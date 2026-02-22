고성 바다에서 존재감 뽐낸 '쇠가마우지'의 매력

큰사진보기 ▲날개를 말리고 있는 쇠가마우지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲철새지리정보시스템 쇠가마우지 조사 개체수 ⓒ 철새지리정보시스템 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲가마우지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲민물가마우지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲유영하는 쇠가마우지의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 바위에 앉아있는 쇠가마우지 ⓒ 이경호 관련사진보기

13일 찾은 경남 고성의 바다는 수많은 새들의 보금자리였다. 내륙의 강변이나 보에서 흔히 마주치는 가마우지는 대부분 민물가마우지다. 보와 댐 건설로 인해 정체된 수역과 깊은 물이 늘어나면서 개체수가 급격히 증가한 종이다. 어부 등이 피해를 호소하는 등 생태계 불균형 문제가 대두되자 환경부는 2024년 민물가마우지를 유해조수로 지정했다. 그러나 이번 고성 탐조에서 마주한 쇠가마우지는 특별한 존재감을 드러냈다.우리나라 바닷가 일부와 섬 지역에서 번식하는 것으로 알고 있었다. 고성에서 대규모 무리로 확인하기 전까지 이토록 많은 개체수가 존재할 것이라 짐작하기도 어려웠다. 하지만 고성 바닷가를 탐조하며 확인한 쇠가마우지의 규모는 약 1000개체 이상으로 추정될 만큼 압도적이었다.환경부 조사결과 2025년 고성에서 확인된 쇠가마우지는 1051개체였다. 대전환경운동연합 탐조 모임 '새나래' 회원들은 운 좋게도 사람과 가까운 바닷가 절벽에 앉아 쉬고 있는 쇠가마우지를 가까이서 만났다. 녀석들의 검은 깃털이 햇살을 받아 오묘한 무지갯빛으로 빛나는 광경은 일상에서 쉽게 마주하지 못하는 탐조인만의 즐거움이다.고성에서는 쇠가마우지뿐만 아니라 가마우지도 함께 만날 수 있었다. 가마우지는 바다와 민물을 모두 이용하는 민물가마우지와 달리 주로 바닷가에 서식하는데, 과거에는 민물가마우지 못지않게 그 수가 많았으나 현재는 개체수가 줄어드는 추세다.가마우지류는 생태학적으로 매우 독특한 특징을 지닌다. 일반적인 수조류와 달리 기름샘이 발달하지 않아 깃털에 기름을 바르지 못한다. 때문에 방수 기능이 낮아 물에 잘 젖는데, 이는 몸의 부력을 줄여 물속 깊은 곳까지 빠르게 잠수하기 위한 전략적 선택이다. 사냥 후 바위 위에서 날개를 활짝 펴고 햇볕에 몸을 말리는 전형적인 모습은 이러한 생태적 특성에서 기인한다.가마우지는 탁월한 잠수 능력과 사냥 솜씨로 사람들이 독특한 이용의 서사가 있다. 가마우지의 목에 끈을 묶어 물고기를 잡게 하는 '가마우지 낚시' 풍습은 인간과 새가 생존을 위해 밀접하게 교감해 온 상징적 사례다. 인간의 도구가 된 새라는 측면에서 애달픈 서사를 지니고 있다. 사냥을 마친 가마우지들에게 당일 잡은 제일 좋은 물고기를 준다고 한다. 가마우지는 아주 오래전부터 우리 곁에서 생태계의 한 축을 담당해 온 존재임을 보여준다. 가마우지라는 이름은 흔히 온몸이 까맣다는 가마와 잠수하다는 의미를 담고 있다고 한다.탐조 중 특히 눈길을 끈 것은 쇠가마우지의 가냘픈 외형이었다. 민물가마우지의 투박하고 강한 부리에 비해 쇠가마우지의 부리는 유난히 가늘고 약해 보여, 거친 바다에서 제대로 사냥할 수 있을지 우려가 앞섰다. 기우인 것을 알지만 보이기에 그랬다. 쇠가마우지는 연안보다는 일정 거리를 둔 먼바다에서 유유히 잠영하며 그들만의 영역을 지키고 있었다.그 때문에 망원경등의 장비가 없다면 쇠가마우지의 서식을 탐조하지 않은 시민들이 알아채기는 더 어려운 종이었다. 어찌 되었든 가느다란 부리는 오히려 물의 저항을 최소화하며 민첩하게 먹잇감을 낚아채는 최적의 무기이듯 보였다. 겉모습은 연약해 보일지라도 깊고 먼바다를 누비는 그들의 모습에서 야생의 진정한 강인함과 생존 미학을 엿볼 수 있었다. 고성 바다의 주인으로 당당히 살아가고 있었다.이들의 무지갯빛 날갯은 동행안의 상징처럼 느껴졌다. 유해조수로 지정될 만큼 급증한 민물가마우지와 달리, 쇠가마우지는 환경 변화나 먹이 수급, 유류 오염 사건 등에 따라 지역적 개체군이 감소하는 종이다. 고성 바다가 품고 있는 이 귀한 무지갯빛 생명들이 앞으로도 이 자리를 지켜줄 수 있도록, 우리 인간의 지속적인 관심과 기록이 필요하다. 척박한 해안 절벽과 먼바다를 오가는 날갯짓이 멈추지 않기를 바란다.