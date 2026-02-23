국민참여재판 1.2%... 왜 한국 사법은 시민을 배척하나

이제 사법개혁이 절체절명의 화두로 떠올랐습니다. 지금 우리 시민들은 ‘주권자 국민에 의한 사법개혁 연속 세미나’를 진행하고 있습니다. 지난해 12월 중순부터 여섯 차례의 세미나와 두 차례의 방송 좌담회를 통해 다음의 내용들이 집약되고 있습니다.



그동안 좌담회와 세미나에 참여한 인사들을 순서대로 소개하면 최자영(전 부산외대 교수), 김원근(재미변호사), 김종구(조선대 교수), 김명식(조선대 교수), 손형섭 (경성대 교수), 이정민(단국대 교수), 황치연(홍익대 교수), 정광현(한양대 교수), 정철승(변호사), 방승주(한양대 교수), 김은진(원광대 교수), 곽노현(전 서울시 교육감) 등입니다. 이들이 논의해 온 내용들은 개별적으로 여러 언론에 소개되었습니다. 이를 종합하여 다음과 같이 <오마이뉴스>에 소개합니다.

"배심원 제도는 동료 시민(peers)에 의해 심판받을 권리를 보장하고, 법률문제(판사)와 사실문제(배심원)를 분리한 견제·균형 시스템다."

"사법권은 단순한 기술적 법 적용 권한이 아니다. 그것은 공동체의 정의를 선언하고, 국민의 인권을 합법적으로 침탈하며, 국가의 모든 권력, 심지어 입법권조차 무효화시킬 수 있는 주권의 핵심적 권력이다. 제국주의 일본은 대한제국의 주권을 강탈할 당시, 외교권, 군사권 그리고 사법권의 순서로 국가권력을 빼앗았다. 사법권이 사라진 순간, 대한제국은 실질적으로 소멸했다.

주권을 구성하는 핵심적 권력인 사법권이 민주적 정당성이 가장 희박한 법원에 의해 독점된다면, 법원은 주권자 위에 군림하는 '초헌법적 권력기관'이 될 위험이 크다. 그러므로 '사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다'고 규정된 헌법 제101조는, '대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다'고 선언한 헌법 제1조를 구현하는 의미로 해석되어야 한다. 따라서 헌법 해석은 반드시 주권 조항인 제1조를 정점으로 이루어져야 한다.

헌법 제101조(사법권)는 제1조(주권)를 실현하기 위한 수단적 조항으로 해석되어야 하며(수단이 목적을 압도할 수 없다), 권력분립의 원칙은 수평적 견제(입법·행정·사법)뿐 아니라 수직적 견제(국민과 국가권력)까지 포함하는 의미로 이해되어야 한다. 이렇게 본다면, 사법권의 독립은 주권자로부터의 독립이 아니라 외부의 부당한 압력으로부터의 독립을 의미한다."

"유무죄나 가벌성 자체를 다투는 무죄 주장 사안, 정치인·기업주·영화배우 등 유명인의 범죄 사안, 명예훼손 등 표현의 자유 관련 사안, 판검사의 법 왜곡 사안 등에는 배심제를 필수적으로 도입하고, 배심원의 평결에 구속력을 부여하는 방식으로 시민 배심 참여를 활성화해야 한다.

아동, 노동, 사회보장, 상사, 지적재산권, 의료, 이민, 조세 등 전문 분야에서는 참심제를 도입하여 전문가의 사법참여를 실질화해야 한다. 일반 시민 배심제와 달리 참심제는 법률 해석과 평결 과정에도 참여하기 때문에 사법과정에 통합 정도가 높고, 인원도 적어 비용 효율적이다."

