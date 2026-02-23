미국도 뚫린 홍역, '설마' 하기 전 확인해야 할 두 가지

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 올바른 의학정보의 전달을 위해 항상 고민하고 있습니다. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 다양한 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.

"선생님, 다음 달에 미국 여행 가도 괜찮을까요?"

큰사진보기 ▲기초감염재생산수(R?)를 보면 홍역은 12~18에 달합니다. 면역이 없는 집단에서 환자 한 명이 최대 18명까지 감염시킬 수 있다는 의미입니다. ⓒ unsplash.com 관련사진보기

'접종 공백 세대', 이렇게 점검하세요 ✔ 나는 여기에 해당하나요?

* 1967~1996년 출생

* 홍역을 앓았는지 기억이 불분명

* MMR 접종 기록이 2회 확인되지 않음

* 해외여행 계획이 있음



✔ 병원에서 무엇을 하나요?

* 홍역 IgG 항체 혈액검사

* MMR 1회 접종 후 필요 시 4주 간격 2회 완료

※ 항체 검사는 국내에서 시행 가능하지만, 모든 병·의원에서 즉시 가능한 것은 아닙니다. 외부 수탁검사를 통해 진행하는 경우도 있으므로 방문 전 확인하는 것이 좋습니다.



✔ 검사 없이 맞아도 되나요?

* 기존 면역이 있어도 추가 접종이 중대한 위험으로 이어진다는 근거는 제한적

* 임상적으로는 접종이 더 간단한 해결책이 되는 경우도 많음

최근 진료실에서 종종 듣는 질문입니다. 미국 질병통제예방센터(이하 CDC)가 2026년 들어 홍역 환자 증가와 지역사회 집단 유행을 공식 발표했다는 소식이 전해지면서, 어린 자녀를 둔 부모들의 불안이 커지고 있습니다.의료 기술이 세계 최고 수준이라는 미국에서, 이미 퇴치된 감염병으로 여겨졌던 홍역이 다시 확산된다는 사실은 단순한 해외 뉴스로 넘길 사안이 아닙니다. 홍역은 선진국과 개발도상국을 구분하지 않습니다. 다만, 접종 체계에 공백이 있는 사회와 그렇지 않은 사회를 구분할 뿐입니다.홍역을 '한 번 앓고 지나가는 어린이 질환'으로 기억하는 경우가 많지만, 실제로는 전파력이 가장 강한 감염병 중 하나로 분류됩니다. 감염병의 전파력을 나타내는 기초감염재생산수(R₀)를 보면, 독감이 1~2, 코로나19가 변이에 따라 5~10 내외인 데 비해 홍역은 12~18에 달합니다. 면역이 없는 집단에서 환자 한 명이 최대 18명까지 감염시킬 수 있다는 의미입니다.CDC에 따르면 홍역은 공기 전파가 가능하며, 감염자가 머물다 떠난 공간에서도 일정 시간 감염력이 유지될 수 있습니다. 직접 접촉하지 않아도 같은 공간에 있었다는 사실만으로 노출이 성립할 수 있습니다. 임상적으로 더 문제는 초기 증상입니다. 발열, 기침, 콧물 등 감기와 유사한 증상으로 시작해 일상생활을 지속하기 쉽습니다. 발진이 나타난 뒤에야 홍역을 의심하게 되지만, 그 사이 이미 주변 노출은 상당 부분 이뤄진 뒤입니다.합병증 위험도 가볍지 않습니다. 세계보건기구(이하 WHO)는 홍역이 폐렴과 뇌염 등을 유발할 수 있으며 여전히 전 세계적으로 영유아에게 중요한 질병 부담을 준다고 설명합니다. 홍역은 개인의 체력으로 버티는 질환이 아니라, 홍역 항체의 보유 여부가 감염을 가르는 질환입니다.홍역 예방의 기본은 MMR 백신 2회 접종입니다. CDC는 생후 12~15개월 1차, 4~6세 2차 접종을 권고하고 있습니다. WHO 역시 2회 접종 체계를 표준으로 제시합니다.그렇다면 왜 미국에서 유행이 반복됐을까요.핵심은 전국 평균 접종률이 아니라 지역 단위 접종 공백입니다. 집단 면역을 안정적으로 유지하려면 접종률이 약 95% 수준을 유지해야 한다는 것이 국제적 권고입니다. 그러나 일부 지역에서는 이 기준 아래로 떨어진 구간이 발생했고, 홍역은 그 틈을 파고들었습니다.코로나19 팬데믹 이후 정기 예방접종이 지연된 사례가 누적됐고, 일부 지역에서는 접종 면제 비율이 증가했습니다. 문제는 의료 기술이 아니라 접종 공백입니다. 홍역은 평균 접종률이 아니라, 그 공백에서 시작됩니다.우리나라는 국가예방접종사업(NIP)을 통해 소아 MMR 2회 접종 체계를 안정적으로 유지하고 있습니다. 소아 접종률도 높은 수준입니다.오히려 국내 방어망에서 상대적으로 취약할 수 있는 구간은 성인층입니다. 특히 1967~1996년생은 2회 접종 체계가 완전히 정착되기 이전 시기를 통과했습니다. 1회만 접종했거나 접종 기록이 불명확한 사례도 적지 않습니다. 1967~1996년생은 2회 접종 체계가 완전히 자리 잡기 이전에 성장한 '접종 공백 세대'에 해당할 수 있습니다.해외여행이 일상이 된 지금, 이런 면역 공백은 더 이상 개인 문제에 그치지 않습니다. 본인이 해외에서 감염될 가능성뿐 아니라, 귀국 후 면역력이 약한 영유아나 고령자에게 바이러스를 옮길 수 있기 때문입니다.홍역 유행 여부는 의료 수준보다 '접종 완료 인구가 얼마나 유지되고 있는지'에 따라 결정됩니다. 전국 평균 접종률이 높다는 사실보다 중요한 것은, 우리 가족의 MMR 2회 접종 기록이 실제로 확인되는지 여부입니다.진료실에서는 통계가 아니라 개인의 접종 기록을 확인합니다. 소아는 2회 완료 여부를, 성인은 접종력이나 항체 상태를 점검합니다. 해외여행을 앞두고 있다면 최소 2~4주 전에는 확인하는 것이 현실적입니다. 의료기관 종사자, 영유아와 밀접 접촉하는 직군이라면 더 적극적인 점검이 필요합니다.홍역은 "설마 괜찮겠지"라고 넘길 수 있는 감염병이 아닙니다. 예방의 출발점은 단순합니다. 내 접종 기록이 2회 완료로 확인되는지 보는 것입니다. 미국의 사례는 공포가 아니라 근거입니다. 접종 공백이 생기면 유행이 다시 시작될 수 있다는 사실을 보여줍니다.우리가 할 일도 복잡하지 않습니다. 기록을 확인하고, 빠진 접종이 있다면 보완하는 것입니다.