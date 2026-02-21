'국내 최대 규모' 서산 석유비축기지 인근에 산불... 주민 대피령

큰사진보기 ▲2월 21일 오후 충남 서산시 대죽읍 대죽리 인근에서 산불이 발생해 주변 석유비축기지 인근으로 확산하고 있다. 서산시는 산불 발생지 인근 주민들에게 대죽1리 경로당으로 대피해 달라는 안내 문자를 발송했다. 산림청 제공. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2월 21일 오후 충남 예산군 대술면 인근에서 산불이 발생해 산림.소방당국이 진화에 나섰다. 예산군은 산불 발생지 인근 주민들에게 마을회관 등으로 대피해 달라는 안내 문자를 발송했다. 산림청 제공. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

주말 오후 강한 바람이 불면서 충남 서산과 예산에서 산불이 발생해 주민 대피령이 내려졌다.21일 오후 1시 50분경 서산시 대산읍 대죽리 인근 야산에서 산불이 발생했다. 서산시에 따르면 대산읍 대죽리 농가 창고에서 시작된 불이 강풍을 타고 인근 산으로 확산 중이다.산불이 빠르게 확산하면서 소방 당국은 오후 3시 9분 '대응 1단계'를 발령하고 진화에 사력을 다하고 있다.서산시는 오후 4시를 기해 전 직원을 비상소집하고 가용 인력을 총동원했다. 특히 서산시와 소방 당국은 산불이 대죽산업단지로 번지는 것을 막기 위해 진화 차량을 전면 배치했다.이런 가운데 서산시는 이날 오후 2시 55분경 "대산읍 대죽리 210-1 산불 발생. 입산 금지 및 인근 주민은 대죽1리 경로당(대죽리 346-1)으로 대피하여 주시기 바랍니다"라는 안전 안내 문자를 전파했다.소방 당국은 산불이 발생하자 현장으로 출동해 진화 작업에 나선 가운데, 화재 원인과 피해 규모는 확인되지 않고 있다.서산시 관계자에 따르면 현재 소방 당국과 헬기 1대 그리고 의용소방대를 비롯해 읍면동 산불 진화 차량이 출동했으나 바람이 거세 진화가 쉽지 않다. 그러면서 오후 4시 기준, 산불로 인한 인명피해는 보고되지 않았다고 전했다. 또한 산불로 국도 29호선 화곡리에서 대리 구간은 교통 통제 중으로 차들이 우회하고 있다.서산시 관계자는 "​거센 바람으로 진화가 쉽지 않은 상황이지만, 모든 역량을 쏟아 조속히 불길을 잡겠다"면서 "시민 여러분께서는 현장 접근을 자제하고, 안전과 빠른 진압을 위해 마음을 모아 주길 부탁한다"라고 말했다.한편 서산시는 이날 정오를 기해 강풍주의보가 발효된 상태로 오후 3시 현재 강한 바람이 불고 있어 자칫, 대형산불 우려가 크다.이에 앞서 오후 2시 22분경 예산군 대술면 송석리 인근야산에서도 산불이 발생했다.강한 바람으로 산불확산이 우려되자 예산군은 인근 주민과 등산객은 송석리 마을회관으로 미리 대피할 것을 권고하는 안전안내 문자를 보냈다.