큰사진보기 ▲주권자 국민에 의한 사법개혁 연속세미나 프로그램. 이제까지 진행된 것과 앞으로 진행할 프로그램이 나타나 있다. ⓒ 시민인권위원회 관련사진보기

'사법 민주주의'는 근대의 발명품이 아니다. 인류 문명의 요람인 아테네에서는 물론 법치주의 기틀을 닦은 로마 공화정에서도 사법권의 핵심에는 '동료 시민'이 있었다. 고대 아테네에서는 평범한 시민들이 직접 재판관이 되어 다수결로 유무죄를 결정했다.법을 공부한 판사가 판결을 내리는 것이 아니라, 시민들이 모여 재판을 진행한 것이다. 이는 "사법은 전문가의 전유물이 아니라 시민의 권리"라는 민주주의 본질을 보여준다. 시민 재판은 단순한 제도가 아니라 민주 정의의 핵심 원리였다.로마 공화정에서도 상설 배심재판소(quaestiones perpetuae)를 두고 시민이 동료 시민의 운명을 결정했다. 이는 사법이 권력의 시녀가 아니라 시민의 보루여야 함을 역사적으로 보여준다.17세기 프랑스 정치사상가 몽테스키외는 <법의 정신>에서 전통적 3권분립론을 제시하면서도, 정부 사법권의 전횡을 경계하며 시민 배심제를 적극 제안했다. 최자영 전 부산외대 교수는 "요즘 회자되는 사법독립이란 '대법원장으로부터 인적 간섭을 배제하는 것'이지 사법 기관 독점이 아니다"라고 지적하며, 몽테스키외도 사법권의 민주적 통제를 강조했음을 상기시킨다.세미나에 참여한 토론자들은 "헌법 제103조 '법관의 양심' 독립은 주관적 개념으로 인치(人治)로 흐를 위험이 있다"며 법률가의 독점적 사법이 아닌 시민의 상식과 참여가 필요하다고 지적한다.선진국들은 형사재판에서 일반 시민을 법적 의사결정 주체로 참여시킨다. 이는 사법의 민주적 정당성을 강화하고 국민 주권을 실현하는 보편적 흐름이다. 미국·영국처럼 전통적 배심제를 유지하는 나라는 물론 독일·프랑스·일본·대만 등 대륙법계 국가에서도 혼합재판부(mixed court)나 참여재판 형태로 시민이 판결에 관여한다.영국은 세계에서 가장 오래된 배심원제를 갖고 있다. 영국의 시민 사법 참여는 배심제에 그치지 않는다. 배심제, 참심제, 치안판사제라는 3중 통로로 국민의 사법 주권을 보장한다.김명식 조선대 교수는 '치안판사 제도는 영국 사법의 백미'라고 설명한다. 대부분 무보수·비전문 시민이 경범죄 사건의 95% 이상을 심리·판결한다. 또한 고용, 사회보장, 의료, 이민, 조세 등 전문분야 심판소(tribunal)에서는 해당 분야 비법률가 전문가들이 참심원(시민법관)으로 참여한다.전문심판소 판사 1인과 전문가 참심원 2인이 함께 사건을 심리·결정한다. 현재 잉글랜드와 웨일즈 지역에서 참심원 역할을 수행하는 시민전문가가 2022년 기준 3300명에 달하고, 민사재판 배심원으로 참여한 시민도 11만 명이 넘는다.영국 사법권은 입법부 관할 아래 있어 독립이 아닌 통합·통제 측면이 강하다. 최자영 교수는 몽테스키외의 전통적 3권분립론조차 정부 사법권력을 경계하며 시민 배심제를 제안했다는 점에서, "사법독립은 대법원장으로부터의 인적 간섭 배제이지 기관 독점이 아니다"라고 강조한다.독일의 참심원(Schöffe, 시민법관) 제도는 전문 판사 2~3명과 시민 법관 2명이 함께 재판부를 구성한다. 시민은 사실·법률 판단과 양형에 투표권을 가지며, 이는 나치 시대 전문가 독점 사법의 교훈에서 비롯됐다.독일에서는 2020년 기준 참심원 수는 12만 3126명에 달했다. 