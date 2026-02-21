[사진] 충남 서산 대산 산불 주불 진화 완료... 밤새 잔불 진화 작업

큰사진보기 ▲서산시 대산에서 발생한 산불의 주불이 잡혔다. 헬기가 산불 발생 지역에 물을 뿌리고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲산불이 발생한 야산은 대죽자원비축국가산업단지, 대산일반산업단지 바로 앞으로, 소방 당국은 한때 이곳의 방어를 최우선 목표로 산불 진압에 나섰다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲산불이 발생한 야산은 대죽자원비축국가산업단지, 대산일반산업단지 바로 앞으로, 소방 당국은 한때 이곳의 방어를 최우선 목표로 산불 진압에 나섰다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 소방대원이 나무에 올라가 불을 끄고 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산시 대산에서 발생한 산불의 주불이 잡혔다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲날이 저물면서 헬기가 철수하자 서산시와 산림청, 소방, 군부대, 의용소방대 등 인력 897명은 밤새 잔불 진화 작업에 나섰다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲날이 저물면서 헬기가 철수하자 서산시와 산림청, 소방, 군부대, 의용소방대 등 인력 897명은 밤새 잔불 진화 작업에 나섰다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲산림청과 소방, 경찰, 서산시, 충남도, 행정안전부는 이날 오후 7시, 대산석유화학단지 앞 상황실에서 잔불 정리를 위한 대책 회의를 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲야간 잔불 진화에 나서는 군인들이 주의사항을 전달받고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

충남 서산시 대산에서 발생한 산불의 주불이 잡혔다. 21일 오후 1시 50분경 대산읍 대죽리 농가 창고에서 시작된 불이 강풍을 타고 인근 산으로 확산했다.강풍특보가 발효된 서산시에는 바람이 거세면서 한때 산불 진화에 어려움을 겪었다. 그러나 헬기와 소방 장비 등이 동원되면서 오후 7시 주불 진화가 완료됐다.날이 저물면서 헬기가 철수하자 서산시와 산림청, 소방, 군부대, 의용소방대 등 인력 815명은 밤새 잔불 진화 작업에 나섰다.특히 많은 불씨가 남아 있는 지역은 공중 진화대와 산불 특수진화대를 투입해 잔불 진화 작업에 나서면서 소방 당국과 산림청 등은 22일 새벽 5시까지 잔불을 정리한다는 계획이다.불이 확산한 야산은 잘라놓은 나무 등이 마르면서 불쏘시개 역할을 할 수 있어 소방 당국은 잔불 정리에 주력하고 있다. 하지만 오후 7시 기준 남풍이 초속 7.9m/s로 불고 있다.산불이 발생한 야산은 대죽자원비축국가산업단지, 대산일반산업단지 바로 앞으로 소방 당국은 한때 이곳의 방어를 최우선 목표로 산불 진압에 나섰다.현장에는 산불 확산 우려로 대산석유화학단지와 한국석유공사 관계자들도 나와 현장 상황을 살피고 있다.소방 당국과 산림청은 또한 민가로 산불이 확산되지 않도록 주불 진행측 전면에는 산불 특수진화대와 기계화 장비를 집중적으로 투입해 주 화선 길목에 방화선 구축과 산불지연제를 살포해 주불을 잡았다.특히 산림청, 소방, 서산시 지휘본부 역시 석유화학단지 앞에 설치해 산불 상황을 예의 주시하는 가운데, 발생 원인은 현재 조사 중으로 산불영향구역은 8ha, 화선은 2km로 추정하고 있다.다행히 21일 오후 8시 현재, 산불로 인한 인명피해는 없는 것으로 전해졌다. 다만 산불 확산 우려로 한때 8가구 13명이 인근 대죽1리 경로당으로 대피했다.이런 가운데 산림청과 소방, 경찰, 서산시, 충남도, 행정안전부는 이날 오후 7시, 대산석유화학단지 앞 상황실에서 잔불 정리를 위한 대책 회의를 했다.한편, 이날 산불 진화에는 헬기 19대, 장비 67대, 인력 897명이 동원돼 진화 작업을 벌였으며, 소방 당국과 산림청은 날이 밝는 대로 추가 잔불 정리를 위한 헬기를 투입할 예정이다.