사회

부산경남

26.02.22 13:20최종 업데이트 26.02.22 13:20

함양 마천면 산불 현장... 빨리 진화되길

2월21일 21:14분 마천면 창원리 산23-2번지 산불

함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다
함양 용유담 인근 법화산 자락 산불이 확산되고 있다 ⓒ 최상두


2월 21일 21:14분 마천면 창원리 산23-2번지에서 산불이 발생했다. 산림 당국 장비와 인력을 투입해 야간 진화 작업을 벌이는 등 진화에 총력을 기울이고 있으나 강풍 등으로 인해 진화에 어려움을 겪고 있다.

덧붙이는 글 | 맑은 강 맑은 물 되길 바라며 현장을 기록합니다


#산불#함양군#용유담#지리산#법화산

댓글
최상두 (otterpapa) 내방

지리산 엄천강변에 살며 자연과 더불어 함께 살고 있습니다 엄천강 주변의 생태조사 수달의 친구가 되었습니다 그냥 자연에서 논다 지리산 엄천강에서

이 기자의 최신기사함양 휴천면 남호리 야산 산불... "주불 진화 완료"