유럽 대륙법계 국가들은 배심제 대신 참심제를 발명했다. 그때그때 무작위 추첨으로 뽑히는 배심원과 달리 참심원은 일정한 자격을 갖춘 사람이 일정한 절차를 거쳐 임명되고 보통 3~4년의 임기를 가진다.황치연 홍익대 교수는 독일 연방헌법재판소 경험을 바탕으로, 독일의 참심원 제도를 한국 현실에 직접 적용 가능한 모델로 제시한다. 핵심 메시지는 '사법권은 국민주권의 일부이며, 직업법관은 국민의 위임을 받은 공직자일 뿐'이라는 점이다.프랑스는 시민참여재판(cour d'assises)에서 시민 배심원 6~9명이 전문 판사와 함께 중대 범죄를 심리한다. 배심원은 사실 인정과 양형에 직접 관여하며, 최근 개혁으로 시민 참여를 더욱 확대했다.프랑스 역시 '국민 주권' 원칙을 사법에 투영한다. 프랑스는 대혁명 직후 배심제를 처음 도입했으며, 1848년 혁명기를 거쳐 유럽 각국에 확산시킨 주역이다.미국은 세계에서 가장 대표적인 배심원제 국가다. 12명의 시민 배심원이 사실 관계(guilty / not guilty)를 독립적으로 판단하고, 전문 판사는 법 적용과 양형만 담당한다. 국내 변호사 출신으로 미국에서 활동 중인 김원근 재미변호사는 배심제의 정체성을 이렇게 분석한다.미국에서는 검사들이 기소권을 제한적으로만 행사하며, 대배심(Grand Jury)이나 예심판사가 기소 여부를 결정한다. 즉, 형사사건에서 기소권은 시민 대표로 구성된 대배심과 예심판사에게 있다. 피의자와 피고인은 기소 결정 이전 단계부터 다양한 방어권을 보장받는다.검사는 수사기관의 증거를 모두 공개해야 하는 디스커버리(discovery) 제도를 통해 공정성을 확보한다. 경찰 수사에 대한 지도·조언 역할만 수행할 뿐, 검사의 주된 업무는 공소 유지에 집중된다. 김 변호사는 현재 한국 법조계가 미국 제도를 아전인수식으로 해석하고 있다고 비판한다.미국은 민사재판에서도 배심제를 운영하며, 집중심리를 통해 재판 지연을 막는다. 미국에서 배심제는 단순한 제도가 아니라 살아있는 현실이다. 연방과 50개 주에서 매년 약 1000만 명 이상의 시민이 배심원으로 소환되며, 2024회계연도 연방법원 통계에 따르면 민형사 소송 소배심원 25만5000명 중 16만3000명이, 형사 대배심원 9만8000명 중 7만8000명이 실제로 복무했다.또한 주민 선거를 통한 사법인사 선출 제도로 사법 민주성을 높이고 있다. 김 변호사는 한국의 모든 사법 관련 부정부패가 판·검사 권력 집중에서 비롯된다고 지적하며, 미국식 배심제와 증거개시 제도의 도입을 통해 신속하고 공정한 재판을 실현해야 한다고 강조한다.일본은 2009년 중대 형사사건을 대상으로 재판원(Saiban-in) 제도를 도입했다. 재판원 6명과 전문법관 3명이 혼합 재판부를 구성하며, 시민 재판원은 사실·법률·양형 모두에 대해 투표권을 행사하고 합의로 판결을 내린다.도입 초기 우려와 달리 시민 참여율과 만족도는 94%에 달해 일본 사회의 사법 신뢰를 크게 끌어올렸다. 일본의 사법개혁은 사법의 투명성을 제고하고, 사법관료주의를 타파하기 위해 사법권의 주인을 국민으로 인식하는 근본적 성찰에서 출발했다.손형섭 교수는 재판원제를 분석하며, "대한민국 사법제도는 여전히 근대에 머물러 있다"고 지적한다. 현대 사법의 가치는 '국민에 의한 재판'이며, 이를 실현하지 못하면 사법주권이 실종된다는 것이다. 