지, 바람직한 사례와 아쉬운 사례를 알기 쉽게 설명해준다. 양희문의 연설 분석은 수사학에 방점을 찍지 않는다. 그 말에 체온이 느껴지는가, 그 목소리에 진심이 실려 있는가, 듣는 이에게 어떤 울림과 여운을 남겨주었는지에 초점을 맞춘다.저자가 맨 먼저 거론한 것은 '스피치는 기술이 아니라 태도'라는 점이다. 화려한 수사도, 정교한 논리도, 낮은 자세 없이는 청중들에게 와닿지 못한다는 것이다. 그는 전·현직 대통령들의 '스피치 태도'에 대해 이렇게 이야기한다.김대중 전 대통령은 "때로는 절름거리는 발걸음으로, 때로는 침묵으로 국민을 향해 스피치를 했던" 지도자다. 몸에 새겨진 상흔이 곧 언어가 된 셈이다. 이재명 대통령의 굽은 팔과 찔린 목의 상흔도 비(非)언어적인 스피치다. 그들의 몸은 말보다 먼저 도착해 청중의 마음에 이미지를 새겼다. 비단 말뿐만이 아니라 "눈에 보이는 모든 것이 스피치"다.반면 박정희·전두환 전 대통령의 위압적이고 경직된 화법은 폭압적 통치의 거울이었다. 저자는 "유권자가 대통령의 화법을 유심히 살피는 것만으로도 정권의 성격과 통치 방식을 가늠할 수 있다"고 말한다. 지도자의 말이 국가의 상태를 드러내고, 사회의 표정을 규정하는 '공적인 도구'라는 것이다.이 책은 단순한 스피치 교본과는 다르다. 저자는 '공감'을 모든 설득의 전제 조건이라고 본다. 저자는 서문을 통해 ""나는 이 책에서 대통령의 스피치를 '기술'이나 '수사'로만 해부하지 않으려 한다"면서 "표현을 담은 '감정 스피치'여야 완성된 스피치라 할 수 있다"고 강조한다. 이것이 33년 성우로 살아오며 얻은 스피치에 대한 이해이자 철학이라는 것이다.이같은 스피치 철학은 구체적인 전략으로 이어진다. 저자는 여섯 단계의 프로세스와 12가지 전략을 제시한다. 일관된 원칙은 "감각을 깨워야 공감이 시작된다"는 것이다. 추상적인 슬픔 대신 고통의 구체적인 장면을 묘사할 때, 청중의 오감이 작동하기 시작한다. 노회찬의 '불판' 비유, 노무현 전 대통령과 이재명 대통령의 현장 중심적 묘사가 사람들의 기억에 남는 이유가 거기에 있다.김대중 전 대통령의 역설을 보여주는 "기적은 기적적으로 이뤄지지 않는다"는 말은 또 다른 스피치 전략이다. 익숙한 상식을 뒤집는 반전으로 청중의 이목을 사로잡는다. 저자는 이를 '혼돈과 반전의 전략'이라고 부른다. 이를 상황에 적합하게 잘 구사할 경우 더 강렬한 인상을 주면서도 여운까지 남기는 화법이다.유머에 대한 이야기도 빼놓을 수 없다. 보리스 존슨 영국 전 총리의 "유머는 진정으로 민주주의적인 것이다"라는 말을 인용하며, 김대중, 노무현, 오바마 전 대통령이 유머로 위기를 돌파한 반면, 권위주의적 지도자들은 유머에 서툴거나 실패하는 패턴을 보였다고 지적한다. 유머는 교양의 장식이 아니라 소통 능력의 리트머스 시험지였던 셈이다.저자는 스피치 전략을 관통하는 원칙도 잊지 말 것을 주문한다. 발성은 크게 말하는 기술이 아니라 '감정의 농후함'이라는 사실이다. 호흡과 울림, 문장 끝의 처리와 포즈(쉼)까지 모든 요소가 감정의 농도를 결정한다는 것이다. 감정이 또렷할 때 말도 또렷해지고, 또렷한 말을 전달할 때 청중은 마음 속으로 그 장면을 그리게 된다."화가가 붓으로 그림을 그리듯, 작가는 글로, 연주자는 악기로, 성우는 소리로 그림을 그린다." 저자는 성우라는 직업을 이렇게 설명한다. 이 책이 단순한 자기계발서가 아니라 '스피치 인문학'인지를 보여주는 대목이다. 스피치는 정보를 전달하는 기술이 아니라, 소리로 그림을 그리는 일이며, 그 그림 속에는 말하는 사람의 태도와 품격이 고스란히 배어 나온다는 것이다.노무현 전 대통령이 유서에 남긴 "누구도 원망하지 마라. 운명이다"라는 문장이 오랫동안 사람들의 가슴을 치는 이유도 비슷한 맥락이다. 그 짧은 문장 안에 한 시대의 아픔과 고뇌가 응축되어 눈 앞에 그려지기 때문이다. 저자는 이를 "감정과 감수성을 송두리째 흔드는 표현"이라고 했다.이 책의 저자 양희문은 20대, 21대 대선에서 더불어민주당 이재명 후보의 스피치 자문위원으로 활동했다. 그는 "정치 지도자의 스피치에 대해 가감 없이 모니터해서 문제점을 전하는 일은 당사자에게 매우 가혹한 일이고, 그 내용을 전달하는 사람으로서도 참 곤혹스러운 일"이었다고 회고한다. 그 과정에서 '경청'과 '기다림'의 미덕을 갖춘 이재명 후보의 면모도 알 수 있게 되었다고 한다. "돌이켜보면 이재명 후보의 질문은 우회가 아니고 직진이었다. 부분이 아니라 핵심이었다"고 평가한다.이 책을 펴낸 메디치 출판사의 전작에는 <대통령의 글쓰기>(강원국)와 <대통령의 언어>(고도원)가 있다. <대통령의 스피치>를 더하면 대통령의 말과 글에 관한 '3부작'이다. 말과 글이 '동전의 양면'이듯이, '대통령 3부작'도 서로 씨줄날줄 연결돼 있다.스피치의 공공성을 강조하는 저자는 "공동체의 언어가 공감을 잃는 순간, 말은 사실을 전달하지 못해서가 아니라 마음을 다치게 해서 실패한다"고 강조한다. 개인이나 대통령의 스피치는 누군가의 하루를 바꾸기도 하고, 시대의 방향을 바꾸기도 한다. 그러한 스피치가 더 좋은 사람을 만들고, 더 나은 사회를 만드는데 도움이 되길 바라는 게 저자의 소망이다.