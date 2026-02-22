함양 마천면 산불 현장... 빨리 진화되길

큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | 맑은 강 맑은 물 되길 바라며 현장을 기록합니다

2월 21일 21:14분 마천면 창원리 산23-2번지에서 산불이 발생했다. 산림 당국 장비와 인력을 투입해 야간 진화 작업을 벌이는 등 진화에 총력을 기울이고 있으나 강풍 등으로 인해 진화에 어려움을 겪고 있다.