일본은 영미식 배심제와 독일식 참심제 논쟁을 거친 끝에 재판원제를 도입했고, 시민 참여와 만족도 향상으로 사법 신뢰를 높였다는 점이 이를 뒷받침한다.대만은 2018년 이후 국민참여재판 제도를 도입하고 점차 확대했다. 전문 판사와 시민이 함께 혼합 재판부를 구성하며, 중대 사건에서는 시민 의견이 판결에 직접 반영된다.대만은 한국과 유사하게 권위주의 체제를 거치며 사법부에 대한 불신이 깊었다. 특히 '유전무죄 무전유죄'와 판사의 정치적 편향성에 대한 비판이 사법개혁의 계기가 되었다. 1999년 사법국책회의에서 시작된 논의는 2012년 '관심(觀審)제' 도입으로 이어졌지만, 국민의 의견에 기속력이 없다는 이유로 실패했다.2017년 차이잉원 총통(민주진보당) 주도로 열린 사법개혁국책회의에서는 사법의 주권을 국민에게 돌려주기 위한 국민참여재판 모델이 본격 논의되었고, 최종적으로 참심제(Lay Judge System)인 '국민법관제'가 선택되었다. 2020년 '국민법관법(國民法官法)'이 제정되었고, 2023년 1월 1일부터 시행됐다.국민법관제에서는 직업법관 3명과 국민법관 6명 등 총 9명이 합의체를 구성해 사실인정과 양형을 함께 결정한다. 한국 국민참여재판법의 권고적 배심제와 달리 대만에서는 국민법관이 직업법관과 동등하게 사실인정, 법령 적용, 양형 결정에 참여한다.의결 정족수는 유죄 판결 시 9명 중 6명 이상 찬성이 필요하며, 이 중 반드시 직업법관 1명의 찬성이 포함되어야 한다. 양형(사형 제외)은 9인 중 5인 이상의 찬성, 사형 판결은 9인 중 6인 이상의 찬성 및 직업법관 1인의 찬성이 필수다. 현재 국민법관제는 살인죄 등 중범죄를 대상으로 시행되며, 점진적으로 적용 범위를 확대 중이다.대만 사법원(Constitutional Court, 우리나라 헌법재판소 유사)은 국민법관제가 헌법상 법관에 의한 재판권을 침해하지 않으며, 오히려 국민의 의사를 사법에 투영함으로써 헌법적 정당성을 높인다고 해석한다. 아시아 국가 중에서 시민 주권을 사법에 신속히 적용한 모범 사례로 평가된다.이들 국가의 공통점은 '사법 독립 = 전문가 독점'이 아니라 국민 주권에 기반한 사법 민주주의를 실현한다는 점이다. 전 한국입법학회 회장을 역임한 정철승 변호사는 사법개혁의 본질을 이렇게 설명한다. 사법권은 주권의 핵심적 권력이라는 것이다.기실 행정부와 입법부는 선거를 통해 주기적으로 주권자의 통제를 받는다. 반면 사법부는 선거에 의해 선출되지 않은 임명직 법관들에 의해 독점된다. 사법권이 국민의 통제를 벗어난 '성역'으로 남는다면, 이는 쿠데타적 독재 권력에 의한 주권 침탈과 다름없는 '법률가에 의한 주권 찬탈'이다.따라서 사법개혁의 본령은 국민의 사법 참여 확대에 있다. 핵심 과제는 헌법상의 주권 조항과 사법권 조항 사이의 괴리를 메우는 일인데, 이는 국민의 사법 참여 확대 등 민주적 정당성을 확보하고 강화함으로써 실현될 수 있다. 결국 주권자가 사법의 주인임을 선언하는 것이 진정한 민주화이며, 대한민국 헌법 정신을 완성하는 마지막 과업이라 할 수 있다.곽노현 전 서울시교육감은 배심제와 참심제를 '시민의 사법주권 실현 장치'로 명확히 규정한다. 두 제도 모두 시민 사법주권을 제도화하는 장치라는 의미다.배심제는 무작위 추첨으로 구성된 시민배심원들이 형사 범죄나 민사 불법행위의 존부를 결정하는 사법참여 제도다. 