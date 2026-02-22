사회부산경남 26.02.22 13:20ㅣ최종 업데이트 26.02.22 13:20 함양 마천면 산불 현장... 빨리 진화되길 2월21일 21:14분 마천면 창원리 산23-2번지 산불 최상두(otterpapa) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기 2월 21일 21:14분 마천면 창원리 산23-2번지에서 산불이 발생했다. 산림 당국 장비와 인력을 투입해 야간 진화 작업을 벌이는 등 진화에 총력을 기울이고 있으나 강풍 등으로 인해 진화에 어려움을 겪고 있다. 큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두 관련사진보기 덧붙이는 글 | 맑은 강 맑은 물 되길 바라며 현장을 기록합니다 #산불#함양군#용유담#지리산#법화산 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 추천 영상뉴스영상뉴스 전체보기 재생하기 "생전에 이런 '이순신 특별전' 다시 볼 수 있을까?" 재생하기 "죽을힘을 다해 싸운 이순신, 죽을힘을 다해 준비한 특별전" 재생하기 "우린들 새 잡고 싶어 잡겠나" 어민 절망 속 바다새 1만 마리의 죽음 재생하기 기자증 걸고 경찰 출석한 전한길 "웃자고 한 이야기를 협박이라고..." 글 최상두 (otterpapa) 내방 아이콘구독하기 지리산 엄천강변에 살며 자연과 더불어 함께 살고 있습니다 엄천강 주변의 생태조사 수달의 친구가 되었습니다 그냥 자연에서 논다 지리산 엄천강에서 이 기자의 최신기사함양 휴천면 남호리 야산 산불... "주불 진화 완료" 갤러리 오마이포토 의총 참석한 배현진-장동혁 1/3 이전 다음 이전 다음 한국은행, 설 자금 방출 기자증 걸고 경찰 소환 조사 출석한 전한길 육군 코브라헬기 사고 순직자 합동영결식 전국민중행동 '내란수괴 윤석열 법정최고형 선고 촉구' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.