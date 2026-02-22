▲[영상] 산불과 강풍 습격, 충남도 잘 버텼다 21일 충남 서산시 대산읍, 예산군 대술면, 아산시 영인면, 논산시 가야곡면 등 4개 시군에서 산불이 발생했다. 방관식 관련영상보기

21일 충남 서산시 대산읍, 예산군 대술면, 아산시 영인면, 논산시 가야곡면 등 4개 시군에서 산불이 발생했다.충남도는 산불 진화 헬기와 소방차 등 가용 자원과 인력을 집중 투입해 주불 진화에 성공, 위기 상황을 넘겼다.오후 1시 35분경 발생한 서산 대산 산불은 주택 주변 화재가 인접 임야로 확대됐다.도는 소방 대응 2단계를 발령하고, 헬기 11대와 진화 차량 20대, 서산시 공무원과 소방관 등 인력을 투입해 산불 진화 작업을 펼쳤다.서산 대산 산불은 특히 석유비축기지 인근에서 발생함에 따라 도는 기지 인근에 저지선을 구축하고 장비를 집중 투입, 만일의 사태에 대비했다.20일 취임한 홍종완 도 행정부지사는 도 산불관리종합대책본부에서 도내 산불 대응을 지휘하다 서산으로 이동, 석유비축기지 인근 현장 지휘본부에서 산불 진화 및 대응을 이끌었다.도는 산불 발생 지역 인근 주민 65명을 마을회관 등으로 대피시켰다.예산 대술 산불은 오후 2시 22분경 발생했으며, 도는 산불 진화 헬기 11대 등 장비와 인력을 집중 투입해 진화 작업을 진행했다.서산과 예산에서 발생한 산불은 22일 현재 잔불 정리 중이다.도는 낙엽 속에 불씨가 남아 있을 것으로 보고, 헬기로 산불 발생 지역에 물을 일몰 전까지 뿌렸다.또 두 지역에 대한 감시를 야간 시간대에도 지속하고, 서산 석유비축기지에 대해서는 화학재난합동방재센터 출동을 대기하도록 했다.아산 영인 산불은 이날 오후 2시 45분 발생해 20분 만에 완진했으며, 논산 가야곡은 산불 진화 헬기 7대 등을 투입해 불길을 잡았다.