'일산 용적률 상향' 두고 주민-고양시 갈등 심화

"용적률 350% 달성 외엔 전혀 생각하고 있지 않습니다. 주민들의 분담금을 줄이고 제대로 된 재건축을 하려면 이 수치는 양보할 수 없는 마지노선입니다."

덧붙이는 글 | 일산신도시 재건축은 단순히 노후 아파트를 새로 짓는 것을 넘어, 고양시 전체의 미래 지형을 바꾸는 중대한 공간 혁신 사업입니다. 다가오는 지방선거를 앞두고 표심을 의식한 정치권의 가세로 갈등이 증폭되고 있지만, 궁극적으로는 '주민의 사업성 확보'와 '도시 기반시설의 수용 한계'라는 현실적인 문제 사이에서 냉정하고 합리적인 합의점을 찾아야 할 때입니다. 눈앞의 이익이나 정치적 득실을 넘어, 지속 가능한 쾌적한 도시를 만들기 위한 지혜가 그 어느 때보다 절실해 보입니다.

21일 열린 이재준 전 고양시장 북콘서트 현장에서 만난 고양일산재건축총연합회(일재회) 관계자가 단호한 어조로 말했다. 일산신도시 재건축을 둘러싼 '용적률 갈등'이 지방선거 정국을 맞아 새 국면으로 접어들고 있다. 수익성 확보를 위해 용적률 상향을 요구하는 주민들이 연합회를 결성해 조직적인 행동에 나섰고, 표심을 의식한 정치권이 이에 적극 동조하면서 기존 계획을 고수하는 고양시와의 마찰이 격화되는 모양새다.일산 지역 통합재건축 추진준비위원장들과 주민들은 지난 10일 일산서구청소년수련관에서 '고양일산재건축총연합회(일재회)' 공식 출범식을 열고 세를 과시했다. 일재회는 낡은 일산을 누구나 살고 싶어 하는 최신축 대규모 단지로 탈바꿈시키겠다며 ▲기준용적률 350% 상향 ▲고양시장과의 면담 정례화 ▲노후계획도시 정비법에 따른 신속 행정 지원 등을 핵심 요구사항으로 내걸었다.주민들의 조직적인 움직임은 다가오는 지방선거가 도화선이 됐다. 출범식 안내문에 '고양시장 출마예정자 등'을 주요 참석 대상으로 명시하며 정치권을 향한 강한 압박을 예고했다.실제로 선거 열기가 달아오르면서 정치계의 행보도 바빠졌다. 경기도의회 오준환 의원을 비롯한 지역 정치인들과 지방선거 출마 후보군들은 주민들의 표심을 잡기 위해 '용적률 상향' 요구에 적극적으로 동조하는 목소리를 내고 있다.정치권과 주민들의 거센 압박 속에서도 고양특례시는 '적정 밀도 유지'와 '기반시설 수용력'을 앞세워 신중한 입장이다. 고양특례시는 노후화된 일산신도시와 원당·능곡 원도심에 대한 정비를 단계적으로 추진해 도시 기능과 정주 여건을 개선하고 있다. 무리한 용적률 상향은 결국 걷잡을 수 없는 교통대란과 인프라 부족, 주거 쾌적성 하락으로 이어질 수 있다는 우려 때문이다.시는 고양시만의 강점인 쾌적한 도시 환경과 일산호수공원 등 녹지공간을 최대한 유지하면서 노후 주거지를 정비하고, 주거·일자리·문화가 융합된 새로운 도시 공간을 창출하는 것을 핵심 목표로 설정했다.행정적 지원 자체는 속도를 내고 있다. 특히 지난해 12월 23일 특별정비계획 수립지침 개정과 지난 4일 노후계획도시 특별법 개정을 통해 신속 처리제(패스트 트랙)를 확대 적용하고 주민대표단 구성을 법제화하여 신속한 사업 추진이 가능해졌다.앞서 2024년 11월 선정된 선도지구는 후곡마을(7구역), 강촌마을(17구역), 백송마을(21구역), 정발마을(12구역, 연립) 등 4곳으로 총 9174가구다. 올해 고양시 정비 물량은 선도지구 포함 2만 4800세대에 달한다.시 관계자는 기자와의 통화에서 "올해 안에 특별정비구역 지정을 모두 완료할 계획"이라고 밝혔으나, 이를 위해서는 ▲계획 수립 ▲주민 공람 및 의견 청취 ▲지방도시계획위원회 심의 등 복잡한 행정 절차를 거쳐야 한다.고양시가 일산신도시의 밀도 상향에 신중할 수밖에 없는 또 다른 이유는 시 전역에서 동시다발적으로 이뤄지는 대규모 정비사업 때문이다. 원당1구역은 전체 2,601세대 공급 예정으로 골조 공사와 일부 동 지상층 공사가 진행 중이다. 또한 올해 철거 공사에 들어가는 능곡2·5구역은 각각 이주율 96%, 99%로 보상과 이주 절차가 마무리 단계에 들어갔다.여기에 민간 개발구역의 인프라 관리도 시급한 과제다. 시는 2024년 6월 착공 단계부터 기반시설 전담조직(TF)팀 운영을 시작했으며 도로·교통, 상하수도, 하천, 공원·녹지 등 12개 실무 부서가 함께하고 있다. 이런 상황에서 일산신도시의 급격한 용적률 증가는 고양시 전체의 도로 및 상하수도 인프라 수용 능력에 막대한 부담을 줄 수밖에 없다는 분석이다.지방선거 시계가 빠르게 돌아가면서 표심을 안고 '350% 상향'을 밀어붙이는 일재회 및 정치권의 연대와, '지속 가능한 도시 인프라'를 사수하려는 고양시의 충돌은 선거가 다가올수록 더욱 거세질 전망이다.