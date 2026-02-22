트럼프, 글로벌 관세 10→15%로 인상 강행…연방대법원 제동에도 '정면 돌파'

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 한 관세를 기존 10%에서 15%로 인상하겠다고 밝혔다. 하루 전 미국 연방대법원이 대통령의 광범위한 관세 조치에 제동을 건 직후다.트럼프 대통령은 22일(현지시간) 자신이 운영하는 SNS 트루스소셜을 통해 "즉시 발효된다"며 전 세계 국가를 대상으로 한 '글로벌 관세'를 15%로 올리겠다고 발표했다. 그는 "수십 년간 미국을 '갈취'해 온 국가들에 대해, 내가 취임하기 전까지는 보복이 없었다"며 "법적으로 허용되고, 법적 검증을 거친 15% 수준으로 인상한다"고 주장했다.또한 "향후 몇 달 안에 트럼프 행정부가 새롭고 합법적인 관세를 결정해 발표할 것"이라며 추가 관세 부과도 예고했다.이번 발표는 연방대법원이 6대 3 의견으로 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 광범위한 관세를 부과한 것은 위법 소지가 있다고 판단한 직후 나왔다. 대법원은 대통령이 국가비상권한을 근거로 무역 정책을 일방적으로 재편한 데 대해 제동을 건 셈이다.트럼프 대통령은 대법원 결정을 "터무니없고 형편없으며, 반미국적"이라고 비난하며 강하게 반발했다. 특히 보수 성향으로 분류되는 닐 고서치, 에이미 코니 배럿 대법관이 다수 의견에 합류한 데 대해서도 공개적으로 불만을 드러냈다.정치권의 반응은 엇갈렸다. 민주당은 "혼란스럽고 불법적인 관세 정책"이라며 환영 입장을 밝혔고, 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 이번 판결을 계기로 관세와 경제 문제가 오는 11월 중간선거의 핵심 쟁점이 될 것이라고 강조했다. 반면 공화당 내에서는 대법원 결정을 비판하는 목소리와 함께, 관세 부과 권한은 헌법상 의회에 있다는 지적도 제기됐다.<뉴욕타임스>는 이번 조치가 연방대법원의 법적 제동에도 불구하고, 대통령이 고율의 글로벌 수입 관세 정책을 계속 강행하겠다는 의지를 드러낸 것이라고 보도했다.금융시장은 출렁였다. 대법원 판결 직후 주가는 급등했다가 조정을 거친 뒤 다시 반등하는 등 변동성을 보였다. 투자자들은 이번 결정이 미국과 주요 교역국 간 긴장을 완화하고, 관세 부담을 떠안았던 기업들에 대한 환급 가능성을 높일 수 있다고 보고 있다.대법원의 제동에도 불구하고, 트럼프 대통령이 '15% 글로벌 관세' 카드를 다시 꺼내 들면서 미국의 통상 정책을 둘러싼 법적·정치적 공방은 당분간 이어질 전망이다.