반면 참심제는 전문가 참심원이 사실 인정과 법리 해석 등 재판 전 과정에서 법관과 동등한 결정권을 갖는 사법참여 제도를 의미한다.두 제도를 본격적으로 도입하면 다음 세 가지 장점이 있다. 첫째, 시민의 사법참여를 통해 직업 법관의 사법 독점권을 제한하고, 사법을 민주화할 수 있다. 둘째, 시민의 사법참여를 통해 직업 법관의 사법권 행사에 대한 시민 감시를 강화할 수 있다. 문지기를 현장에서 감시하는 셈이다. 셋째, 배심원과 참심원의 시간 효율을 위해 집중심리를 도입하고, 공판 중심주의를 실질화할 수 있다.곽 전 교육감은 구체적으로 다음과 같이 주장한다.무엇보다도 시민의 사법참여는 주권자를 주권자답게 만든다. 국가의 입법권이나 집행권과 마찬가지로 사법권 역시 국민에게서 나오는 권력이라는 사실을 믿는다면, 국민의 사법참여 활성화를 망설일 이유가 없다. 국민발안권과 국민거부권을 통한 입법·정책 참여가 주권자를 주권자답게 만드는 것처럼, 배심제와 참심제를 입법으로 도입하여 시민의 사법적 권리를 강화하고 참여를 활성화해야 한다.곽 전 교육감은 '배심제는 유무죄를 시민이 결정하고, 참심제는 전문 영역에 시민 의견을 더하는 쌍두마차로 사법개혁을 완성해야 한다'고 강조한다. 그는 법왜곡죄 처벌 중심과 배심·참심제 참여 중심이 함께 작동할 때 근본적 해법이 가능하며, '시민의 집단지성'을 믿고 사법주권을 국민에게 돌려줘야 한다고 주장한다.한국의 국민참여재판(2008년 도입)은 적용 범위가 제한적이고, 판사의 영향력이 커서 '권고적 효력'에 그친다. 2008~2022년 대상 사건 24만여 건 중 1.2%만 시행된 것은 국민 사법주권이 실종되었다는 증거다. 매년 시행 건수는 150건을 넘지 못하며, 배심원으로 참여한 시민 수도 1500명을 넘지 못할 만큼 실적이 저조하다.극소수 형사재판에서 배심원으로 참여해 권고적 효력만 가진 사실관계 평결이 가능한 우리나라 시민들은, 배심원·치안판사·참심원으로 재판 전 과정에 깊숙이 관여하는 영국 시민들과 비교할 때 천양지차의 차이를 보인다.세계가 가리키는 방향은 명확하다. 사법은 더 이상 전문가의 전유물이 아니라, 국민이 직접 관여하는 민주주의의 마지막 보루가 되어야 한다. 한국의 사법개혁은 해외 사례를 벤치마킹해 시민 배심·참심제를 확대하고, 권한 분산·인사 민주화·집중심리 등 제도를 통해 국민 주권을 실현하는 데 집중해야 한다.최자영 교수는 아테네 고전부터 영국 치안판사까지 시민 참여가 사법의 본질임을 역설하고, 곽노현 전 교육감은 배심제와 참심제라는 쌍두마차로 사법개혁을 완성해야 한다고 본다. 김원근 변호사는 미국식 집중심리와 증거개시 제도를 통해 신속·공정한 재판을 실현할 수 있다고 제안하며, 배심제와 법관재판을 적절히 병행하는 한국형 모델을 촉구한다.우리 국민은 지난 100여 년 동안 굴곡진 근현대사를 극복하고, 산업화와 민주화를 모두 성취하여 대한민국을 세계 최빈국에서 종합 국력 6~7위를 다투는 선진국으로 성장시킨 위대한 국민이다. 이 위대한 국민은 모두가 인간다운 삶을 살고 행복을 추구하며, 정의와 공정이 강물처럼 흐르는 자랑스러운 나라에서 살아갈 권리가 있다.주권자인 국민을 주인으로 섬기는 사법, 헌법정신과 국민의 정의감, 건전한 상식이 존중받는 사법이 없다면, 개인의 인권이 하늘처럼 존중되고 정의와 공정이 강물처럼 흐르는 사회를 바라는 것은 불가능하다. 그런 사법을 만드는 일이 바로 사법개혁임을 잊어서는 안 된다.